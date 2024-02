„Február 1-ig országosan 87 helyszínen telepítették a Trafiboxokat, és további 94 helyszínen jelenleg előkészítés alatt áll az elhelyezésük” – árulta el az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess megkeresésére.

Ha valaki még nem tudná, az egyik magyar rendőrségi vezető által nagyjából két éve kitalált trükkös doboz kapta ezt a nevet az ORFK-tól. A Trafibox egy nagyjából 80 centi magas fémdoboz egy körülbelül méteres fémcső tetejére rögzítve, egyik oldalán kis ablak, itt kukucskál kifelé a belsejébe hosszabb-rövidebb időre beszerelt traffipax.

De mitől trükkös?

Két ok miatt lehetnek hatékonyabbak a Trafiboxok annál a 365 darab fix sebességmérőnél, amelyek előtt tömegével lassítanak az autósok, utána meg tömegével visszagyorsítanak.

Egyrészt az utak mellett álló Trafiboxokat látják ugyan az arra haladó autósok, azt viszont nem tudják – mert a közeledő járműből nem látszik pontosan -, hogy abban a konkrét dobozban éppen akkor van-e egyáltalán működő sebességmérő. Simán lehet, hogy teljesen üres doboz mellett lassítanak, amivel máris elérték céljukat az egyenruhások: lassul a járműforgalom, biztonságosabbá válik az adott útszakasz. A vidéki városokban 3-4 ilyen dobozt is képes lehet eredményesen kiszolgálni egyetlen mobil traffipax.

A másik ok, ami miatt hatékonyabb lehet az utak fölé szerelt fix készülékeknél, hogy a Trafiboxok forgathatók, a kétirányú forgalmat is képesek ellenőrizni. A helyi rendőrök döntésén múlik csupán, hogy mikor, melyik irányba haladó autók, motorok, kamionok stb. sebességét mérik velük. Akár naponta többször is fordíthatnak rajtuk 180 fokot, így az adott utat rendszeresen használó járművezetők sem léphetik át nyugodtan a sebességhatárt, mert mondjuk reggel azt látták, egy adott irányt figyelt akkor a traffipax. Két óra múlva ugyanúgy bemérheti ugyanazt a gyorshajtót a másik irányból érkezve.