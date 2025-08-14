Az autósport történetében egyaránt egy-egy személy és csapat mondhatta-mondhatja el magáról, hogy megszerezte a négykerekű versenyzés ún. hármas koronáját, azaz a Forma-1-es Monacói Nagydíj, a Le Mans-i 24 órás, valamint az amerikai klasszikus, az Indianapolisi 500 mérföldes megnyerését. Előbbi az 1975-ben elhunyt Graham Hill, aki amellett, hogy 1962 és ’68 F1-es világbajnoka volt, öt monte-carlói győzelmével kiérdemelte a Mr. Monaco címet, 1966-ban a Mecom színeiben megnyerte az Indy 500-at, majd 1975-ben a francia Matrával Le Mans-ban is abszolút győzelmet aratott.

A ma is aktív versenyzők közül Fernando Alonso áll ehhez legközelebb, a 44 éves spanyol a Monacóban és Le Mans-ban kétszer diadalmaskodó (2006 és 2007, illetve 2018 és 2019), az Indy 500-on 2017-ben és ’20-ban a McLaren színeiben próbálkozó, de győzni eddig nem tudó Fernando Alonso.

Ha viszont a csapatokról van szó, épp a McLaren a cím egyetlen birtokosa, hiszen a csúcsnak számító 16 F1-es monacói sikerük mellett 1974-ben és ’76-ban is győztek Indinanapolisban (Johnny Rutherforddal), 1995-ben pedig – a félrevezető nevű hipersportkocsival, az F1-gyel – a Le Mans-i 24 óráson is diadalmaskodott (Yannick Dalmas, JJ Lehto és Szekija Maszanori) a wokingi márka. (Tegyük hozzá, motorszállítóként a Mercedes is is hármaskorona-birtokos a hét F1-es monacói, 1989-es Le Mans-i, valamint 1994-es indianapolisi győzelmével.)

Akárhogy is, pillanatnyilag a McLaren az egyetlen esélyes a duplázásra, hiszen amellett, hogy 2025-ben uralja az F1-et (Lando Norrisszal Monacóban is győztek) jövőre is ott lesznek az Indy 500-on, 2027-től pedig gyári alakulattal indulnak a hosszú távú világbajnokság (WEC), így Le Mans csúcskategóriájában, az LMDh-ban is.

Ennek kapcsán állt elő a wokingi márka és az RM Sotheby’s egy rendkívüli aukciós ajánlattal: a McLaren előre, elkészülésük előtt elárverezi majd 2026-os, vadonatúj F1-es modelljét, valamint a jövő évi Indy 500-on indítandó autóját, sőt a ’27-es Le Mans-i 24 óráson bevetendő hypercarját is. (Nyitóképünkön számítógépes grafikán a trió.)

Ami a 2026-os (a radikálisan új szabálycsomagnak megfelelően épített) F1-est illeti, azt csak 2028-ban adja át a McLaren a nyertes licitálónak, hiszen a Forma-1-es szabályok csak a két évnél öregebb autók tesztelését és forgalmazását engedik, ám addig is kölcsönöznek majd egy 2025-ös – minden bizonnyal konstruktőri és egyéni bajnoki győztes – demóautót, emellett bejárást biztosítanak a wokingi központba és a különböző csapatrendezvényekre, illetve a futamokra.

A két másik versenyautót is csak az éles szerepléseket követően szállítják majd le, azaz Pato O’Ward Indy 500-as autóját 2026 végén, a leendő WEC-s McLaren-hypercart a ’27-es szezon lezárultával adják át.

Nem túl valószínű a forgatókönyv, de óriásit foghatna az a gazdag autóbolond, aki egy személyben szerzi meg a három autót, főleg, ha ’26-ban és ’27-ben sikerül nekik összehozni az újabb hármas koronát. Az árverést az idei F1-es szezonzáró, a december 3-5-i Abu-dzabi Nagydíj idején tartják.

„Az árverés kivételes lehetőséget kínál majd arra, hogy az autóversenyzés történetének egy szeletét, még bemutatás előtt álló versenyautókat szerezzenek meg a licitálók. Ezen túl az autók példátlan VIP-hozzáférést is nyújtanak a csapat központi és pályán végzett munkájához. A hármas korona a McLaren örökségének kiemelkedő része, és határozott szándékunk, hogy újra megszerezzük” – magyarázta a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown.