Megállíthatatlanul nőnek egyre nagyobbra, szélesebbre az autóink, amit még az is gyorsít, hogy a kevésbé praktikus, ellenben robusztusabb megjelenésű, magasépítésű szabadidő-autók iránt csak nem akar csökkenni az érdeklődés. De vajon miért nőnek az autók, és miért rossz ez azoknak, akik használják ezeket?

Kétévente egy centi

Egy brit kutatás szerint az európai autók átlagosan kétévente szednek fel egy-egy centit derékra, 2023 elején az Egyesült Királyságban az új autók átlagos szélessége már meghaladta a 180 centimétert. Példának rögtön itt van a Volkswagen Polo, aminek első generációja 156 centi széles volt, míg a legutolsó változat már közel 20 centivel nagyobb, 175 centis. Hosszban is nagy a változás, míg a VW Golf anno 3,7 méterrel kezdte pályafutását – a Polo 3,6 méterrel – addig mára a Polo 407 centisre nyúlt, jóval nagyobbra, mint amekkora a Golf volt kezdetben. De említhetnénk az Opel Corsa-t is, ami 22 centit szélesedett az elmúlt évtizedek alatt, vagy akár a MINI-t, Fiat 500-ast is, ezek egyike sem hasonlít már az alapkoncepcióhoz. Egyikük sem igazán kicsi, vagy könnyű.

Miért nőnek egyre nagyobbra?

Persze nem csak azért lettek szélesebbek az autók, mert minden frissítésnél, vagy új modell bevezetésénél a korábbinál mindenképpen nagyobbat, erősebbet, tágasabbat kellett tervezni, bár annak is komoly szerepe van ebben, hogy az emberek szívesebben utaznak olyan autóban, amiben kényelmesen elfér a fejük, térdük, mindenük. Azonban nem csak nagyobbak, hanem biztonságosabbak is lettek az autóink az elmúlt évtizedekben, amihez az egyre nagyobb szilárdságú acélok, rafinált kötések mellett a megnövelt gyűrődőzónákra is szükség volt. Elöl, hátul és oldalt egyaránt. Már, ha valakinek fontos az ötcsillagos törésteszt, amit általában kisautóval nehezebb elérni, mint egy nagyobbal.

Legfeljebb milyen széles lehet egy autó?

Természetesen van erre előírás, közúton a legszélesebb a fokozott hőszigetelésű jármű felépítménye lehet, – bármit is jelentsen ez – ami 2,60 méter. Minden egyéb jármű széltében nem haladhatja meg a 2,55 métert. Tehát mindegy, hogy személyautó, vagy teherautó, a 2,55 méteres szélesség a maximum. Személyautóval ezt megközelíteni is nehéz, még a legböszmébb SUV-k sem érik el ezt a határt, a Hummer elektromos változata is mindössze 2,2 méter. Nehéz elhinni, hogy például a jóval kecsesebb Lamborghini Aventador sem sokkal, alig 1 cm-rel keskenyebb ennél a 2,2 méternél. Az átlagosnak vehető VW Golf szélesség adata pedig 1,79 méter.

Az út keskeny, vagy az autó széles?

Nemrég adott hírt róla az RTL, hogy tavaly a 74-es troli 122 alkalommal akadt el a Dohány utcában, mert nem fért el az utca két szélén, párhuzamosan parkoló autók között. Hasonló esetben szinte kizárólag az autóst hibáztatja mindenki, holott nem feltétlenül ő a hunyó. Egy szélesebb autóval, a járdára festet jelzést figyelembe véve, szabályosan parkolva is le lehet szűkíteni annyira az utat, hogy a 2,5 méter széles 74-es troli már ne férjen el biztonságosan. A járda felé semmiképp nem szabad a felfestés szélén túllógni, mert azonnal jön a kerékbilincs:

Erzsébetvárosban nem igazán szereti a kerület vezetése az autókat, – gondoljunk csak többek között a teljesen indokolatlan, néhány tíz méteres szakaszokra, amelyeken csak helyi lakosok hajthatnak át, mindenki másnak óriási kerülővel kell ezeket az utcákat körbeautózni – de a parkolásból származó bevételekről valószínűleg nem szívesen mondanának le. Olyannyira, hogy korábban az az ötlet is felmerült, hogy 75 centi szélesre hagyják csak a járdákat, csak megmaradhassanak mindkét oldalon a parkolók, de a tömegközlekedés is zavartalan legyen.

Szerencsére nem lett semmi a járdaszűkítésből, ami a 80-90 centi széles utat igénylő kerekesszékes közlekedést is ellehetetlenítette volna. Így egyelőre marad a kockázat, hogy ha valaki bénán, vagy éppen pofátlanul parkol, akkor a környéken megsüthetik, akik a tömegközlekedést választották, abban bízva, hogy időben elérik az úti céljukat.

Milyen széles egy forgalmi sáv?

Hogy milyen szélesnek kell lennie egy forgalmi sávnak, azt szerencsére egész pontosan meghatározza a 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet, amelyben ez áll: Az útburkolati jellel jelölt forgalmi sávok megengedett legkisebb szélessége – azokat az indokolt eseteket kivéve, amelyeknél szélességkorlátozás vagy egyes járműfajták közlekedésének tilalma is szükséges – lakott területen legalább 2,75 méter, lakott területen kívül pedig legalább 3 méter. A Dohány utcai sáv ezek szerint legalább 2,75 méter széles, ebben kéne normális tempóval közlekedni egy 2,5 méter széles járművel, úgy, hogy mindkét oldalon 12,5 cm szabad tér marad. Én inkább kihagynám.

Mekkora egy parkolóhely?

Nem csak közlekedés közben, hanem parkolva is szűkké válhat a környezet az autósnak. Amikor 50-60 évvel ezelőtt, amikor a társasházakhoz elkezdtek garázst is építeni, még egészen más kiterjedésű autókra kellett méretezni a teret, mint ma. Akkoriban egy Lada, ami egy teljesértékű családi autónak számított, alig 6 centivel volt hosszabb 4 méternél.

Hasonló méretű volt a Wartburg, Skoda kínálata is, a maguk 4,2 méteres hosszával, és mivel akkoriban nem volt túl nagy a választék, és a szocialista blokk autói évtizedeken keresztül szinte teljesen változatlan formában, méretben készültek, nem volt nehéz belőni azt a méretű garázst, ahová még épp befért az átlagautó. Ma már egy mai szemmel kisautónak számító járgányt is nehéz lenne egy ilyen tárólóba begyömöszölni.

Ugyanez a helyzet a több évtizeddel ezelőtt épült üzletek parkolóival is. Ilyen volt a nemrég átalakított Örs vezér téri Ikea mélygarázsa is, ahol nem csak a parkolóhelyek voltak már kényelmetlenek modern kocsival behajtva – pláne, hogy itt általában nagy és nehéz dolgokat vásárolnak, majd próbálnak az autóba tuszkolni – hanem a manőverezés is a szűk kanyarok miatt. Ráadásul a tető is nyomasztóan alacsonya van. Persze nem mindenhol lehet újraosztani a helyeket, és van, ahol nem is akarják. A kevesebb parkolóhely kevesebb vevőt is jelent, ami általában nem jó dolog.

Pedig erre is van szabvány, a hatályos szabályok értelmében a parkolóhelyek hosszának 5,5 méternek, szélességének pedig 2,5 méternek kell lennie legalább. Ettől indokolt esetben el lehet térni, 5, illetve 2,3 méteresre. A mozgáskorlátozott parkolóhelynek legalább 3,6 méter szélesnek kell lennie, és az áruházak parkolóiban egyre gyakoribb nagycsaládos parkolók is ilyen szélesek. A közforgalom számára nem megnyitott gépjárműtárolókban, kisebb járműveknek a helyek legfeljebb 30 százalékánál a helyigény 4,1 x 2,2 méterre csökkenthető.

Jobb a kisebb?

Sokat változott a kis-, vagy miniautó kategória is, ma már nehezen lehetne eladni egy Kis Polski, vagy éppen az eredeti, első MINI-vel megegyező külső, belső méretű autót. Pedig valahol ez lenne logikus, minél kisebb, kevesebb parkolóhelyet igénylő, és takarékos autót jó használni a városban. Akármilyen kicsi, még mindig ezerszer jobb, mint a megállóban várni a buszt, villamost. És az időközben kinőtt parkolóhelyekre sem lenne nehéz beállni velük.