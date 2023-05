„Látványosan segítettek enyhíteni a problémát” – mondja Unger Tamás, Pápa alpolgármestere a Vezessnek arra a három Trafiboxra utalva, amelyeket „gyorshajtási helyszínek” mellé helyeztek ki a városában. A balesetveszélyes útszakaszok „kezelése a rendőrség részéről humánerőforrás-, részünkről pedig hatáskörhiányból adódóan nem volt hatásos” korábban, azonban szerinte az ügyes szerkezetek megoldották a helyzetet. Ráadásul a lakosság is kedvezően fogadta őket, állítja Unger.

„Költségvetésünk függvényében tervezzük további boxok beszerzését, hiszen számos olyan, a meglévőkkel azonos paraméterű útszakasszal rendelkezünk, amelyek alkalmasak a gyorshajtásra” – tette hozzá az alpolgármester. Pápához hasonló lépésre szánta el magát rengeteg település országszerte, derült ki a Vezess körkérdéséből: tucatnyi város vezetésének és az Országos Rendőr-főkapitányságnak (ORFK) tettünk fel kérdéseket az elmúlt két hétben.

A válaszokból megtudtuk, hogy

– jelenleg már 46 darab Trafibox működik az országban,

– újabb 48 darab készüléket helyeznek üzembe 2023 végéig.

De mi is pontosan az a Trafibox? Miért lett ennyire népszerű eszköz a gyorshajtók ellen és mennyibe kerül?

Okos és olcsó

Információink szerint egy rendőr ötletéből született eredetileg a Trafibox névre keresztelt, mintegy kétméter magas szerkezet. Tulajdonképpen egy nagyjából 80 centis, trükkös dobozról beszélünk, amely helytől függően körülbelül 100-120 centis fémcsövön áll az adott út mellett, és kis ablak van rajta.

2016 áprilisa óta üzemeltet a rendőrség 365 darab fix sebességmérőt országszerte, amelyek 160 mobil készülékkel kiegészülve alkotják az autósok által jól ismert VÉDA-rendszert. Ebből a 160 darab ARH CAM-S1 típusú traffipaxból raknak be egyre többet a rendőrök ezekbe a Trafiboxokba az ő megfogalmazásukat használva ideiglenesen.

“A sebességmérő eszközök elhelyezésének gyakorisága a területileg illetékes rendőri szerv döntésétől függ” – válaszolta az ORFK korábban arra a kérdésünkre, hogy mit jelent pontosan az ideiglenes elhelyezés. Két ok miatt is trükkösnek nevezhetők a boxok, ezért is lehetnek hatékonyabbak azoknál a fix sebességmérőknél, amelyek előtt tömegével lassítanak az autósok, utána meg tömegével visszagyorsítanak.

Egyrészt az utak mellett álló Trafiboxokat látják ugyan az arra haladó autósok, azt viszont nem tudják – mert a közeledő járműből nem látszik pontosan -, hogy abban a konkrét dobozban éppen akkor van-e egyáltalán működő sebességmérő. Simán lehet, hogy teljesen üres doboz mellett lassítanak, amivel máris elérték céljukat az egyenruhások: lassul a járműforgalom, biztonságosabbá válik az adott útszakasz. A vidéki városokban 3-4 ilyen dobozt is képes lehet eredményesen kiszolgálni egyetlen mobil traffipax.

A másik ok, ami miatt hatékonyabb lehet az utak fölé szerelt fix készülékeknél, hogy a Trafiboxok forgathatók, vagyis ezekkel ellentétben a kétirányú forgalmat is képesek ellenőrizni. A helyi rendőrök döntésén múlik csupán, hogy mikor, melyik irányba haladó autók, motorok, kamionok stb. sebességét mérik velük. Akár naponta többször is fordíthatnak rajtuk 180 fokot, így az adott utat rendszeresen használó járművezetők sem léphetik át nyugodtan a sebességhatárt, mert mondjuk reggel azt látták, egy adott irányt figyelt akkor a traffipax. Két óra múlva ugyanúgy bemérheti ugyanazt a gyorshajtót a másik irányból érkezve.

A rendőrség szerint a doboz bizonyos szintű fizikai védelmet is nyújt a sebességmérő készüléknek, “külső és belső speciális kialakítása biztosítja a benne elhelyezett berendezés szakszerű működésének feltételeit”.

Ráadásul nem szükséges a készülékek működtetéséhez közvetlen rendőri jelenlét. „Az ARH CAM-S1 típusú készülékek rendelkeznek automata mérési üzemmóddal, amelynek használata esetén nem szükséges a folyamatos kezelői felügyelet”, mondja az ORFK. Vagyis csak a készülék Trafiboxba helyezéséhez és üzembe állításához kell rendőr, utána magától méri a sebességet, készíti a fotókat és rögzíti a gyorshajtásokat.

A készülékházakat mindenhol a helyi önkormányzatok kezdeményezésére és az ő pénzükből állítják fel a rendőrök, akik aztán működtetik a traffipaxokkal együtt. Az ország egyik első Trafiboxa Nagykanizsán a helyi újság szerint 612 ezer forintba került, az éves működtetés pedig 76 ezerbe. Ezzel a nagyságrenddel kell számolni máshol is, ami egy-egy város vagy budapesti kerület költségvetésében nem jelentős tétel.

Városok, kerületek és a pontos címek, ahol Trafibox épül 2023-ban

Számos általunk megkérdezett település nyilatkozott pozitívan a szerkezetről, és állította, hogy elindították a felállítását. A helyi rendőrséggel együttműködő Kaposváron például már „vándorolnak” is a Trafiboxok.

„A rendőrségtől is azt a jelzést kaptuk, hogy számukra is nagy segítség a Trafibox, mert jó eszköz ahhoz, hogy felszámoljuk a gyorshajtást. Volt olyan eset is, amikor a lakók kérték tőlünk a telepítést. Ilyen volt például a 67-es út kaposfüredi szakaszát elkerülő út négysávosításakor érkezett lakossási megkeresés is. A fejlesztés idejére visszaterelődött a forgalom a városrészen belülre, a régi 67-es útra. Nem csak a forgalom nőtt meg, de a száguldozók száma is. Ekkor helyeztünk ki két Trafiboxot, amelyek beváltották a hozzáfűzött reményeket, és a kaposfürdeik legnagyobb örömére biztonságosabb is lett a településrész. Időközben az elkerülő elkészült, így a Trafiboxokat most áthelyezzük” – közölték a Vezessel.

Velük ellentétben Gyulától Sopronig, Körmendtől Budapest több kerületén át Egerig számos helyen új készülékházak felépítésébe kezd az ORFK, amely elküldte szerkesztőségünknek a címlistát a 2023 végéig felálló Trafiboxokról.

Helység Helyszín Árpádtető A 66-os számú főút Árpádtető és Mánfa közötti szakasza Újpetre Kossuth Lajos utca 52. szám. Gyula Temesvári út 194. szám Tiszaújváros 35-ös számú főút 16 km, 800 méterszelvényben Budapest XVIII. kerület, Üllői út C-E porták közötti területre Budapest XVIII . kerület Üllői út C-E porták közötti területre Budapest Weiss Manfréd út – Szállítók útja kereszteződés Budapest 6-os számú főút ,Gyár utca – Campona közötti szakasza Hódmezővásárhely Jókai utca 48. Székesfehérvár Szent Flórián krt., Aszalvölgyi út kereszteződése Fertőboz Fő utca 69. Fertőszentmiklós Újtelep utca 12. Fertőszentmiklós Vadász utca 14. Fertőszentmiklós Rákóczi utca 71. Nagycenk Kiscenki utca 22. Sopron Soproni u. 14. Berettyóújfalu Berettyóújfalu, Honvéd utca 21. Debrecen Budai Nagy Antal utca – Huszár Gál utca kereszteződése Debrecen Apafi utca 35. Eger Árpád út 2. Jászberény Kossuth Lajos út 87. Szolnok Karinthy Frigyes út 88.-90. Bátonyterenye 21-es sz. főút, Béke út kereszteződés Alsónémedi Haraszti út 6. hrsz. Balatonboglár 7. sz. főút 142+400 km. szelvényben Levelek József Attila utca 39. Újfehértó 4. számú főút 259 km (Nyíregyházi út 78.) Körmend M80-as út Királyszentistván 7202-es úton lakot területen belül Újkér Soproni út 26. Iklad Szabadság út Mélykút 55. számú főút lakott területen átvezető szakaszán Harta 51. számú főúti szakaszán Nemesvámos Kossuth L. u. 315-319. szám Tapolca Keszthelyi út Tapolca Május 1. utca Tapolca Sümegi út Tapolca József Attila utca Tapolca Pacsirta utca Tapolca Juhász Gyula utca Iváncsa Fő utca 61. Iváncsa Hunyadi utca 253. Budapest 1023 Árpádfejedelem utca Budapest 1025 Zöldlomb utca 24 Budapest 1025 Törökvész út 42a Budapest 1025 Kapy u. 40b Budapest 1028 Hidegkúti út 128 Budapest 1029 Máriaremetei út 132-138 Budapest 1029 Nagykovácsi utca 6a

Számos budapesti kerület a járműforgalom valamilyen lassításán dolgozik a saját területén a balesetek csökkentése és mérséklése érdekében – írtuk nemrégen a fővárosi közlekedésfejlesztési változásokat összefoglaló cikkünkben, amelyben már több kerület vezetése megígérte, hogy a 30-as táblák mellett Trafiboxokat is telepítenek.

„Már folynak az egyeztetések a kerületi rendőrkapitánysággal és a Fővárosi Önkormányzattal, mivel a kerületünkben a gyorshajtás jellemzően a nagyobb, fővárosi kezelésű utakon jelenik meg” – nyilatkozta pár hete a Budavári Önkormányzat.

Itt van a működő Trafiboxok címe

Gyorsan rendkívül népszerűvé vált országszerte a sebességmérőt rejtő – vagy éppen nem tartalmazó – doboz, amit a 48 darab új Trafibox mellett látványosan bizonyít az a 46 darab, amely a közelmúltban állt fel, és amelyek már működnek. Olyannyira friss találmányról beszélünk, hogy múlt év második felében épültek a legelsők.

A Vezess közli elsőként a már működő Trafiboxok teljes címlistáját is.

Helység Helyszín Kecskemét 5. számú főút 77+965 (bal oldal) Békéscsaba Kolozsvári u. 24/1.szám Békéscsaba Lencsési út 61. Miskolc Kiss Ernő út Szeged Gábor Áron utca 65. Szeged Mátyás Tér, Földmíves utca sarok Fertőhomok Akác utca 72. Győr Bárka utca – Víztükör utca kereszteződése Hegykő Kossuth Lajos utca 99. Debrecen Szabó Kálmán utca 20. Debrecen Budai Nagy Antal utca 140 Hatvan Horváth Mihály út 4. Nyergesújfalu Kossuth Lajos út Tata Tata Május 1 út Cegléd Kossuth Ferenc utca 7.-9. Dunakeszi Dunakeszi 2-es számú főút 19+170 kilométer szelvény. Törökbálint Géza fejedelem utca – Szegfű utca kereszteződés Üllő Zsaróka út 8. Üllő Pesti utca 139. Üllő Ócsai út 81. Kaposvár Kaposfüredi út 52. Kaposvár Kapofüredi út 219. Siófok Bajcsy-Zs. út 172. Nyíregyháza Kert utca helyett Szegfű utca 6. Paks Cecei út 27 Szombathely 86-os, 87-es számú főútvonal, Csaba úti kereszteződés Sárvár 84 számú főút Farkasgyepü Petőfi Sándor utca 23. Gyulafirátót 82. számú főút Hárskút Szemerei utca 29. Kapolcs Kossuth utca 21. Pápa Somlai utca 33. Pápa Gyirmóti utca 38 Pápa Gróf utca 8. Nagykanizsa Teleki utca 60. Zalaegerszeg Belső elkerülő út. Zalaegerszeg Alsóerdei Szabadidős-és Ifjúsági Központ bejáratánál. Maglód Sugár utca 23. Szeged Derkovits fasor 24. Szeged Fő fasor 119. Szeged Szerb utca 182. Törökbálint Szent István utca 60. Törökbálint Kazinczy Ferenc utca 95. Törökbálint Kinizsi Pál utca 15. Törökbálint Hegyalja utca 56. Törökbálint Bajcsy Zsilinszky utca – Jókai Mór utca kereszteződés

Természetesen nagy kérdés, hogy milyen hatással lesz a közlekedésbiztonságra ez a mintegy száz készülék, hogy a pozitív nyilatkozatokkal párhuzamosan érdemben csökkentik-e a településeken a balesetszámot. Közismert, hogy a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek elsőszámú okának hosszú ideje a gyorshajtást nevezik meg a rendőrségi statisztikák.

Az valószínűsíthető, hogy az amúgy is rekordmagas bírságszám – és így a költségvetés bevétele – emelkedni fog, még akkor is, ha rengetegszer üres doboz mellett lassítanak majd az autók.

Mint megtudtuk, erre is született már egy újabb trükk: van, ahol a traffipaxot imitáló matricát ragasztanak a készülékház ablakára, mintha lenne benne valódi sebességmérő.