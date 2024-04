Vannak autók, amelyek nyom nélkül kikopnak az utcaképből és a magamfajta kényszeres autórajongókon kívül csak az tartja számon a FIAT Mareák és Nissan Almera Tinók eltűnését, akinek volt valaha. Vannak azonban idővel kultikussá érő, körülrajongott autók, amilyen a 124-es Mercedes lett a vásározós kombik és taxizásba belepusztuló szedánok elporladásával.

Ehhez a státuszhoz kevés a márkanév, mert a Vaneóért sem hullajt könnyeket az autórajongással terhelt populáció, de az 1984-től kabrióként 1997-ig, Indiában szívódízel limuzinként 1998-ig gyártott 124-es Mercedesnek már aligha fog leáldozni a csillaga. Elnézést.

Apai örökség

Nagyon sokan hívják W124-nek az összes 124-est, de a Vezess drága olvasói tudják, hogy a W mint Wagen a lépcsőshátút jelöli, az S124 a kombik, a C124 a kupék, az A124 a kabriók modellkódja. Az ultrák azt is vágják, hogy a V124 a nyújtott, hatajtós limuzinok, a VF124 a hosszú tengelytávú járóképes alvázas, az F124 a szintén felépítményezéshez gyártott, de normál tengelytávú verzió kódjele, amiből például pompakocsi készülhet.

Ez az autó apai örökség. Az örökhagyó az 1990-es évek elején egy Ford Sierrát cserélt Ford Scorpióra, majd onnan lépett feljebb az akkor hároméves 260E-vel. Az 1991-es W124-es Mercedes olyan nagy becsben volt, hogy ha indulás után eső kerekedett, gazdája inkább visszafordult, letette a garázsba és átült a napi járós autóba.

Két évtizede van a családban az autó, a mostani tulajdonos édesapja 50 ezer kilométert sem ment a 260E-vel. Soha nem vontatott vele, klasszikus hétvégi, templomba járós autóként használta, és megígértette fiával, hogy halála után nem fogja elkótyavetyélni a nemes youngtimert. Fia, Kabódi Ferenc nem egyszerűen tartotta a szavát, de időt, utánajárást, költséget nem kímélve juttatta el az autót a veteránminősítésig.

Amikor Kabódi Ferenc Szegeden járt az oldtimer-előminősítésen, ahol a tényleges veteránvizsga előtt véleményt kérhetünk egy autóról, a szakemberek kifogásolták az olajszivárgást a hengerfejtömítés alól és a küszöbök első élének lakatolását javasolták, meg egy kis glancolást.

Nem sejtették, hogy a kiglancolásból mi lesz. Mint oly sok első veteránvizsgára készülő embernek, a W124 260E tulajdonosának is Simon László segített a tájékozódásban, a szükséges felkészítés és az elvárások felmérésében.

Nem felújítás, restaurálás

Ezt az erőfeszítés-sorozatot felújításnak nevezni méltatlan volna, a valóságot inkább a restaurálás fedi, ami Benkő Ervin műhelyében készült Orosházán. Ebben a szakmában itthon ő az egyik legnagyobb név, munkatársaival csak veterán autókkal foglalkozik. Igényessége, szaktudása, alapossága főhajtást érdemel. Az itteni mesterek keze alól kikerülő autóknak nyugaton is csodájára járnak, teljes joggal. Munkáik jelentős részét valóban nyugat-európai megbízások teszik ki.

Amikor Ferenccel együtt nála vendégeskedhettünk, tátott szájjal hallgattam, ahogy a régi Bentleyk fékerő-elosztásának finomságairól vagy a W189-es Adenauer-Mercedes restaurálásának buktatóiról mesélt. Vagy arról, hogy a T1-es Volkswagen Samba kisbuszok újrafényezése azért olyan méregdrága, mert a nyolc tetőablak és az összesen 15 másik ablak rengeteg csiszolást és előkészítést igényel.

Ha már nekifogtak, legyen tökéletes

Aki ért valamelyest a régi autókhoz, pontosan tudja, hogy egy mégoly jó alapautót ilyen káprázatos szintre hozni, a kadmiumozott csavarokkal a gyári újnál szebbre megcsinálni irtózatosan nagy ráfordítás, munkában és anyagilag is. Kabódi Ferenc elve az volt, hogy ha már nekiálltak, akkor legyen tökéletes.

Ez az igény sugárzik is a veteránvizsgás Mercedes W124-ről. A lengőkarok, a gömbfejek, a féknyergek, a gumicsövek, a diffiház, a motortartóbakok, bármire nézünk, ott a gyári eredeti mosolyog ránk makulátlan állapotúra visszahozva vagy új gyári alkatrészt látunk.

Új a kipufogórendszer is és ismét működik benne a háromutas, bár értelemhű fordítással inkább hármas hatásúnak mondható katalizátor. A galvanizált csavarokkal, a sárga bilincsekkel, a diszkrét korrózióvédelemmel az autó szépsége alulról is megejtő.

Teljes szétszedés, minimális lakatolás

Ilyen mélységű restaurálást az autó teljes szétszedésével lehet csak megvalósítani. Átmenetileg kiürült a 124-es Mercedes utastere, kivették a teljes hajtásláncot és tartozékait a hűtőtől a motoron és a váltón át a differenciálműig.

Lent volt a komplett első és hátsó futómű, az összes fékcső és üzemanyagcső. A hátsó futóművet a diffiházzal és a rugókkal együtt homokszórással sikerült gyönyörűen megtisztítani, az alkatrészek vékony esztétikai festés után tértek vissza az autóba, amelynek komplett alváza hibátlan lett.

Azért volt szükség lemezmunkára, mert a küszöbök végébe rakódó por, sár megszívta magát vízzel, de az autón még a típusbajnak számító emelési pontok sem voltak rozsdásak. A fényezés nagyrészt eredeti maradt. A motorházfedelet és a küszöbjavítás után a két első sárvédőt kellett újrafényezni, akárcsak a „telioldalas” nevet ihlető védőléceket.

A Bruno Sacco formatervezőről Sacco-deszkának nevezett elemeket és a csomagtérfedelet kellett még újrafújni, mert egy korában felszerelt, utólagos légterelő lekoptatta a gyári réteget. Kabódi Ferenc hajlott rá, hogy inkább egy teljes újrafényezéssel szépítsék meg az autót, de az OT-előminősítésen azt javasolták, hogy az eredetiből tartsanak meg minél többet.

Volt munka a motorral

A hengerfejtömítésnél tapasztalt olajfolyás megszüntetésekor több is következett a hengerfejtömítés cseréjénél. Ha már kivették a motort és levették a hengerfejet, az összes tömítés megújult.

Felmerült, hogy a hűtőventilátor viszkokapcsolójának elromlása miatt túlmelegedhetett a motor, ezért a hengerenként két szelepes hengerfej síkba húzása is megtörtént, a hengerfej és a motor is felújítva költözött vissza a hajtókarcsapágyak cseréje, az új gyűrűkészlettel ellátott új dugattyúk befűzése után. A négygangos automatában elég volt olajat cserélni.

Itt egy nagyon jó állapotú használt autóból lett gyáriasan újszerű, amihez a hozzá nem értő szerelők kontárságainak korrigálása is beletartozott, például a kartergáz-visszavezetés javítása. A motortérben az érzékelők és a jeladók sem maradtak a régiek.

Magasan a léc felett

Fontos volt az OT-s 124-es Mercedes-re ott elnyerni a muzeális minősítést, ahol az első körben megmondták, az autó még nincs ott, hogy elnyerje az áhított aranyszínű plakettet, rajta a muzeális jármű-regiszterben kapott sorszámmal. Az OT-rendszámot nem a minősítést – és külföldről behozott autó esetén a hazai forgalomba helyezéshez szükséges vizsgálatot is elvégző – Autóklub vizsgabázisán adják, hanem a kormányhivatalban, leánykori nevén okmányirodában lehet később kiváltani.

Nagyon sokat elárul egy autóról a kalaptartó, kivéve persze, ha újrafestették a közelmúltban. Ha egy 124-es Mercedesben a Hutablage napszítta, foltos, akkor annak az autónak nem jutott garázshely.

Nem fogok senkit meglepni azzal, hogy ezen az autón a tisztítás után a kalaptartó is makulátlan, állapota azt a féltő gondoskodást tükrözi, ami ennek az autónak kijutott.

Fontos információkkal szolgál a hátsó szélvédő alatti lemez is, mert ide ragasztották a gyárban az autó legfontosabb alapadatait, tehát kivitelét, színét, extráit tartalmazó matricát.

Hiánya nem feltétlenül jelent rosszat, például erről az egészen lenyűgöző autóról is lekopott, eltűnt valahogy az évtizedek során, de ha négyajtós 124-es Mercedes-t kerestek, az autó átnézésének legyen része az extrakódok és egyéb információk ellenőrzése az autó középvonalától balra felragasztott levonón.

Lakásár felett indultak a 124-es Mercedesek A tulajdonos őriz egy 1992-es magyarországi Mercedes-árlistát. Az MB-AUTO Magyarország Kft. táblázata szerint 49 forintot kellett adni egy német márkáért. Ezzel az árfolyammal a legkevesebbe kerülő csillagos személyautó a 190D volt 2 716 250 forintért, a 124-esből is a négyhengeres szívódízel az alapverzió, de 3 635 250 forintos áron. Csak viszonyításképp: a 190 D árából meg lehetett venni egy budapesti, kétszobás panellakást, akár Óbudán is. 4 930 500 forintba kerül a sorhatos és négyajtós 260E, ami végképp hatalmas pénz volt, ráadásul ennyiből csak az extrák nélküli alapkivitelt lehetett kigurítani a szalonból. 4 975 250 forintos listaárával a négyhengeres 230 TE többe került a sorhatos limuzinnál, a Transport &Touristik szavakból eredeztetett T-Modellek kombifelára miatt. Tébolyítóan drága autó volt a jó ideje kultikus 500 E. A V8-as erőgép 12 458 750 forintos indulóárából kényelmesen kijött két 300 E-24 a hengerenként négyszelepes sorhattal. A V8-as sportlimuzin drágasága a márkán belüli erőviszonyokat is felülírta. A W140-es S-osztályt a szintén ötliteres nyolchengeressel majdnem kétmillióval lejjebb, de még a nyújtott tengelytávú 500 SEL-t is egymillió forinttal kevesebbért meg lehetett venni. Az árlista legtetején a V12-es, 408 lóerős bálna kupé trónolt, a C140-es 600 SEC neve mellett 19 181 250 Ft szerepel.

412, 580, 420: extrák, gazdagon

Első tulaja igen nagyvonalú volt az extrák kiválasztásakor. A Sonderausstattungot jelentő SA-kódok között szerepel az 531-es automatikus rádióantenna a klasszikus Becker Europa 2000 rádióhoz (750), a 15 collos, magyarul aknafedélnek vagy csatornafedélnek hívott Gullydeckel -alufelnikkel kombinált sportfutómű (650), az első ülésfűtés (873).

Nem lenne ilyen szép az autó a hővédő üvegezés (593) és a bőrborítású kormánykerék (280) nélkül. Fontos apróság a 240-es külsőhőmérséklet-jelzés, az opciók között megtaláljuk a vezető oldali kartámaszt (570), a 430-as jelölés a műszerfalról gombnyomással lebillenthető hátsó fejtámlákat rejti.

Stílszerűen 260-as kód volna a hátsó típusjelölés elhagyása, itt azonban büszkén hirdeti a csomagtérfedélen a krómfényes 260E felirat az M103.940 motorkódú sorhatot.

Akkoriban a Mercedesek zömébe legfeljebb tolótetőt rendeltek, itt azonban a 412-es extrakódú „elektromos toló-emelőtető acél kivitelben” kiegészül az 580-as kóddal jelölt klímaberendezéssel. A kettő egyszerre igen ritka extra, mert a légkondicionáló szégyentelenül drága tétel volt, nagyságrendileg a 420-as tételhez, a négyfokozatú automatikus sebességváltóhoz mérhető értékben.

A kisebb M103 is mestermű

Nekem volt, sajnos csak igen rövid ideig, egy tényleg 337 ezer kilométeres, széltől is óvott W124-es 260E limuzinom kézi váltóval. A megbízhatósága, finom járása és élettartama miatt joggal dicsért M103-as sorhat a 180 lóerős, 2962 köbcentis verzióban még jobb, de az M103 E30 árnyékába szoruló M103 E26 is elegáns limuzinná nemesíti a 124-est.

Nyilván visszafogja a menetteljesítményeket az automatikus sebességváltó, de a négyfokozatú automata valójában remekül passzol a W124 kényelméhez és hangulatához. Nagyon adja magát a fennkölt vonulás a ráérősen dolgozó, finoman kapcsoló hidrodinamikus nyomatékváltós automatával.

Nagy élmény volt a lógó kormányművű, olajos diffis, koppanó kardános, lötyögősre kopott váltókulisszás dízel 124-eseim után egy hibátlan példányban megélni, mit tudnak ezek az autók valójában.

Békebeli ringatás

Megingathatatlan biztonságérzettel toljuk a csillagot magunk előtt, a soros hathengeres selymesen forog, csak kihúzatva csillantja meg diszkréten, mennyire szép a hangja. A futómű legyalulja az úthibákat, a világosszürke bőrkárpitos ülések feszessége, hibátlan tömése párját ritkítja.

Összművészeti alkotás ez a nyugalom és ringatás, mai felső kategóriás autókkal is nehéz komfortban ráverni egy 124-es Mercedes-re. Mert ez az autó kiiktat a pörgésből. Az öröklét ígéretéből fakadó békét adaptív lengéscsillapítással, ellenfázisú zajkioltással és más trükkökkel sem lehet megteremteni. A Mercedes 124 még elhasználtan, elhanyagoltan is sokat megőriz egykori nagyságából, büszkeségéből, de ebben az autóban a restaurálás előtt is csak 187 000 kilométer volt.

10-16 liter elfogy 100-on

10-16 liter közötti a fogyasztás, de a veteránautó-találkozókra járva jellemzően 10 liter/100 km alatti átlagot produkál a 124-es Mercedes 260E, amely sosincs hajszolva. Gazdája a mindennapokban használt elektromos furgonnal és a hátsókerék-hajtású Mercedes EQS-sel is nagyon takarékosan suhan. Ha ő vezet, család másik modern autója, egy plug-in hibrid 740-es BMW is 8 liter alatt fogyaszt egyenletes sebességű, nyugodt, de nem tötymörgő gurulással.

Legközelebb Szegedre utazik gazdája a 199-es színkódú, kékesfekete metálfényezésű autóval, amely színt a nepperzsargonból és a korabeli használtautó-hirdetési újságokból blauswarc metálként ismerjük, bár más írásmódban is futott, akárcsak a Schiebedachból konyhai németséggel torzított sibeda. A szegedi túra apropója, hogy a fennkölt limuzint beválogatták a 2024. április 20-21-ei veteránautó-kiállításra a legszebb Mercedesek közé.

Aki nálam fogékonyabb a misztikára, az OT-AA-808 rendszám utolsó három jegyébe beleláthatja a végtelent, mert a nulla önmagába visszatérő számjegy, a nyolcast pedig csak oldalra kell dönteni, hogy a végtelent jelölje.

Reméljük, hogy ez a káprázatosan szép Mercedes-Benz W124 260E még nagyon hosszú ideig szerez örömöt mostani gazdájának, vagy valakinek, aki képes felmérni az értékét. A 124-es Mercedesek megritkulásával szinte zéró esély van Magyarországról hasonlóan ragyogó autóra bukkanni, hiába nézünk körül Németországban vagy akár az Egyesült Államokban is.