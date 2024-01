5798 darab új villanyautó állt forgalomba Magyarországon tavaly – derül ki a Datahouse éves statisztikáiból. Első ránézésre a 23,18 százalékos emelkedés 2022-höz képest akár jó hírnek is tűnhetne, hiszen az újautó-piac egésze 3,43 százalékkal zsugorodott a múlt évben.

Összességében azonban még mindig rendkívül alacsony idehaza az értékesítésük száma és aránya. A 2023-ban forgalomba helyezett 107 715 darab új személyautónak mindössze az 5,8 százaléka volt tisztán elektromos. Európai összevetésben ezzel látványosan lemaradt a magyar villanyautó-értékesítés, éves statisztikák még nincsenek az unió összes tagállamára, de az átlag valószínűleg 15 és 20 százalék között volt tavaly. A nem uniós tag Norvégiából viszont már van 2023-as statisztika, amellyel világelső: ott az újonnan utakra guruló kocsik 82,4 százaléka elektromos.

Onnan nézve is rendkívül szerény a magyar növekedés, hogy egy közel 10 millió lakosú országban a nagy globális villanyautó-boom közepén egy év alatt mindösszesen 1091 darabos csupán a növekmény. Két évet nézve még szerényebb: a 2021-es 4311 darabról jutottunk el 2023-ban az 5798-ra.

Magyarországon évek óta nincs állami támogatás

Fel-fellángoló viták középpontjában áll számos országban, hogy közpénzből szabad-e komoly összegekkel támogatni a társadalom jómódúbb, szűkebb részéhez tartozó családok (valamint egyes cégek) villanyautó-vásárlását.

Számos országban ezek nagyot löktek/löknek az értékesítéseken, ahol nem működik ilyen – mint évek óta Magyarországon -, az egyértelműen látszik a lapos értékesítési grafikonon.

Magyarországon 2021-benlétezett utoljára, a taxisok például egészen meghökkentő (a vételárnak akár a 45 százalékát elérő) támogatást kaptak, de a magánszemélyeknél is látható mértékű ingyenpénz segítette a vásárlást.

Tavaly nyáron a Vezess szerkesztőségének a tagjai már hallottak olyan információkat, miszerint „egy kínai autógyár állami vásárlási támogatás elindításához köti, hogy gyárat létesítsen Magyarországon”. A támogatás tervezetét októberben be is jelentették, azonban a külügyminiszter még novemberben is „híresztelésnek” nevezte egy ilyen gyár létesítését, és kommentálni sem akarta, miközben a miniszterelnök egy kínai BYD-kereskedésben fotózkodott a cég vezetőjével. Aztán a kormány decemberben közölte: gyár is lesz Szeged mellett.

A támogatás tervezete szerint csak cégeknek adnak pénzt, a családoknak és a magánszemélyeknek nem.