Béci jól menő pizzériát működtet az egyik kelet-magyarországi nagyvárosban, szeretik vendégei az ízletes ételeket és az étterem olaszos atmoszféráját. Az üzletileg is sikeres vállalkozás bővítésén töri a fejét közel esztendeje, leginkább egy újabb, második pizzéria megnyitásában látja a továbblépés lehetőségét.

Pár hónappal a cikkünket indító esemény előtt meg is találta a felesége az ideálisnak tűnő helyet egy már nem működő, egykori palacsintázó helyén, amelyet ki akart adni a tulajdonosa. Egy puhatolódzó megbeszélést is folytattak vele, azonban végül lemaradtak róla, és még fájóbb volt számukra, hogy éppen a legfőbb helyi riválisuk happolta el előlük a helyet. Egy olyan másik éttermes vállalkozó, akivel üzleti vitájuk is volt már, és akivel Bécinek többször kiabálásig fajult a konfliktusa. Kálmán a környék egyik kiskirálya a vendéglátósok között. A palacsintázó „lenyúlása” után majdnem egymásnak is ugrottak, csak Béci neje – a velük lévő négy kisgyerekükre mutogatva – tudta őket szétválasztani.

Egy augusztusi forró napon a helyi strand parkolójában találkoztak össze véletlenül, amikor Kálmán, a rivális éttermes odakiabált Bécinek, majd beült az Audi szabadidő-autójába a barátnőjével, és elindult. Állítólag azt kérdezte, hogy „lepukkant lángossütőt keresel, lúzer?”, majd elröhögte magát. Későbbi tanúkihallgatása során Béci bevallotta, hogy „eldurrant az agya”, bepattant a kocsijába, és a haragosa után eredt – így indul a közlekedési konfliktusok és balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk mostani története.

A „lúzer” vezetett gyorsabban

Még szerencse, hogy a strand a város szélén feküdt, ugyanis a parkolótól autós versenybe, gyakorlatilag üldözésbe fordult a két vállalkozó személyes konfliktusa. Először a településen belül hajtottak mintegy 350 métert a megengedett 50 kilométer/órás sebességnél jóval gyorsabban, majd a településen kívül az ott már 90 kilométer/órás határ felett.

Négy kilométeren át ment az üldözősdi, elöl az Audi, mögötte az idősebb Ford kombi, amely ugyan gyengébb autó volt, de Béci gyorsabban haladt, kétszer neki is tudott koccanni az üldözött SUV-jának. Aztán egy éles balkanyar következett, ahol Kálmán lassítását kihasználva Béci majdnem bevágott az Audi mellé, Fordja jobb elejével meglökte a jobb hátulján a másik kocsit. Az Audinak először a bal hátulja fordult be az árokba, majd Kálmán ellenkormányzása után az egész kocsi begurult, fékezve becsúszott oda.

Először lassított Béci, hátranézett, majd mintha mi sem történt volna, továbbhajtott. Az incidens éppen a szomszédos falu határához közel, egy gyár parkolója mellett történt, ahol két munkás is szemtanúja volt a történteknek. A kanyarhoz érkező autók gumicsikorgása miatt figyeltek az útra, így mindent pontosan láttak. A mentőket és a rendőröket is ők értesítették.

Kálmán és a barátnője szerencsére csak könnyebben sérültek meg, nyolc napon belüli gyógyulással. Megütötték a fejüket, megnyomta a nyakukat és a kulcscsontjukat az öv, a fiatal nőnek lehorzsolódott a térde.

Súlyos vád: közúti veszélyeztetés

A balesetet után szokás szerint helyszínelés következett, majd időben utána az érintettek rendőrségi kihallgatása, aztán a tanúvallomások felvétele, elkészültek a különféle vizsgálati eredmények, és megtörtént az ügyészség vádemelése.

Kiderült, hogy a két jármű azonos sebességgel, egyaránt 80-90 kilométer/óra közötti tempóval haladt lakott területen belül több száz métert, majd 100 és 130 kilométer/órás sebességgel száguldott kilométereken át két település között a 90-es táblánál. Bizonyítást nyert, hogy eközben kétszer az Audi hátuljának koccant a Ford eleje. És bebizonyosodott, hogy a Ford lökte az árokba az Audit.

Szintén egyértelműen rögzítették a vizsgálati eredmények, hogy Béci nem tett eleget segítségnyújtási kötelezettségének, anélkül hajtott tovább az autójával. Az orvosszakértői papírok szerint két sérültje volt a konfliktusnak, Kálmán és a barátnője, mindketten könnyebben sérültek meg, csak ütődéseket és kisebb zúzódásokat szenvedtek.

Mindezek után az ügyészség közúti veszélyeztetéssel, és segítségnyújtás elmulasztásával vádolta meg Bécit, aki a Vezess olvasóinak is jogi segítséget nyújtó Janklovics Ádám közlekedési ügyekre specializálódott ügyvédet bízta meg a védelmével.

Mintha egyre több büntetőfékezés lenne Nincs hivatalos statisztikánk, de hírolvasóként úgy tűnik az embernek, hogy közúti veszélyeztetéses ügyben mintha egyre többször emelnének vádat az ügyészségek büntetőfékezés miatt. Egy tipikus esetet így ír le a Veszprém Vármegyei Főügyészség a közelmúltból. „A vádirat szerint röviddel azután, hogy a 20 éves férfi 2023. február 2-án, délután, Veszprém belvárosában személygépkocsijával a buszpályaudvarral szemközti útra kanyarodott, egy közlekedési szituáció miatt összetűzésbe került az előtte haladó személyautó sofőrjével. A vádlott gyorsan megelőzte a járművet, majd annak érdekében, hogy a konfliktust megtorolja, hirtelen állóra fékezte az autóját. A sértett már nem tudott időben megállni, így nekiütközött a váratlanul megálló járműnek.” Videót is közzétett az ügyészség az esetről.

Milyen ítélet született?

Ugyan egy goromba beszólással indult a sztori, teljesen egyértelmű, hogy az nem bűncselekmény, szemben azzal, amit a haragosa által provokált Béci tett. Nem is volt kérdés a bűnössége, hiszen bizonyítékok és szemtanúk sora igazolta ezt, így a védelem a büntetésminimalizálásra fókuszált.

Számos közlekedési balesetet követő bírósági tárgyalással ellentétben itt nem lehetett figyelmetlenségre, járműmozgások és távolságok téves megítélésére hivatkozni. Egyértelmű volt a szándékosság.

Az ügy lezárásaként a bíróság végül kimondta Béci bűnösségét, az ítélet 1 év és 4 hónap letöltendő börtönbüntetés lett, ami az alsó határ közelében van az ilyenkor kiszabható tételnek. A vádlott bűnös közúti veszélyeztetés bűntettében (Btk. 234. § (1) bekezdés), valamint segítségnyújtás elmulasztásának bűntettében (Btk. 166. § (1) bekezdés (3) bekezdés 1. tétel).

Indoklásában a bíróság kimondta, hogy enyhítő körülményként értékelte a teljes körű beismerést és hogy a vádlott bocsánatot kért a sértettől, valamint, hogy négy kiskorú gyermeket nevelt.

Ezzel szemben súlyosító körülményként vette számításba a bíróság, hogy kiderült, a vádlottnak közel tucatnyi gyorshajtásos bírsága és egyéb közlekedési kihágása volt az elmúlt években, egyszer már a jogosítványát is bevonták. Tehát már korábban, és rendszeresen veszélyeztette az utakon autózókat, kerékpárral vagy gyalogosan közlekedőket.

Ennél is fontosabb, úgynevezett „nyomatékos súlyosító körülmények” lettek a bűncselekmény elkövetésének körülményei: háromszor is nekihajtott a sértett járművének, harmadjára árokba is lökve az autót.

Óriási szerencséje volt ugyanakkor a vádlottnak, hogy az áldozatok csak nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek, de így is egyértelműen úgy látta helyesnek a bíróság, hogy a büntetés végrehajtása nem függeszthető fel próbaidőre (mint oly sok balesetes ügyben). Ezúttal le kell ülnie börtönbüntetését a vádlottnak.