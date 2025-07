Az autós híreket olvasókra naponta ömlenek az elektromos modellekről szóló cikkek, ellenben a dízelek mintha nem is léteznének a sajtóban. Egyes belvárosokból való kitiltásukról szállingóznak néha hírecskék, külföldről.

Egészen mást látunk az értékesítéseknél Magyarországon: 8015 darab dízelüzemű új személyautó állt forgalomba 2025 első felében a Datahouse statisztikái szerint. Ezzel szemben 5219 darab tisztán elektromos új személyautó vásároltunk idehaza. A 66 098 darabos újautó-piac egészének 12,13 százaléka áll szemben a 7,9 százalékkal. Vagyis dízelből sokkal több fogy, mint elektromosból, pedig utóbbihoz még milliós uniós támogatás is járt 2025-ben.

Ráadásul a kínálat szélessége éppen ellentétes: 32 különböző márka összesen 130 (!) modellje állt forgalomba teljesen elektromos hajtással idén az első félévben, ezzel szemben csak nagyjából harmadennyi modell érhető el gázolajos változatban.

Utána jártunk, hogy mit vásárolnak ma újonnan dízelmotorral Magyarországon.

Melyik modellből adnak el sokat?

Egy mikrobusz és egy régi nagy kedvenc húzza a dízelek szekerét, a listavezető Ford Tourneo Custom értékesítéseinek csaknem teljes egészét a gázolajat használó változat adja. „A vásárlóink kedvelik a hagyományos dízel változatot a személyszállító Tourneo Custom esetében, mely hajtáslánc előnyei leginkább magas futásteljesítmény (évi több, mint 30 ezer kilométer) és jelentős autópálya-üzem, valamint gyakori külföldi /hosszútávú utazás során érvényesülnek a teljes költségmutató tekintetében, a gazdaságos fogyasztás miatt” – válaszolja a Vezess kérdésére Lajtner Tamás, a Ford Hungary kommunikációs és pr menedzsere.

Magyarország második legnépszerűbb személyautója (a Suzuki S-Cross után) volt a Skoda Octavia 2025 első felében, a modell generációk óta a magyar újautó-piac svájci bicskája: számos cég-, és magánigényt tökéletesen kielégít. Árulják sima benzinessel és mild hibriddel is, de egyértelműen a dízelből fogy a legtöbb, Kelemen-Tűz Gabriella márkaigazgató szerint náluk is a sokat autózó ügyfelek veszik, mert gazdaságos.

A Skoda magyarországi vezetője szerint kimondottan fontos számukra a gázolajjal működő változat, amivel hosszabb távon számolnak: „a konkurens gyártók folyamatosan vonják ki a dízel motorokat a kínálatból, számunkra azonban ezen hajtás megléte versenyelőnyt jelent, nem tervezzük kivonni a kínálatból”.

Modell Forgalomba helyezések száma dízel motorral 2025 első felében (darab) A dízelek aránya a modellen belül (százalék) 1. Ford Tourneo Custom 1363 96,12 2. Skoda Octavia 1297 47,8 3. Ford Transit Custom 541 98 4. Skoda Superb 432 61,54 5. Volkswagen Passat 404 80,96 6. Skoda Kodiaq 388 56,73 7. Volkswagen Golf 311 35,42 8. Mercedes V-osztály 249 98,81 9. Ford Focus 187 63,61 10. Renault Traffic 175 100

Nagyon erős szereplője a hazai dízel-piacnak a Volkswagen is. Papp Zoltán márkaigazgató szerint „a flottarendelésnél továbbra is a dízel az uralkodó motorizáltság. A nagyobb cégek esetében jóval pontosabban meghatározzák, kiszámolják, hogy mely meghajtás a leghatékonyabb számukra. Ezért magas futásteljesítmény esetén a dízel még mindig a legideálisabb választás a vásárlók számára.”

A Volkswagen első embere szerint a magánszemély ügyfeleiknél az alacsonyabb kategóriákban már nem jellemző a dízel választása, a köztes méretű „Tiguan esetében is egyre gyakoribb a mild hibrid, de a Passat, a Tayron és a Touareg esetében a dízel az uralkodó.”

Papp szerint továbbra is van igény a gazdaságos dízel hajtásláncra. „A Tiguan kivételével minden modellünknél nőtt a dízelek aránya, ami annak is köszönhető, hogy a piac többi márkájánál folyamatosan tűnik el a kínálatból ez a motorváltozat, pedig kereslet még lenne rá.”

Divatos japán SUV-ot is vesznek dízellel, többet, mint plug-in hibriddel Sokakat meglephetett a több esetben önálló utat járó Mazda egy messze átlag feletti méretű dízelmotor 2023-as bevezetésével. A számaik azt igazolják, hogy alaposan átgondolt befektetés volt. Ráadásul a trendi és a márkának fontos CX-60-ba is berakták, ezt a modell plug-in hibrid és dízel erőforrással lehet megvenni, elég egyértelmű, melyiket szeretik a magyar vevők. „Nagyon sikeresnek értékeljük a piaci teljesítményét, egyértelműen versenyelőny a konkurenciához képest, hogy van nálunk modern technológiájú, újonnan fejlesztett hathengeres dízel. 2024-ben a dízel/PHEV arány 86-14 százalék volt, 2025 első felében 81-19 százalék” – mondja Burovinc Eszter, a Mazda paid média menedzsere.

Mi a márkák sorrendje?

A modell toplistája után itt már elég egyértelmű a dobogó, azon belül is kiemelkedik két brand. A magyarországi dízel forgalomba helyezések több mint felét adja a Skoda és a Ford párosa. Ha ide vesszük a Volkswagent is, három márka adja a négyharmadát.

Márka Forgalomba helyezések száma dízel motorral 2025 első felében (darab) A dízelek aránya a márkán belül (százalék) 1. Skoda 2320 39,58 2. Ford 2303 47,86 3. Volkswagen 1410 30,22 4. Mercedes 453 16,43 5. Toyota 346 4,94

A cikk elején még egyesek azt gondolhatták, ha dízel, akkor német prémiummárka. Sokáig így is volt ez, az etalon utazóautónak számító szedánjaik és kombijaik mellett a közepes és nagy SUV-jaikat is kedvelték és vásárolták gázolajos motorral. Ma a 3-as BMW kínálatában gyakorlatilag már nem létezik dízel (2 darabot helyeztek forgalomba a 289-ből), de az E-osztályos Mercedesnél is csak egyharmad a már nem sima, hanem dízel-hibrid változatok aránya. Utóbbi márka top 5-be kerülése a V-osztályos mikrobusznak köszönhető.

De mit keres itt a Toyota? Van egyáltalán dízelük? – kérdezhetnék egyesek. A kínálatuk többségébe természetesen nem kérhető dízel erőforrás, azonban a ProAce modelljük 92 százaléka dízel erőforrással kerül az utakra, a ProAce City Verso esetén 64,5 százalék, míg a Land Cruisernél 100 százalék. de ahogy a Mercedesnél, úgy a Toyotánál is alacsony a szám, igazából három márka tartja életben a dízeleket, és ők adnak el sokat.

A visszaszorulás egyértelmű, de az igény megmaradt

2015-ben 42 százalék volt a dízelüzeműek aránya a magyar újautó-piacon, 2020-ban 22 százalék, idén már csak 12 százalék. A folyamat egyértelmű és megállíthatatlan, de meddig lesz még dízel?

„A hajtáslánc létjogosultsága addig marad, ameddig erre kereslet mutatkozik. A kereslet kissé csökken, de egyelőre még nagyon jelentős hányadot képvisel” – összegzi a 2025-ös helyzetet és a jövőt egy mondatban a Skoda márkaigazgatója, Kelemen-Tűz Gabriella.