A McLaren mesebeli szezont teljesít, az eddigi 14 fordulóból 6-ot Oscar Piastri, 5-öt Lando Norris nyert, a hétvégék felén kettős győzelmet arattak. A wokingi csapat toronymagasan vezeti a konstruktőri bajnokságot (559 pont), és bár matematikailag még másnak is van esélye, gyakorlatilag biztos, hogy az egyéni világbajnokot is ők adják majd.

Az persze teljesen nyitott, hogy Piastri vagy Norris lesz-e az első, a különbség mindössze 9 pont közöttük, egyelőre nem részesítik előnyben egyiküket sem, de az is tény, hogy végül csak az egyikük ünnepelhet majd, míg a másik „az első vesztes” lesz.

A McLaren-vezér Zak Brown elárulta, hogy igyekeznek majd tekintettel lenni a 2. helyen záró pilótára a győztes ünneplésekor.

„Mások is versenyben vannak még, de mi sem vagyunk naivak. Szépen leülünk majd velük, átbeszéljük, hogy oké, az egyikőtök győz majd, az lesz élete legjobb napja, és megkérdezzük, hogy az alulmaradt mit szeretne, hogyan kezeljük a helyzetet. Ugráljunk-e majd, amikor a győztest ünnepeljük? Tudtában vagyunk, érzékenyen kezeljük majd az ünneplést. Összeülünk majd a srácokkal, és megegyezünk majd arról, hogyan is ünnepeljünk” – idézte a The Race Brownt.

Az amerikai hozzátette, hogy a feszültebb pillanatokban mindig igyekszik gyorsan javítani a hangulaton, felidézte például, hogy a Norris győzelmét hozó Brit Nagydíjat követően hogyan próbálta felvidítani a csalódott Piastrit:

„Talán meglepő lesz, de én is sok üzenetet kapok a közösségi médiából, a szurkolóktól. Volt egy nagyon durva is egy Piastri-drukkertől, és amikor vele sétáltunk a szurkolói zónához, megmutattam neki, és mondtam Oscarnak, hogy ezt azért nem kellett volna küldenie. Ezen ő is nevetett. Gondoltam, hogy rendben, kezd megtörni a jég. Hiszek benne, hogy amit lehet, rögtön frissiben kezeljünk, amit meg nem lehet, azzal inkább higgadtan, hétfőn foglalkozzunk.”

„Mindig igyekszem oldani a hangulatot, bohóckodok egy kicsit a pilótákkal. Érteni kell az embereket. De igen, gondolkodtunk már azon is, hogyan bánunk majd a győztessel és a vesztessel, de az lesz, hogy megkérdezzük majd őket, ők hogyan szeretnék, belátással leszünk ebben a kérdésben” – fejtegette.