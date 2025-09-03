Néhány napja a Mercedes AMG GT XX egy halom korábbi rekordot döntött meg. Nem egészen 8 nap alatt autóztak vele annyi kilométert, amennyi a Föld egyenlítői kerülete. Pontosan 40075 kilométert. (a sarkokon át mért kerület ennél kevesebb, „csak” 40008 km)

Párhuzamosan két autóval, 17 profi autóversenyzővel tolták le a távot a nardòi pálya szabályos kör alakban futó aszfaltjára. A 300 km/órás tempót úgy számolták ki, hogy bár a döntött felületű pálya külső, legmeredekebb sávjában 240 km/órával kell haladni a neutrális sebesség eléréséhez – ez az a sebességtartomány, amelyben nincs hatása az oldalgyorsulásnak, vagyis ellenkormányzás nélkül a sávban halad az autó, hiába kanyarodik a pálya – hogy biztonságos is legyen, és a rekord is meglegyen.

Pedig az 1360 lóerős, hárommotoros autó képes lett volna 360-nal is haladni. Akit a rekord, sőt, rekordok részletei is érdekelnek, az itt talál további infót.

Külső

Mikor egy autót megrajzolnak, mindig kemény harc zajlik a dizájnerek és a mérnökök között. Ami jól néz ki, az nem biztos, hogy hatékony és fordítva is igaz, mert egy remek légellenállású kasztnira szinte biztos, hogy rossz ránézni. A Mercedesnél ezt egy technikai varázslattal sikerült áthidalni. A mágiát úgy hívják, plazma-aktuátor. Ez közel nem olyan veszélyes dolog, mint ahogy a neve alapján gondolnánk.

Igazából plazma-aktuátor két aszimmetrikusan elrendezett elektródából áll, amelyeket szigetelő réteg választ el egymástól. Az elektródák között nagyfrekvenciás váltakozó feszültség alkalmazása során elektromos mező és gyengén ionizált levegő keletkezik, ami megváltoztatja a levegő áramlását a felület fölött. Jó irányba.

Ennek és a többi varázslatnak köszönhetően a 5204 mm hosszú, 1945 mm széles és 1317 mm magas autó közegellenállási együtthatója (Cw) 0,198. Elektromos fogyasztása viszont elhanyagolható, nagyjából 150 watt körüli teljesítményt igényel egy méternyi plazma aktuátor táplálása.

A motorháztetőn lévő légkivezető réseket találunk, amelyek szinte átszívják a hűtőkön a levegőt. Emellett az autó alját is úgy alakították ki, hogy az áramló levegő felgyorsulva az úthoz tapassza az autót. Érdekes, hogy a 300 km/órás folyamatos menethez hátsó spoilerre már nem volt szükség, ennek ellenére ez is megtalálható az autón, csak éppen zárt állapotban.

Ugyan 300 km/óránál a légellenállás különösen fontos – a teljesítmény 83 százaléka megy el a közegellenállás legyőzésére – így felmerült, hogy kamerát használjanak a külső visszapillantó tükör helyett, azonban ezt végül mégis elvetették és maradt a hagyományos tükör. Tudod miért? Mert a kamerák, kijelzők energiaigénye nagyobb lett volna, mint amit nyernek a valamivel kisebb légellenállással.

Mert ugye a kamerát is fel kell valamire tapasztani, és annak is van közegellenállása. Nem beszélve arról, hogy eddig talán egyedül a Honda e volt az a modell, amiben a kamerás külső visszapillantót képesek voltak úgy kialakítani hogy az tényleg használható legyen. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az AMG GT XX-nek igazi tükrei vannak. Érdekes, hogy az ajtók síkjába süllyesztett, motorok által mozgatott kilincshez viszont ragaszkodtak.

De maradt még energia az autó fenekén világító menő LED-panelre is, amely 700 darab, önálló, 3D-s pixelből áll. És lehet vele üzenni a világnak.

Hajtáslánc

Nem túlzás, ha valaki azt mondja, hogy a Mercedes az AMG GT XX képében újra feltalálta az elektromos autót. Itt van például az autót hajtó villanymotor, ami teljesen más, mint amit eddig láthattunk. Az axiális fluxusú villanymotor – ezt a Mercedes leányvállalata, a Yasa gyártja – jóval kompaktabb, egészen pontosan 67 százalékkal kisebb helyet kíván és szintén ennyivel könnyebb is hagyományos, radiális fluxusú társánál.

Közben pedig jobban hűthető, így a rettenetes csúcsteljesítményt hosszabb ideig képes leadni. Ebből összesen három került az AMG GT XX-be. Egy előre, kettő hátra, így jön össze az 1360 lóerős teljesítmény.

Extra motorhoz extra akkumulátort is fejlesztettek. A 800 voltos feszültségű nikkel-kobalt-mangán-alumínium összetételű akkumulátor cellái a megszokottnál jóval karcsúbbak, és magasabbak, ezért sokkal kevésbé tud felmelegedni a közepük. A cellák hűtőközegben, olajban fürdenek, ami rendkívül hatékony hőelvezetést tesz lehetővé. A 300 Wh /kg energiasűrűség telepek óriási teljesítménnyel tölthetők, a pályáról beérkező autó töltésekor bőven 950 kW feletti teljesítményt is láttunk a vezérlő kijelzőjén.

Utastér

Spéci, alig két kilogramm tömegű bukósisakot is fejlesztettek a rekordhoz. Amibe extra elektronika is került, ami a sisakba épített szemüvegre vetít egy csomó hasznos információt. Például az ideális ívet jelző sávot is. A világ folyamatosan változik, eleinte a számítógépes szimulátorok próbáltak egyre élethűbb élményt nyújtani, most pedig ott tartunk, hogy a játékokból átvett megoldás kerül ki a versenypályára.

De nem csak az ideális ívet jelzi a sisak – csak akkor, ha a pilóta attól eltér, szóval nem kell végig ezt néznie – hanem a sebességet, a másik autó pozícióját, a következő töltésig hátralévő köröket, valamint a virtuális kaput is, amin áthaladva aktiválja a rekuperációt.

Az utastérben 300 km/óra körüli sebességnél nem lett volna praktikus az érintésérzékeny képernyők használata, így gombok, kapcsolók kerültek a pilóta köré, sőt, a kormányra is. Persze ez nem jelenti, hogy ne lennének kijelzők az autóban. Természetesen vannak, a műszerfal 10,25, míg a központi rendszer monitora 14 colos.

Az AMG GT XX-ben a hangulatvilágítás sem a pihentető hangulat megteremtése miatt került a járműbe, itt a különböző színeknek jelentése van. Például más színben dereng a belső a pit stopban, töltés közben, a pályán és rekuperáció közben. Nem kell máshova nézni, a színből már lehet tudni, mi a teendő.

Az első kagylóülések karbon versenyülés vázra épülnek, szellőzőnyílásokkal és integrált fejtámlával. Újdonságnak számítanak az optimalizált formájú, ergonomikus, nyitott 3D-s szerkezetű üléspárnák. Ezek könnyen cserélhetők a tépőzáras rögzítésekkel. A bemutatón egy applikáció segítségével személyre szabható volt az ülés, csak a sofőr testmagasságát kellett beadni a gépbe, majd beszkennelni a testét. (ez nagyjából annyi ideig tartott és úgy is nézett ki, mint egy fénykép elkészítése)

A többit, hogy az ülés melyik pontjára milyen méretű szivacsot kell odatépőzárazni, a program mondta meg. Egész jól személyre szabott, komfortos megoldásokat adva. Váltott pilótákkal versenyzésnél ez különösen praktikus, mert sofőrváltásnál elég néhány szivacsot kicserélni pár másodperc alatt és mindenki kényelemben vezethet.

A többi, pedig már történelem. A Mercedes-Benz két darab AMG GT XX autója a fenti technikai varázslatokkal felvértezve kevesebb, mint 8 nap alatt tette meg a 40075 kilométert, közben számtalan rekordot döntöttek meg. Többek között a 24 óra alatt megtett távolság rekordját is. Naponta számtalanszor gyorstöltötték az akkumulátorait elképesztő, 900 kW-os teljesítménnyel. Ha belejöttél, és a rekord mögötti, hónapokig tartó munka részletei is érdekelnek, akkor itt folytathatod az olvasást.