Valószínűleg mindenkinek volt olyan osztálytársa általános iskolában, aki órán buszt vezetett a pad alatt. Tekergette a nem létező kormányt, nyitotta, zárta az ajtókat, és jobb esetben nem mondta be a matekóra közepén, hogy az Astoria a következő megálló. Ugyan ez kezdetnek ígéretes, de kevés ahhoz, hogy valakiből igazi busz-, villamos-, vagy trolivezető lehessen. De mégis, mi kell hozzá? Hol, mit, mennyit és min tanulnak, akik valamilyen tömegközlekedési járművet vezetnének?

Végiglátogattunk néhány kocsiszínt, trolibusz garázst, hogy megnézzük, milyen egy tanulójárat a BKV-nál, mennyire mások, mint a normál utasforgalomban résztvevő társaik.

Budapest egyetlen troligarázsában kezdünk. Éjszakánként a forgalomból kiálló, nagyjából 140 darab trolinak kell itt elférnie. Akkor nagyobb a zsúfoltság, mint most, amikor a kék, T betűs matricával megkülönböztetett járműveket fényképezzük.

Trolijogsi

Ellentétben a D-s busz jogosítvánnyal, ami nemzetközi, más országokban is érvényes, addig a trolijogosítvány nemzeti. Vagyis csak Magyarország területén érvényes. Így Budapesten kívül Debrecenben, Szegeden használható a TR kategória, de persze az is előfordulhat, hogy más országok tömegközlekedési cégeinél is elismerik. Vagy honosítják az itthon szerzett TR kategóriát.

Ennek ellenére ennek a jogosítványnak a megszerzése igényli a legtöbb munkát, a képzés is hosszú és a számonkérés is nehezebb. Utóbbi az elméleti vizsga esetében például nem tesztalapú, hanem igazi szóbeli vizsgát jelent. Jelenleg negyedévente indul trolivezető tanfolyam, de ez a jövőben várhatóan minden második hónapra változik, ami évi hat alkalmat jelent.

Maga a képzés a szolgáltató szervezésében zajlik, ami valahol logikus is, hiszen Budapesten csak a BKV-nak erre megfelelő járműparkja, illetve infrastruktúrája. A folyamat viszont pont olyan, mint egy normál járművezető képzés, elméletből, rutinból és gyakorlatból áll. Sikeres vizsga után új kategória – TR – kerül a vizsgázó jogosítványába.

B-s jogsi az alap

Az egész képzés alapja a B-s jogosítvány, ami legalább kétéves, mert ez szükséges a PÁV2 vizsgához. Ha megvan a 2-es eü. alkalmassági vizsga, akkor kezdődhet is a képzés. Ami az elmélettel indul és 88-90, öt témakört felölelő elméleti órát jelent, amelyek jelenléti, tantermi foglalkozások, nem online órák.

Változó létszámmal indulnak a képzések, amit leginkább a 2 darab oktatójármű beosztása szab meg. Az előírt kötelező vezetési óraszám ebben a kategóriában a legnagyobb, 58 óra a minimum, ami 45 óra vezetést és 13 óra rutinpályás gyakorlásból áll össze.

A rutinpályán a megállóba beállás, tolatás, gyorsítás, lassítás, célfékezés, szlalomozás elsajátítása a feladat, és ebben az időszakban tanulják meg a felsővezeték kezelését is. A sikeres rutin után jöhet a forgalomban vezetés. Itt nincs külön tanulóútvonal, ahol könnyebb a tanulók dolga, mindent tudni kell.

Ha ez is megvan, még mindig nem engedik el a frissen végzett sofőrök kezét. Ilyenkor úgynevezett típusképzésen és munkamódszer átadáson esnek át, amit már a forgalomban, utasokkal a hátuk mögött végeznek. Ennek már csak a mesterfogások elsajátítása a célja, úgy, hogy egy tapasztalt járművezető áll a sofőr mellett és az adott járatnál hasznos fogásokkal segíti.

Persze a legtöbb stresszt a belvárosi közlekedés jelenti, ahol egy trolivezetőnek napi 8-9 órában kell megküzdenie a mindenfelé parkoló autók kerülgetésével, a figyelmetlenül tébláboló turistákkal, összevissza, szabálytalanul közlekedő biciklisekkel, rolleresekkel is. Közben előrelátóan, biztonságosan vezetve a járművet, hogy az utasok se essenek el egy vészfékezéstől.

Bár a megszerzett troli jogosítvány minden típusra érvényes, a kezdő sofőr eleinte csak a rövidebb, 3 ajtós 12 méter hosszú szóló járműveket vezetheti. Aztán balesetmentesen levezetett egy év után jöhet a 18 méter hosszú csuklós jármű, ami a nagyobb méret mellett több utast, nagyobb felelősséget is jelent.

Az oktatójárművek kivitelben nem nagyon térnek el egy normális trolitól. Egyedül a dupla vezetőülés az extra, illetve az oktatónak kialakított extra visszajelzők, a fékpedál, a plusz kürtgomb és a vészleállító kapcsolója.

Tatra, Ganz

Villamosból kétféle oktatójárművet nézhettünk meg, az egyik a csehszlovák Tatra, a másik a hazai gyártású, Ganz alapjaira épül. Dedikált, átalakított tanulójárati villamosokból jelenleg ez a két típus van, a Ganz csuklós típusból a 7671 pályaszámú – ez a Ferencváros kocsiszínben állomásozik -, illetve a ČKD Tatra T5C5 típusból a 7680-7681 pályaszámú – ami a Baross kocsiszínben lakik.

A legmodernebb járműtípusok – Siemens Combino és a CAF Urbos – oktatói pótszékkel szerelhetők fel, és oktatói segédpult csatlakoztatására is van lehetőség. Ezeken a típusokon csak gyakorlott járművezetők tanulják a típus sajátosságait.

Sokban ezek a villamosok sem különböznek az utasforgalomban is résztvevő változatoktól, itt is egy plusz ülés, és egy vezérlőpult jelenti az extra felszerelést, illetve a pótvészfék, és az oktatói pályacsengő. Ami viszont sokkal gonoszabb, hogy itt a tanuló háta mögött ülő oktató olyan vezérlőpultot kezel, amin változatos műszaki hibákat tud imitálni, amire a vezetőnek jól kell reagálnia.

A jármű vezetésében semmi extra nincs, ugyanolyan, mint a rendes villamos. A Ganz villamosnál a vészfékezés meglepően bonyolult feladat, több kezelőszerv együttes, összehangolt használatával lehet a legjobb lassulást elérni.

Fontos különválasztani a tanulók képzését és a már kész járművezetők továbbképzését. A tanulók egy 2,5 hónapos tantermi elméletet követően gyakorolnak tanulójárműveken az első típussal 50, a második tanult típussal pedig további 24 órát. Ezután megismerik a teljes budapesti villamoshálózat elemeit, helyismeretet szereznek, majd még további 63 órát vezetnek utasforgalomban, menetrend szerint, munkamódszer-átadó felügyelet alatt.

A jogosítvánnyal már rendelkező járművezetők, amennyiben egy új járműtípust tanulnak, pl. az új CAF Urbos típust, akkor részükre a típusismereti elméletet követően 24 óra gyakorlat következik. Ez tartalmaz egy szimulátoros napot, ahol megismerik a gyakorlatban a kezelőszerveket, illetve megtanulják az energiahatékony vezetéstechnika alapjait, majd külön egy nap következik a rövid 5 modulos (34 méteres), és egy a hosszú 9 modulos (56 méteres) változattal, hogy minden lehetséges forgalmi helyzetre felkészíthessük őket.

Itt többek között a menetet, lassítást, gyorsítást, megállóba beállást és a vészfékezést is gyakorolják a tanulók és megszokják a járműre jellemző menetdinamikát is. Főleg a megállóba beállásnál fontos tudni, hogy hol és milyen intenzitással érdemes elkezdeni fékezni ahhoz, hogy pont a megfelelő helyen álljon meg a jármű.

Metró

A metró járművezetők/motorkocsi-vezetők elmélet és gyakorlati képzése öt tanegységre és képzési szakaszra bontható. A képzés vonalspecifikus (nem univerzális). A metró típusokból, illetve a vonali ismeretekből külön-külön kell vizsgát tenni.

Az alaptanfolyam alatt a járművezetők olyan speciális képzésben is részesülnek, amilyen elsősegélynyújtás- újraélesztés, rádiózási gyakorlat, a rendkívüli helyzetekben követendő eljárások pl.: tűz, gázolás, balesetek megelőzése. Az elméleti képzés tartalmazza vonalspecifikusan a fő járműtípusok kezelőfelületeinek bemutatását. Ebben a szakaszban vasútszakmai szakoktatók végzik a kezelési műveleteket, adott esetben a bemutató gyakorlati vezetést.

A második szakaszban a tanulók felügyelet mellett ténylegesen vezetik a járművet, kezdetben utasok nélküli, majd menetrend szerinti – utasszállító – járműveken. Kifejezetten csak oktatási célra használt tanuló jármű nincs, a gyakorlati képzés forgalmi járműveken zajlik.

Ki melyik járatra kerül?

Ha pedig megvan a jogsi, buszra, villamosra, vagy trolira, kezdődhet a munka. De hol? Vannak könnyebb, kezdő szakaszok, vagy a sofőrök által előnyben részesített járatok?

Minden divízióban egyéni mérlegelés alapján választják ki, hogy melyik járművezető melyik járaton dolgozhat. A járművezetők igényei eltérők, valaki a nyugalmasabb hegyi járatokat szereti, valaki pedig – nem ritkán a pótlékok miatt – az éjszakában, csuklós járművel szeret dolgozni.

A villamos ágazatban vannak egyszerűbb és összetettebb, nagyobb gyakorlatot igénylő vonalak illetve járműtípusok, amelyekre nagyobb gyakorlat birtokában lehet bekerülni.

Ilyen például a nagykörúti 4-6-os vonal, amely rendkívül nagy forgalma, a hosszú szerelvények üzemeltetése, valamint a feszített menetrend miatt csak a gyakorlottabb munkatársak számára elérhető. A Pestszentlőrincre közlekedő 50-es vonal számos veszélyes kereszteződése miatt, a budai hegyvidéken meredeken vezető 59-es vonal is nagyobb tapasztalatot igényel.

A járműtípusok közül a modern, alacsony padlós járműveket (Siemens Combino, CAF Urbos) csak más típusokon megszerzett gyakorlattal szabad vezetni. A felbecsülhetetlen értékű nosztalgia és retró villamosokat az összetettebb kezelési műveleteik, a gondosabb vezetéstechnikai igény, valamint a speciálisabb utasközönség (számos turista és járműrajongó) miatt csak az igazán gyakorlott, jó vezetési készséggel rendelkező, legalább egy idegennyelvet beszélő kollégák vezethetik.

Villamos balesetek

Az egyik leggyakoribb baleseti forrás, amikor egy figyelmetlen járművezető balra kanyarodás közben váratlanul az érkező villamos elé hajt, a villamos számára nem megadva a továbbhaladás elsőbbségét. A 25-30 tonnás villamos, amelyen álló utasok is tartózkodnak, 50 km/h sebességről a legkedvezőbb esetben is csak kb. 25-30 méter fékút alatt tud megállni. Vészfékezés esetén az álló, de akár az ülő utasok közül többen is megsérülhetnek. Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy vigyázzanak a villamoson utazókra, figyeljenek az érkező villamosra.