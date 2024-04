Az utóbbi harminc évben nagyot változott az autózás, a közlekedés, az autóipar világa. Sok ígéretes ötlet került a süllyesztőbe, ugyanakkor álomszerű elképzelések valósultak meg, és lettek azóta a mindennapok része. Ezért is érdekes fellapozni az elmúlt három évtized híreit, amelyek mai szemmel is tanulságosak lehetnek.

1994 – Új fejlesztésű magyar motort mutattak be

Tatabánya, 1994. június 11., szombat – Nemzetközi sajtótájékoztatón mutattak be szombaton Tatabányán egy új magyar szabadalmat, az úgynevezett városi motort.

A Berényi István tatai közlekedési szakmérnök által kifejlesztett belső égésű motor szokatlanul nagy nyomatékot képes leadni. Újdonsága abban áll, hogy 8 hengere szinkronizáltan és sebességváltó nélkül működik, s négy henger gyújt egyszerre minden 45 fokos tengelyfordulatnál.

Ez rezgésmentes üzemmódot biztosít a motornak, s ezáltal elsősorban úgynevezett városi autókban célszerű alkalmazni, valamint olyan munkagépekben, ahol kis sebességre, de nagy erőre van szükség. A motor iránt több autógyár is érdeklődött már, de a feltaláló még egyik cég felé sem kötelezte el szabadalmát.

2004 – Vibráló gázpedál

Üzemanyag-túlfogyasztás esetén vibrálni kezd a gázpedál a Daimler–Chrysler új kocsijában. Az autószalonok nagy, tavaszi seregszemléjén kapkodhatta a fejét a látogató a csillogó-villogó karosszériák láttán.

De hogy mi van belül, mit tud a motor, erre csak az igazán kíváncsiak figyeltek föl. A Daimler–Chrysler-autógyár műszaki különlegessége a speciális gázpedál. Az amerikai gyár újításaként a beépített számítógép megállapítja az optimális fogyasztást az adott sebességhez, túlfogyasztás esetén viszont azonnal vibrálni kezd a pedál.

Egyébiránt a különleges pedállal fölszerelt kocsijaik a műholdas információs hálózatról származó adatok révén az autó helyét, az útviszonyokat, a veszélyes kanyarokat is jelzik a vezetőnek.

2014 – Az önvezető kínai autó ígérete

Világhálóra kötött, egymással kommunikáló és vezető nélküli járműveket fejlesztenek a kínai technológiai cégek hazai autógyártókkal együttműködve.

Legutóbb a legnagyobb kínai autógyártó SAIC és az internetes óriás Alibaba jelentette be partnerségét. Az együttműködés értelmében a SAIC tesztautóiba próbaképp az Alibaba operációs rendszerét, a Jünt futtató, a cég zeneszolgáltató oldalával, a Hsziamival összekapcsolt, a szintén az Alibaba birtokában lévő Autonavi navigációs rendszerét használó fedélzeti számítógépet épít be. A rendszer az információkat az Alibaba felhőjében, az Alijünben tárolja majd, mely a fejlesztés későbbi szakaszában a más autókkal és felhasználókkal való összeköttetés csatornájaként is szolgálhat majd.

A cégek fő célkitűzése éppen ez: egymással és a külvilággal kommunikálni képes járművek kifejlesztése. Egy ilyen rendszer jobb közlekedésirányítást eredményezhet és biztonságosabb közlekedést

hozhat, kiszámíthatóbbá téve az utakat – vélik a cégek.

A napokban erősítette meg a „kínai Google”-ként is emlegetett keresőóriás Baidu is a korábban már a kínai sajtóban terjengő híreket, miszerint vezető nélküli autót fejleszt. A kiszivárgott információk szerint a jármű radart, lézert, kamerát és helymeghatározó rendszert is használ majd a minél nagyobb fokú biztonság garantálására.

Az autó mesterséges intelligenciát és érzékelőrendszert alkalmazva képes lesz a közlekedési jelzések értelmezésére, hangalapú utasítások végrehajtására és az utak állapotának felmérésére. A jármű szoftvere az összegyűjtött információk kiértékelése után maga dönt majd az útvonalról és határozza meg az optimális sebességet.

A vezető nélküli jármű várhatóan jövőre debütálhat, az első éles kísérletekre a tervek szerint idén év végén kerülhet sor, mintegy három tucat járművel. A vállalat július elején jelentette be: vezető nélküli biciklik fejlesztésén dolgozik, melyek idén év végére a boltokba kerülhetnek.