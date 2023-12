Tuti ajánlattal kínálgatja vevőit országszerte egyre több használtautó-kereskedő, úgy hívják, hogy garancia-biztosítás. A gyári garancián túllépett, 8-10-12… éves autók vásárlása a legjobb szándékú és minden ismeretét átadó magánszemélytől is kockázatos, hiszen ő sem tudhatja, hogy az általa addig használt járműben mi mehet tönkre mondjuk négy és fél hónap múlva. Hát még a kevésbé fényes hírű magyar autókereskedőktől vásárolva, akinek nem inge, annak nagyon örülünk.

Immár 15 év felett jár a hazai személyautó-park átlagos életkora, vagyis a futásteljesítménytől függetlenül is meglehetősen rossz bőrben vannak a útjaink négykerekű szereplői. Bármelyik átlagos személyautó bármikor elromolhat. Ráadásul egyre összetettebb és bonyolultabb szerkezetek a járműveink, az alkatrészárak, a munkabérek és így a javítási költségek is egyre húzósabbak. Tényleg könnyen beeshetnek több százezres javítási költségek bármelyikünknél.

Ennek a kockázatnak a kivédésére ajánlanak a három piaci szereplővel egyre nagyobb számban leszerződött kereskedők ún. garancia-biztosítást. Fizetsz egy havi díjat (vagy éveset), és ha beesik valami komolyabb meghibásodás, a biztosító kifizeti helyetted a javítást. Ugyan a jog szerint szavatossági kötelezettségei vannak a kocsit értékesítőnek, a kereskedőnek például két év, de kinek van kedve birkózni egy nepperrel? Az ügyvéd is drága, aki képviselne minket ki tudja milyen végkimenetellel.

Ezzel a biztosítási konstrukcióval azonban a kereskedő egyfajta csodafegyverként átadja a kockázatvállalást, a használt autó vásárlója meg nyugodtan bebiztosíthatja magát havi pár darab ezresért. Ezen aztán mindenki nyer, nem igaz?

De mi az a garancia-biztosítás?

Sokan ismerhetik már. Például telefonvásárlás, mosógépcsere, vagy éppen új televízió beszerzésekor a gyárilag adott – mondjuk kétéves – garanciát meghosszabbíthatjuk a termékre egy bizonyos összegért. Ilyen létezik személyautókra is, több márkakereskedő fel is ajánlja a nála 4-5-6-7 éve újonnan vásárolt kocsikra. Tisztelt Vásárlónk, ha szeretné, partnerünk szolgáltatásával tovább él a garancia a járművére. Mi ebben a cikkben most a másik lehetőséggel foglalkozunk, amikor valaki használt autót vásárol, és arra köt ilyen biztosítást.

Országszerte immár sokszáz használtautó-kereskedő áll szerződéses viszonyban garancia-biztosítást nyújtó cégekkel, ma már az sem ritka, ha a kavicsos telepen magát kellető jármű szélvédője alatti papíroson az irányár és az extrák alatt ott virít a felirat: „garanciával is”.

„Kiterjedt partnerhálózatunkon keresztül kínáljuk szolgáltatásunkat. Ezek a partnerek a járművásárláskor biztosítják ügyfeleik számára a kiterjesztett garanciát, megvédve őket a váratlan és gyakran magas javítási költségektől. Ez biztosítja, hogy az ügyfelek anélkül élvezhessék járművüket, hogy jelentős kiadásokkal kellene számolniuk. A vásárlók számára a kiterjesztett garanciánk segít csökkenteni a használt autó vásárlásától való félelmet, és növelik a bizalmukat és hűségüket a kereskedéshez” – nagyjából így hangzik a szolgáltatás reklámszövege.

A legnagyobb hazai alkuszcég, a Netrisk vezetője szerint ezt a szolgáltatást „lehet jogilag biztosításnak hívni. A kiterjesztett gépjármű garancia termékek lényegében a biztosított gépjármű mechanikai, elektromos vagy elektronikus meghibásodásaiból fakadó többletköltségek fedezésére szolgálnak” – mondja Besnyő Márton a Vezessnek.

Kik a piaci szereplők? A minden járműtulajdonos által a kgfb-je, vagy a cascója miatt jól ismert nagy biztosítók bármennyire is meglepő, de nem kínálnak ilyen szolgáltatást. Hozzájuk képest a magyar piacon kicsi, jellemzően erre szakosodott cégeknél lehet garancia-biztosítást kötni. Abc-sorrendben a CarGarantie, a Defend és a Mapfre viszi ezt a piacot. Mindhármat megkerestük, utóbbi kettő vezetője válaszolt a kérdéseinkre. Nem biztos, hogy a kereskedő által „legjobbnak” mondott, általa kínált garancia-biztosító a valóban legjobb a jármű tulajdonosának is. Valószínűleg ő azért annak a biztosítónak a termékét értékesíti, mert neki az nyújtja a legjobb feltételeket, tőle kap jutalékot. Érdemes mindenhol érdeklődni, mindenhonnan ajánlatokat kérni, mindenhol elolvasni leendő szerződésünk apróbetűs részét is.

Minden autóra megköthető?

Nem. Sőt, a mintegy 4,2 milliós hazai személyautó-állománynak nagyjából a felére köthető ilyen szolgáltatás. Éppen a legrosszabb állapotban lévő legöregebbek esnek ki a körből.

A Defend és a Mapfre is a 15 év alatti, és a 300 ezer kilométernél kisebb futásteljesítményű gépjárművek tulajdonosaival szerződhet.

A Mapfre 2004 óta nyújt műszaki meghibásodásra szóló garancia-biztosítást, portfóliójuk „éves szinten 18 000-20 000 biztosított gépjárművet foglal magában”. A Defend „2016 óta több, mint 24 ezer kiterjesztett műszaki garancia biztosítást értékesített Magyarországon”. Vagyis a háromból két szerepelőnél együttesen közel 50 ezer darab használt autó van biztosítva erre

Mennyibe kerül?

„A biztosítás díja függ a választott programtól, időtartamtól, éves futásteljesítménytől, a kártérítési limittől, a vállalt önrésztől és extra költségtérítésektől” – mondja Nagy Emília a Defend country menedzsere.

Tőle is, és a konkurensüktől is három, általunk kitalált életkorú és futásteljesítményű autóra, konkrétan egy hat éves Suzuki Vitarára, egy kilenc éves BMW-re, és egy tizenkét éves Opel Astrára kértünk éves (induló) díjakat. Mindháromnál megadtuk a motort, a km-óra állását, és azt kértük, életkoruknak és futásteljesítményüknek megfelelő átlagos műszaki állapotra adjanak díjat. Tehát először a Defend várható árai.

Induló éves díj (forint) 6 éves Suzuki Vitara 1,6 benzines, 100 ezer km futásteljesítmény 36 000 9 éves BMW 320d, 160 ezer km

futásteljesítmény 64 000 12 éves Opel Astra 1,2 benzines, 200 ezer km futásteljesítmény 36 000

Mielőtt rátérünk a Mapfre díjaira, Mezei János kárrendezési vezető elmondja, náluk a biztosítás egyösszegű, havi díjfizetésre nincs lehetőség. „A biztosítás időtartama lehet 12, vagy akár 24 hónap is a gépjármű vásárlójának döntésétől függően. A gépjármű korától és a futott kilométerétől függően jellemzően több fedezet választására is van lehetőség benzines, dízel és hibrid járművek esetében (ECO, MIDI, MAXI), míg a tisztán elektromos járművek esetében egy fedezetet tudunk kínálni (GREEN).”

Garancia ECO,

12 és 24 hónapos díj (forint) Garancia MIDI

12 és 24 hónapos díj (forint)

Garancia MAXI

12 és 24 hónapos díj (forint)

6 éves Suzuki Vitara 1,6 benzines, 100 ezer km futásteljesítmény 35 000 és 60 000 54 000 és 93 000 72 000 és 124 000 9 éves BMW 320d,

160 ezer km

futásteljesítmény 35 000 és 60 000 54 000 és 93 000 X 12 éves Opel Astra 1,2 benzines, 200 ezer km futásteljesítmény 30 000 és 52 000 X X

Milyen átlagos javítási költségeket fizet a biztosító?

Kíváncsiak voltunk, hogy tapasztalataik szerint melyek a jellemző meghibásodások. A Mapfre ügyfeleinél „a leggyakoribbak a hengerfej meghibásodások, a sebességváltó-, és a generátor meghibásodások”. A Defendnél „a lendkérek, turbófeltöltő, vízszivattyú, injektorok és generátor”.

Na és mennyit fizetnek átlagosan az ügyfeleik javításaira Magyarországon? „A használt autók javítási költségei a hiba típusától, a jármű márkájától és típusától, valamint korától függően nagymértékben eltérhetnek. Ezektől a tényezőktől függetlenül azonban a váratlan meghibásodások gyakran előfordulhatnak. Az átlagos javítási költség Magyarországon 330 ezer forint” – állítja Nagy Emília.

Mi az, amire nem fizetnek? „Kiterjesztett garanciánk, a Defend Car Protect fedezi a hirtelen fellépő mechanikai, elektromos és elektronikus meghibásodásokat. Nem fedezzük a vásárláskor nyilvánvaló járműhibákat, a normál karbantartást vagy időszakos javítást, vagy a kopó-forgó alkatrészeket, a normál elhasználódásukat, vagy az üzemeltetés folyamatos hatásait, beleértve a járműfolyadékok elvesztését vagy hiányát, illetve a jármű hanyag karbantartását vagy nem megfelelő használatát” – mondja Nagy Emília. Mezei János szerint náluk „a leggyakoribb elutasítási ok, hogy olyan alkatrész hibásodik meg, ami az adott gépjárműre kötött Garanciabiztosítás által nem fedezett, de ezeknek a száma is csökkenő tendenciát mutat, mert a gépjármű vásárlók is egyre nagyobb arányban igénylik és kötik is meg a nagyobb fedezetet nyújtó biztosításokat.”

Mi a teendő, ha elromlik a biztosított autó?

Meghibásodás esetén elsőként fel kell hívni a biztosítót, vagy email-ben jelezni a történteket. Az autót be kell vinni egy számlaképes javítóműhelybe, ahol a pontos hiba megállapítása után a szerviznek árajánlatot kell készítenie (és dokumentumokat elküldeni), ami tartalmazza a hiba leírását, a várható javítási költségeket és a várható javítási időt.

Ezt az árajánlatos csomagot email-ben kell eljuttatni, majd a biztosítóknak rendszerint egy-két munkanap áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy elbírálják a kárigényt, ha kérdésük van, esetleg kijelöljenek egy kárszakértőt. A javítás után a biztosító fizet a szerviznek, a tulajdonos meg hazaviszi a kocsit, neki nincs senki felé semmilyen fizetési kötelezettsége. Habár nem válaszoltak, úgy tudjuk, a CarGaranie-nál 600 ezer forint a maximum, amit kifizethetnek, de úgy hallottuk, ezt akár többször is kifizethetik egy éven belül.

Nagy Emília szerint rendszerint az egész folyamat 5-10 napot vesz igénybe, „mivel megvárjuk a dokumentumok kézbesítését. Amint megkaptuk őket, mi 24 órán belül jóváhagyjuk a biztosítási igényt.”

Végül két hasznos tanács a vásárláshoz. Általános tippként kezdjük a már milliószor elmondott javaslattal: hozzáértő emberrel alaposan át kell vizsgáltatni a kinézett használt autót, ezzel máris szűkíteni lehet a későbbi kellemetlen meglepetések körét. A kellemetlen meghibásodásokét is. (Bónusz infó zárójelben: egyes autóvizsgálók is leszerződtek már garancia-biztosítókkal, ők is kínálják a szolgáltatást.)

A vásárlás jogi részével kapcsolatban fontos, hogy ne csak átfussuk az adásvételi szerződést, hanem egyeztessünk arról az eladóval a szöveg megírása előtt, mielőtt – egyesek rossz szokása szerint – lerakják elénk az előre, a másik fél számára kedvező módon megfogalmazott papirost. Ha például azt írná bele az eladó, hogy tájékoztatva lettünk vevőként a jármű hibáiról, ezt a később mindenre ráhúzható mondatot mi húzzuk ki. Ha mesélt hibákról az eladó, konkrétan azokat írjuk bele.