Fontos, a hivatásos gépjárművezetőket érintő változásokról egyezett meg az Európai Parlament és az EU tagállami miniszterekből álló tanácsa kedden. Bár az egyezményre hivatalosan még mindkét testületnek rá kell bólintania, várhatóan ez már csak formális lesz. A változtatások többsége a teher- és buszjogosítványokat érinti.

A döntés máris kedvező fogadtatásra talált. A Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete (IRU) üdvözli az uniós intézmények közötti egyeztetések során született megegyezést, miszerint felülvizsgálják a vezetői engedélyekkel kapcsolatos irányelveket.

Mindez az IRU szerint tükrözi a közúti fuvarozási ágazat régóta fennálló prioritásait és hozzájárul a közúti biztonság növeléséhez, valamint a hivatásos gépjárművezetők hiányának mérsékléséhez. Az uniós intézmények között létrejött megállapodás fontos előrelépést jelent olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint például a járművezetők minimális életkora, az alternatív üzemanyaggal működő járművek használatának megkönnyítése, valamint a harmadik világbeli országokból érkező sofőrök vezetői engedélyeinek honosításának megkönnyítése.

Ez a kompromisszumos megoldás azt mutatja, hogy uniós szinten valóban támogatják a hivatásos gépjárművezetői szakma előtt álló akadályok felszámolását. Mindez az egyre súlyosbodó sofőrhiány miatt létfontosságú. Jogi egyértelműséget, korszerűsített szabályokat és előrelépést hozhat a fiatalok munkavégzésének megkönnyítése, valamint a harmadik világbeli járművezetők és a digitális vezetői engedélyek terén” – hangsúlyozta a megállapodás kapcsán Raluca Marian, az IRU EU-ügyekért felelős vezetője.

A tervek szerint zöld utat adnának olyan régóta szorgalmazott elképzeléseknek, mint például a nemzetközi áruszállításban részt vevő sofőrök minimuméletkorának leszállítása 21-ről 18 évre, de csak teljes körű tréning esetén. (Teherautó-jogsit ugyan már 18 éves kortól lehet szerezni, de az még csak belföldön való vezetésre jogosít fel.)

A tervek szerint a 17. életévüket betöltött, B, C és C1 kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkező személyek pedig akár kísérővel vezethetnének. Ehhez bevezetnék a „C kategóriás vezetői engedéllyel történő kísérés” lehetőségét. A nagyobb fuvarozó cégek egyébként most is alkalmazzák azt a bevett gyakorlatot, hogy a „betanulós” sofőrök nem egyedül, hanem „négykezesben” mennek külföldre. Fontos változás továbbá, hogy 24 évről 21-re csökken a D kategóriás, vagyis buszos jogosítvánnyal történő nemzetközi munkavégzés alsó korhatára.

Ez a kezdeményezés az IRU szerint lehetővé tenné a fiatal járművezetők számára, hogy tapasztalatot és megfelelő képesítést szerezzenek, ami egyfelől növelné a közúti biztonságot, másfelől pedig vonzóbbá tenné a hivatásos gépjárművezetői szakmát.

Harmadik világbeli országokból érkezők

A tervezet egységes EU-szabályozást szorgalmaz a harmadik világbeli országokból érkező sofőrök vezetői engedélyeinek honosítása terén, figyelembe véve a hatályos uniós jogszabályokat, rendelkezéseket. Az IRU ugyanakkor ezen a téren még tovább menne, ugyanis azt szorgalmazza, hogy az EU foglalkozzon a szakmai képesítések elismerésével is, mert ezzel még hatékonyabbá tehető a gépjárművezetők toborzása.

A szakmai alkalmassági bizonyítványok (CPC) kölcsönös elismerése nélkül ezek a járművezetők továbbra sem tudnak majd az EU-ban munkát vállalni. Az érdekvédelmi szervezet ugyanakkor bízik abban, hogy a közeljövőben lehetőség nyílik a CPC-szabályok felülvizsgálatára. „Bár továbbra is prioritásként kell kezelni az uniós állampolgárokat ezen a téren, de az Európai Unióban meglévő mintegy 500 000 betöltetlen álláshely miatt szükség van a harmadik világbeli országokból érkező gépjárművezetőkre” – hangsúlyozta Raluca Marian.

Digitális vezetői engedélyek

A megállapodás részeként 2030-ra egységes, minden tagállamban elismert digitális vezetői engedélyt vezetnének be, amelyet integrálnának az európai digitális személyiadat-tárcába. Ezzel könnyebbé válna az online gépjárműbérlés is.

Az IRU szerint ugyanakkor míg a digitalizálás racionalizálja és korszerűsíti a jogosítványok kiadását és használatát, a járművezetők továbbra is jogosultak lennének a jogosítványok fizikai változatának igénylésére.

Alternatív üzemanyagok

Fontos újítás, hogy a legalább kétéves B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező személyek az eddigi 3,5 tonna helyett maximum akár 4,25 tonnás gépjárművet is vezethetnének. Ez az intézkedés leginkább a városi áruszállítók vagy taxiszolgáltatók számára fontos. Ez egyébként több, mint amit korábban az Európai Bizottság elfogadhatónak tartott, mert eredetileg csak az áruszállítás területén engedélyezték volna mindezt.

A magas szintű egyeztetések tehát jelentős mérföldkövet jelentenek, mivel a szakpolitikai elemeknél már megállapodás született. Az ideiglenes megállapodást most az Európai Tanácson belül a tagállamok képviselőinek, valamint az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.

„Bízunk abban, hogy ezt a kompromisszumos megállapodást mind az Európai Tanács, mind pedig az Európai Parlament hivatalosan is jóváhagyja majd” – tette hozzá Raluca Marian.