Havi előfizetést vezet be egyes modelljei nagyobb teljesítményének elérésére a Volkswagen. A német gyártó a brit vevőitől extra összeget kér, ha az ID.3 villanyautó teljes teljesítményét kihasználná – tudta meg az AutoExpress.

A Volkswagen ID.3 Pro és Pro S modellek a konfigurátorban 204 lóerővel szerepelnek, de a vásárlók előfizetési díjjal, az autó teljes 231 lóerejét kihasználhatják.

Ez az előfizetés jelenleg havi 16,50 fontba (kb 7500 forint) kerül egy hónapos ingyenes próbaidőszak után, vagyis összesen 181,5 font (kb 83000 forint) az első évben. Ugyanakkor a tulajdonosok választhatnak egy életre szóló előfizetést is, amelynek teljes ára 649 font, azaz nagyjából 300 ezer forint.

Pozitív hír, hogy utóbbi változat az autóhoz, nem pedig az egyénhez kapcsolódik, vagyis akkor is megmarad, ha az autót eladják. Ez azért érdekes, mert hatalmas visszhangja volt az elmúlt években, amikor valaki megvásárolt egy Teslat használtan és abban bizonyos szolgáltatásokat a gyártó távolról lekapcsolt, mondván az új tulaj nem fizetett értük.

A teljesítménynövelő csomag 27 lóerővel növeli a nettó teljesítményt, és 265 Nm-ről 310 Nm-re emeli a maximális nyomatékot, ugyanakkor a hatótávolságot nem befolyásolja.

Az AutoExpressnek nyilatkozva a Volkswagen kijelentette, hogy „nem új dolog, hogy nagyobb teljesítményt kínálunk az ügyfeleknek – történelmileg sok benzin- és dízeljárművet kínáltak azonos méretű motorral, de lehetőség volt egy nagyobb teljesítményű motor választására is. Ezek hagyományosan a termékpaletta felsőbb kategóriájába tartoznak, több felszereltséggel és magasabb listaáron.”

„Ha az ügyfelek még sportosabb vezetési élményre vágynak, mostantól lehetőségük van erre a jármű élettartama alatt, anélkül, hogy eleve magasabb vételárat kellene fizetniük.”

Nem a Volkswagen az egyetlen autógyártó, amelyik pénzt kér az ügyfeleitől azért, hogy utólag „jobbá tegyék” autójukat. A BMW néhány évvel ezelőtt sok kritikát kapott, amikor előfizetéses szolgáltatást kínált olyan funkciók aktiválásához, mint a fűthető ülések vagy kormány, akkor visszakoztak, de bizonyos vezetéstámogató funkciók maradtak a rendszerben. Ugyanakkor a Polestar 2 tulajdonosai is vásárolhatnak a VW-hez hasonló teljesítménycsomagot, míg a Mercedes-Benz az Egyesült Államokban, tette lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy fizessenek az elektromos autóik jobb gyorsulásáért.

