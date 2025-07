Hétfőn órási széllel és sok csapadékkal érte el egy viharzóna Magyarországot. Egyes részeken némi esővel, máshol komoly pusztítással járt a vihar. Sok ház megrongálódott, a vonatközlekedés összeomlott, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret egy időre le kellett zárni és a közúti közlekedésben is fennakadások voltak. A vihar után sokaknak a helyreállítás következik….

A viharkároknak mintegy 10-12 százalékát okozzák fakidõlések, ágtörések – állítja a Magyar Biztosítók Szövetsége. Az igazán súlyos gond az, hogy viharból egyre több van évről évre, egyre gyakrabban változik szélsőségesen és gyorsan az időjárás. Gyakran tapasztaljuk immár egyazon napon belül is, hogy amikor reggel leparkoltuk az autónkkal, még kellemesen sütött a nap, délután pedig vihar tombolt a jármű felett. Miközben mi máshol vagyunk.

Nem megoldható, hogy az ország útjain futó bő 4,2 milliós személyautó mélygarázsban, pláne privát garázsban álljon olyan héten napokig, mint ez a mostani, védve minden természeti csapától. Sajnos hétfőn is rengeteg kidőlt fa, letört faág, tetőről letépett cserép okozott anyagi kárt országszerte járművekben.

Most elmondjuk, hogy milyen biztosítás fizet, melyik nem, és hogy mit tehet, akinek már megsérült az autója, és mit tegyen, aki eddig megúszta.

Fizet a kötelező felelősségbiztosítás?

Sokmillióan fizetjük a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) egyre magasabb díjait, ha szeretjük, ha nem, jogos a kérdésünk: autóra dőlt faág okozta kár után fizet a biztosító? A válasz egyértelmű, a kötelező nem térít meg a viharkárokat.

Leegyszerűsítve a lényeget, a kötelező felelősségbiztosítás alapvetően azért létezik, hogy gépjárművek egymásnak okozott kárait az okozó biztosítója kifizesse a vétlen félnek. Bármely autó (nyilván a vezetője) az okozó, és bármely jármű sérül meg, mivel mindkettőnek kötelezően van biztosítása, elvileg nem maradhat kár kifizetetlen.

Mindig fizet a casco?

Köztudottan a kgfb-vel ellentétben a cascót arra találták ki, hogy ha a járművezető maga okoz kárt másnak, vagy magának ne adj isten, ellopják az autót, a biztosító akkor is fizeti a saját autóban esett károkat. Ha törik az ág, ha dől a fa, akkor is. Akinek cascója van, nyugodtabb lehet, neki a megkötött szerződése alapján mindig meg kell, hogy térítse a vihar okozta fa-, vagy akár jégverés okozta kárát a vele egyéni jogviszonyban álló biztosító.

Azért itt sem olyan szép és tökéletes minden a biztos kártérítés ellenére, ugyanis a szerződéskötéskor önrészt vállat korábban a most szerencsétlenül járt autótulajdonos. Ez jellemzően 10 százalék, de nem ritka a kedvezőbb éves díj miatt bevállalt 20 százalékos önrész sem. A megállapított kártól ennyivel kevesebb lesz a kártérítés összege. Ne számítsunk száz százalékos kártérítésre, fogjuk fel inkább kárenyhítésnek.

Hogyan állapítják meg a kár összegét? Rendkívül megemelkedett az autótulajdonosoknak kifizetett kárösszeg az elmúlt években, aminek az okairól itt lehet olvasni bővebben.

Amikor ellopták e sorok írójának a cascóval biztosított autóját, kellemetlen meglepetés volt a végül kifizetett összeg, nem egyezett meg a jármű piaci értékével. Egy tegnap ép állapotban lévő, ma faág által behorpasztott, holnap megjavított és lefényezett autó hiába néz ki úgy, mint korábban, innentől egykor sérült járműről beszélünk, vagyis a piaci értéke nem ugyanannyi, mint korábban. A casco másik gyenge pontjaként hozható fel, hogy csak a helyreállítási költségeket fedezi, az értékcsökkenést nem.

Felmerülhet még kérdésként, hogy okozhat-e problémát a cascóval rendelkező tulajdonosoknak, hogy hol parkoltak éppen a viharkár idején? Utcán vagy a saját kertben? Közterületen álló fa dőlt rá a kocsira, vagy a szomszédé, esetleg a saját növénye okozott kárt a saját járművében?

A felelős megállapítása miatt egyáltalán nem mindegy a hely, de a faág okozta kár bejelentése után elvileg itt már leginkább a biztosítónak van dolga. Ő veszi fel a kapcsolatot az érintett önkormányzattal, vagy társasházzal, esetleg magánszeméllyel, akinek a területén áll a fa, akinek az érintett növény gondozása és ellenőrzése a feladata.

Bocsánat, hogy a cikkben többször használjuk az „elvileg” kifejezést annak ellenére, hogy jogszabályok kötelezik a biztosítókat a kártérítésre, azonban láttunk már cifra ügyeket. Sőt, olyan biztosítós sztorit is, hol egyenesen csoda történt.

Mi a legnagyobb baj a cascóval?

Az önrész és az értékcsökkenés benyelése után is pénzt kap a cascós autós, mégsem általános megoldás millióknak. A legnagyobb baj, hogy ma Magyarországon nagyon kevés casco-szerződés létezik. Vagyis olyan szélsőséges idójárással sújtott hetek után, mint amit a héten átélünk, sajnos kevés autós kap casco után kártérítést.

A biztosítós szakemberek szerint hosszú ideje nem tud elmozdulni a magyarországi arány a 18 százalék körüli szintről. Ennek a nagy része pedig új, céges autóra köttetik. Magyarországon rendkívül alacsony a magánszemélyek által használt személyautóra kötött cascók aránya, aminek egyértelmű oka a biztosítási díj.

Mennyi az átlagos biztosítási díj vidéken? Mennyi Budapesten? Nem mindenki tudja, de jelentős a díjátlagok közötti forintos összeg attól függően, hogy a fővárosba van bejelentve állandó lakosnak az autó gazdája, vagy egy vidéki településre. Itt vannak a legfrissebb, konkrét összegek.

Van olyan biztosítási forma, amelyből ugyan kevesebb él a mai Magyarországon, mint kgfb, de jóval több, mint casco: a lakásbiztosítás.

Kapok pénzt a sérült kocsira, ha van lakásbiztosításom?

A nevéből fakadóan is egyértelmű, hogy a különféle ingatanok biztosítását nem az itt-ott parkoló autónkra alkották meg. Autóra hulló cserepek és rádőlt állványok esetén mégis fizethetnek, de viharkárokra, jégesőre alapvetően nem. Kivétel lehet ez alól a kidőlt fa vagy a letört ág, amennyiben az útpadkától 2 méteren belül vannak. A 2 méteren belül álló fák ugyanis az út kezelőjéhez tartoznak, nekik kell gondozni és ellenőrizni a növényeket, ők tartoznak értük felelősséggel.

Az alapkérdés ilyenkor, hogy miért dőlt ki a fa, vagy miért tört le egy-egy ág? Az útkezelőnek akkor van felelőssége, ha beteg volt (akkor is, ha ez kívülről nem látszott), és akkor is járhat kártérítés, ha olyan vihar tombolt az adott területen, amelynek nem tudott ellenállni az egészséges fa. Ezt hívják vis maiornak.

Mit kell tenni az autósnak?

Általánosságban elmondható, hogy bármilyen körülmények között bármilyen kár keletkezett az autónkban, fotózzuk körbe alaposan a járművet, a helyszínt és amennyire lehetséges, a körülményeket. Ez különösen igaz a fatörzs, faág okozta sérülésre, ugyanis – egyszerűbb esetben – ha bizonyítható, hogy beteg volt a fa (amit emiatt már ki kellett volna vágni az útkezelőnek), egyértelműnek tűnik a helyzet. Sajnos ilyenkor is megtagadhatja az útkezelő, vagy a társasház a kártérítést, de bíróságon megtámadható és kívülről nézve jogilag nyerhető az ügy.

Vis maior, vagyis országos vihar esetén szintén az autós mellett áll a jog, pláne, ha egy csokor fotóval együtt jelenti be a kárigényét. Érdemes az utcában esetleg még látható tombolás-nyomokat is dokumentálni, minél több bizonyíték áll rendelkezésre, elvileg annál biztosabb az ügy.

Még két fontos tanács. Közterületi káresemény után a biztosítónk mellett haladéktalanul értesítsük az érintett terület gazdáját, útkezelőt, társasházat stb. A másik, hogy ne javítgassuk az autót egyből, kizárólag a kárszemle után, és akkor csak abban az esetben kerüljön kasztnishoz a kocsi, ha engedélyt adott a biztosító a javításra.

Lényeges még, hogy per esetén is jó esélye van az autósnak, jogi szakértők szerint ugyanis egységes a bírósági gyakorlat arról, hogy a parkolásunk megkezdésekor nem vagyunk kötelesek az autónk mellett magasodó fákat vizsgálgatni arról, korhadtak-e. Nincs olyan, hogy bocs, miért álltál a fám alá. Volt már rá példa, hogy ezzel próbálták megúszni a kártérítést.

Ennek ellenére…

Legjobb megelőzni a bajt, és a faágak okozta sérüléseket valószínűleg könnyebb, mint a jégkárt. Mindenki olvassa az időjárás-előrejelzéseket, ha viharról írnak, erős szélről, ne nyugtasson meg senkit, hogy a szomszéd vármegyében várható, sajnos tényleg annyira szélsőséges az időjárás, és annyira pici ez az ország, hogy biztosan lesznek váratlanul lehulló ágak is. Legjobb a garázs, de nem megoldható mindenkinek. Viszont ilyen heteken fák közelébe senki ne álljon autóval.

