Új autószalonnal bővült az Opel hálózata Budapesten. A CarNet csoport által megnyitott budakalászi telephely az első a hazai Opel márkakereskedések közül, amely már az új design szerinti megjelenéssel várja a vevőket.

Nemcsak a márka logója más a szalonban, de az épület is letisztultabb külsőt és visszafogottabb belső teret kapott. Ahogy Rosta Gergely, a márka hazai vezetője fogalmazott, kevesebb bútor, de több autó lesz az Opel szalonjaiban. „Tisztább, korszerűbb lett az új márkalogóval jelzett Opel-arculat, amely összhangban van a modellek friss és markáns formanyelvével.” A most megnyílt szalont követően az év során a meglévők átalakítása követi majd.

Jól jelzi az európai autóipar átalakulását, hogy az új szalon egy Renault-Dacia-Alpine-komplexumhoz kapcsolódik. Az említett márkák mind a Stellantis-csoport részei. A CarNet pedig egy olyan cégcsoport, amely húsz különféle autómárkát forgalmaz. „Több mint tíz éve foglalkozunk Opel járművek szervizelésével a CarNet budakalászi telephelyén. Idén pedig sikerült megszereznünk az értékesítési lehetőséget is. A nagyon magas elvárások ellenére úgy gondoltuk, ez a legjobb időpont arra, hogy befektessünk a márkába” – mondta Kátai Ferenc, a CarNet Invest Zrt ügyvezető igazgatója.

A szalont hivatalosan Florian Huettl, az Opel ügyvezető igazgatója nyitotta meg, aki a márka importőrével és kereskedőkkel tárgyalt hazánkban. Ugyanakkor az alkalmat kihasználva válaszolt néhány újság, köztük a Vezess kérdéseire is egy kerekasztal-beszélgetés során.

A szakember hangsúlyozta, hogy Magyarország nagyon fontos piac az Opel számára.

„Magyarország egy olyan piac, ahol mindig is nagyon sikeresek voltunk, és ahol nyilvánvalóan nagy potenciált látunk” – mondta.

„Mint tudják, ipari jelenlétünk is van itt, Szentgotthárdon korábban Opel járműveket gyártottunk, ma pedig hajtásláncok készülnek ott (a Stellantis-csoport számára – a szerk.).”

Florian Huettl Az Opel és a Vauxhall vezérigazgatója, valamint a Stellantis Germany ügyvezető igazgatója. 2022 júniusa óta áll a márkák élén. Jelenlegi kinevezése előtt Huettl az Opel/Vauxhall értékesítési és marketingvezetője, valamint az Opel Automobile GmbH ügyvezető bizottságának tagja volt.

Huettl a Stellantis legfelső vezetői csapatának tagja is. 2024. december 9-én átvette a Stellantis németországi üzletágának vezetését is. Karrierje során Huettl különböző vezetői pozíciókat töltött be az autóiparban a Stellantisnál és a Renault Csoportnál. Az elmúlt 20 évben nemzetközi tapasztalatokat szerzett az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Svájcban és Oroszországban. Huettl a németországi Bergisch-Gladbachban található Gazdasági főiskolán szerzett nemzetközi üzleti menedzsmentdiplomát.

Kifejtette, hogy a Frontera és a Grandland modellekkel az Opel egy új termékciklus kezdetén áll. Most már az Opel teljes modellpalettája többféle hajtáslánccal működő platformokon alapul, ami a mai, eltérő sebességű elektromosítás mellett nagyon jó pozícióba hozza a márkát.

Huettl úr szerint az említett modellek a megújult Mokkával kiegészülve megteremtik az alapot, hogy a kereskedők a jelenleginél nagyobb piaci részesedést érjenek el, mivel a SUV aránya Magyarországon különösen nagy. Elárulta, hogy szemben a Crosslanddel, amelyből havi száz darab érkezett Magyarországra, a Fronterából a gyár vállalta havi 200 darab átadását. Erre a modellre jelenleg nagy az érdeklődés, ráadásul a megrendelések több mint negyede elektromos hajtású modellre vonatkozik hazánkban.

Természetesen szóba került az elektromos hajtásra való átállás kérdése is, hiszen az Opel korábban nagyon ambiciózus tervvel elsőként akarta teljes kínálatát villamosítottra váltani.

„Nagyon korán és nagy meggyőződéssel fektettünk be az elektromobilitásba, mert úgy véljük, hogy ez a legígéretesebb technikai megoldás a szén-dioxid-semleges mobilitásra, és ebben szilárdan hiszünk. De igaz, hogy az elektromos járművek terjedése Európában nem a 2018–2019-ben tervezett ütemben halad.”

Üdvözölte az Európai Unió intézkedését, amely három évre szóló CO2-kibocsátási poolingról hozott döntést: „Ez lehetővé teszi számunkra, hogy integráljuk a piaci valóságot, azaz, hogy az átállássebesség nem az, amit előre jeleztünk. Emellett az elektromossá válás üteme sem azonos egész Európában. Északon sokkal gyorsabb, mint délen.”

„A többféle energiaforrás használata mellett döntöttünk, és ez a döntés ma viszonylag jó helyzetbe hoz minket, minden egyes modellünknek van elektromos változata, így eldönthetjük, mikor és mit gyorsítunk, csökkentünk vagy állítunk le.”

Sajnos a vezető lehűtötte azokat a vágyainkat, hogy a márka a közeljövőben klasszikus formájú autóval bővítené kínálatát. Kupé, kabrió, szedán – nem ilyesmire vágynak az emberek.

„A következő generációs járművek fejlesztése során azt látjuk, hogy az elektromos hajtás változásokat indít el: a klasszikus alacsony tetős, C szegmensű autók, mint például az Astra, jelentősége csökken, míg az SUV-khoz vagy crossoverekhez közelebb álló koncepciók fontosabbá válnak. Magyarország erre nagyon jó példa: manapság az emberek a magas üléspozíciót és a SUV-járművek sokoldalúságát értékelik. A jövőben biztosan a B és C SUV szegmensben fogunk fejleszteni.

Ugyanakkor hozzátette, hogy az elektromos hajtás az aerodinamikai fejlesztést is előre viszi, így biztosan több áramvonalasabb, dinamikusabb járművet fogunk látni a jövőben.

Felmerült a kérdés, hogy mi különbözteti meg az Opelt a Stellantis többi márkájától, hiszen technológiai szempontból nagyon hasonló autók. Erre válaszul a német menedzser kifejtette, hogy a titok az, hogy saját tervezőközpontjuk van Rüsselsheimben, ahol minden egyes autót terveznek és fejlesztenek.

„Az Opelnek nagyon egyedi arculata van, amely a márka hagyományain alapuló, nagyon egyedi formatervezésben nyilvánul meg” – mondta Florian Huettl, majd így folytatta:

„Minden Opel a német autógyártás értékeit hordozza magában, ilyenek a tapadás, a zajszigetelés, az üléseink kényelme, az általunk használt világítástechnológia, a kormányzás pontossága.”

Kifejtette ugyanakkor, hogy az Opel szerencsés, mert azzal, hogy a Stellantison belül vannak más márkák is, ez lehetővé teszi számukra, hogy bizonyos technológiákat közösen fejlesszenek, és így kihasználják a méretgazdaságosság előnyeit, amelyek ma szükségesek a nyereségességhez.

Huettl rámutatott, hogy az Opel messze a legkelendőbb Stellantis márka Észak-Európában, ahová Magyarországot is sorolja. Ráadásul az Opel messze a legsikeresebb Stellantis márka, Magyarországon is. „Ez az, ami megkülönböztet minket. Mi vagyunk a Stellantis márka Észak-Európában, és így Európa elektromos járműveinek, a C szegmens SUV-jainak, valamint azoknak az európaiaknak a márkája, akik értékelik a német design előnyeit. Ez a mi szerepünk a Stellantisban.”

Természetesen szóba került a kínai márkák megjelenése Európában is, de a szakember szerint ez normális folyamat.

„Igen. Sok új szereplő lépett be a piacra, akik innovációt és új technológiákat hoznak, és meg fogják szerezni a részesedésüket. De ez önmagában nem új. Ez mindig is így volt.”

Szerinte az itteni gyártóknak képesnek kell lenniük az új értéklánc elsajátítására, és különösen az akkumulátorok terén van még tennivalójuk. Ugyanakkor jó példaként említette az új Grandlandot, amely „az első teljes egészében Európában gyártott európai autó, amelyet európai gyártmányú akkumulátorral szereltek”.

„Elindultunk, megvan a gyárunk, elkezdtük a technológia fejlesztését házon belül, és gyártjuk is, ami fontos lépés” – mondta. „Egy autó nem egy önálló tárgy, egy ökoszisztéma része. Az elmúlt évtizedekben nemcsak márkánkban, hanem a velünk együttműködő kereskedőkben is igen erős bizalmat sikerült kiépítenünk. Ez pedig nem könnyen másolható.”

„Arra törekszünk, hogy jó, megfizethető, izgalmas autókat gyártsunk, amelyek kielégítik sok ügyfelünk igényeit, és amelyeket kereskedőhálózatunkon keresztül, egy megbízható márkanév alatt értékesítünk.”

