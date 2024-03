„A rendőrség 701 169 esetben közigazgatási bírságot szabott ki tavaly az objektív felelősség hatálya alá tartozó, megengedett legnagyobb sebesség túllépése szabályszegés elkövetése miatt” – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess kérdésére.

Ez csak a fotók alapján kiküldött bírságcsekkek száma, az igazán jelentős emelkedést a bemért, majd a helyszínen egyből megbüntetett gyorshajtóknál látni. Az ORFK szerint ugyanis „a megállításos módszerrel végzett sebesség-ellenőrzés során a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja (sebességtúllépés) tekintetében összesen 42 595 esetben szabtak ki közigazgatási bírságot. Ezen túl 71 931 alkalommal szabtak ki gyorshajtás miatt helyszíni bírságot” a rendőrök.

Darabra soha ennyi büntetést nem kaptak még a gyorshajtók egy esztendő alatt, ebből következően a teljes bírságösszeg is magasabb minden korábbinál. Összesen 26 215 811 000 forintnyi közigazgatási bírságot szabott ki a rendőrség 2023-ban az objektív felelősséges gyorshajtás miatt.

A tavalyi számok rendkívül jelentős emelkedést mutatnak a 2022-es statisztikákhoz képest, konkrétan 20 százalékkal emelkedett a bírságszám az objektív felelősségnél, és közel 31 százalékkal magasabb a kiszabott közigazgatási bírság összege 2022-höz képest. Nyilvánvalóan senki nem tudja, hogy a bő 4,2 millió magyar rendszámos személyautó, valamint az országban közlekedő és itt egy év alatt áthaladó rengeteg külföldi jármű közül egy-egy évben mennyi lépi át a sebességhatárokat, arra viszont lehet racionális okokat keresni és találni, hogy miért ugrott ekkorát 2023-ban a bírságszám és a teljes bírságösszeg.

Több traffipaxot használnak

TraffiCapture TC-108 – ez a pontos és teljes neve a rendőrség legújabb, minden korábbinál modernebb és jobb sebességmérőjének. (A capture szó több mindent jelenthet: elfogni, megörökíteni, rögzíteni stb.) Ebből vásárolt 40 darabot az ORFK bruttó 296 millió forintért a 4IG Nyrt.-től.

Az új mobil sebességmérőket a nyáron kezdték használni országszerte az egyenruhások útszéleken, vagy éppen rendőrautókba szerelve, mint az alábbi képen.

Megtudtuk az új műszerről, hogy 230 méteres távolságig képes hiteles mérésre és képfelvételre. Kikértük a rendőrségtől, hogy a központ melyik vármegyébe mennyit szállított belőlük.

Vármegye, rendőr-főkapitányság (VMRFK) Darab Bács-Kiskun VMRFK 3 Baranya VMRFK 1 Békés VMRFK 2 Borsod-Abaúj-Zemplén VMRFK 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 5 Csongrád-Csanád VMRFK 2 Fejér VMRFK 1 Győr-Moson-Sopron VMRFK 3 Hajdú-Bihar VMRFK 3 Heves VMRFK 1 Jász-Nagykun-Szolnok VMRFK 2 Komárom-Esztergom VMRFK 1 Nógrád VMRFK 1 Pest VMRFK 1 Somogy VMRFK 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg VMRFK 3 Tolna VMRFK 1 Vas VMRFK 1 Veszprém VMRFK 2 Zala VMRFK 1

„Ez a ma elérhető technika csúcsa, amely három tized másodpercenként ezer mérést képes végezni, ennek az átlaga a mért és kijelzett adat” – nyilatkozta a TraffiCapture-ről az ORFK Közlekedésrendészeti főosztályának vezetője, Óberling József ezredes.

Közel 100 Trafibox figyeli már az autósokat

Miközben 40 új traffipaxot vásárolt a rendőrség, rohamtempóban terjednek országszerte az egyenruhások trükkös dobozai. „Február 1-ig országosan 87 helyszínen telepítették a Trafiboxokat, és további 94 helyszínen jelenleg előkészítés alatt áll az elhelyezésük” – közölte februárban a kérdésünkre az ORFK.

Ha valaki még nem tudná, az egyik magyar rendőrségi vezető által nagyjából két éve kitalált Trafibox egy nagyjából 80 centi magas fémdoboz egy körülbelül méteres fémcső tetejére rögzítve, egyik oldalán kis ablak, itt kukucskál kifelé a belsejébe hosszabb-rövidebb időre beszerelt sebességmérő eszköz. Két ok miatt lehetnek hatékonyabbak a Trafiboxok annál a 365 sávot/irányt figyelő fix sebességmérőnél, amelyek előtt tömegével lassítanak az autósok, utána meg tömegével visszagyorsítanak.

Egyrészt az utak mellett álló Trafiboxokat látják ugyan az arra haladó autósok, azt viszont nem tudják – mert a közeledő járműből nem látszik pontosan –, hogy abban a konkrét dobozban éppen akkor van-e egyáltalán működő sebességmérő. Simán lehet, hogy teljesen üres doboz mellett lassítanak, amivel máris elérték céljukat az egyenruhások: lassul a járműforgalom, biztonságosabbá válik az adott útszakasz. A vidéki városokban 3-4 ilyen dobozt is képes lehet eredményesen kiszolgálni egyetlen mobil sebességmérő eszköz.

A másik ok, ami miatt hatékonyabb lehet az utak fölé szerelt fix készülékeknél, hogy a Trafiboxok forgathatók, a kétirányú forgalmat is képesek ellenőrizni. A helyi rendőrök döntésén múlik csupán, hogy mikor melyik irányba haladó autók, motorok, kamionok stb. sebességét mérik velük. Akár naponta többször is fordíthatnak rajtuk 180 fokot, így az adott utat rendszeresen használó járművezetők sem léphetik át nyugodtan a sebességhatárt, mert mondjuk reggel azt látták, egy adott irányt figyelt akkor a traffipax. Két óra múlva ugyanúgy bemérheti ugyanazt a gyorshajtót a másik irányból érkezve.

Néhány hete közöltük az eddig telepített 87 darab Trafibox pontos helyét címekkel, településnevekkel, házszámokkal. Ide kattintva lehet megnézni, melyik hol található.

A kormány megemelte a bírságösszeget

Az éves teljes bírságösszeg emelkedésében nyilvánvalóan benne van, hogy a kormány jelentősen megemelte a gyorshajtás után kiszabható büntetés összegét, ezt is figyelembe kell venni. Az Országgyűlés július 4-én fogadta el a 2024-es költségvetés megalapozásáról szóló törvényt, amely egyebek mellett módosította a közigazgatási bírságokat.

A „10 ezer forinttól 300 ezer forintig” szövegrész helyébe a „13 ezer forinttól 390 ezer forintig” szövegrész lépett, ami azt jelentette, hogy szeptembertől a gyorshajtók akár 390 ezer forintos közigazgatási bírságra is számíthatnak.

Negyedik lehetséges ok: a ráhagyás mérséklése

Még áprilisban jutott a tudomásunkra, hogy valamennyit változtat a rendőrség az egyébként meglehetősen engedékeny gyakorlatán, a sebességméréseknél alkalmazott ráhagyáson. Mikor rákérdeztünk erre a tavasszal, így válaszoltak.

„A továbbiakban a sebességtúllépés jogsértés esetén a jogsértést feldolgozó ügykezelő rendszer a mért sebesség alapján állapítja meg a közigazgatási bírság összegét.” Az elsőre kissé nyakatekertnek tűnő mondattal azt az információnkat tette hivatalossá akkor a rendőrség, hogy május 1-től nincs többé a korábbi ráhagyás a traffipaxok által kiírt sebességre.

Az évtizedek óta követett gyakorlatának megváltoztatásával tulajdonképpen a hatályos jogszabályok szerint járt el a rendőrség, viszont már tavasszal leírtuk, hogy május 1-től immár alacsonyabb tempó elérése után is kaphatnak bírságot a sebességhatárt átlépők. Vagyis több bírság várható.