Szórakozásból mostanában sokat pörgetem az instagram Reelst és a Tiktokot, amiken a temérdek szemét között elég jó dolgokba is belefutok. Mint például ahogy valaki komplett rézfúvós zenekarral adja be a felmondását, de egyéb hasonló sztorik is születnek.

Kicsit elgondolkoztatott, és nem azért, mert itt hagynám az álom melómat, vagy hogy milyen cifra módon adnám be a felmondásomat Zsoltnak, hanem hogy mit kezdenék magammal utána, mit csinálnék szívesen. Imádok vezetni, nekem egyáltalán nem gond, ha naponta többször kell neki indulni kisebb nagyobb utaknak, vagy el kell hozni valakit, valamit, vagy le kell vezetni a tengerpartig és vissza.

Vezetéssel sok pénzt keresni? Nem is rossz ötlet! 1 /17 Mindig keres sofőröket a BKV és nem is rossz a fizetés Mindig keres sofőröket a BKV és nem is rossz a fizetés Fotó megosztása: 2 /17 Az Arriva főként a BKK számára üzemeltet járatokat, a bérezés hasonló Az Arriva főként a BKK számára üzemeltet járatokat, a bérezés hasonló Fotó megosztása: 3 /17 Ki ne szertne kák buszt veuetni Budapesten? Ki ne szertne kák buszt veuetni Budapesten? Fotó megosztása: 5 /17 Lehet jelentkezni a Volánbuszhoz is B-s jogsival, támogatják a tanulást Lehet jelentkezni a Volánbuszhoz is B-s jogsival, támogatják a tanulást Fotó megosztása: 6 /17 Kamionozni csak C+E jogosítvánnnyal lehet Kamionozni csak C+E jogosítvánnnyal lehet Fotó megosztása: 7 /17 Indít tanfolyamokat a Waberer's is, de jogviszony nélkül, támogatással Indít tanfolyamokat a Waberer's is, de jogviszony nélkül, támogatással Fotó megosztása: 9 /17 Lehet jogviszonnyal és jogviszony nélkül is tanulni a Volánnál Lehet jogviszonnyal és jogviszony nélkül is tanulni a Volánnál Fotó megosztása: 10 /17 B-s jogsival nem, de C-vel már lehet autóbuszt is vezetni B-s jogsival nem, de C-vel már lehet autóbuszt is vezetni Fotó megosztása: 11 /17 Az átlagfizetás 750-800 000 forint a Waberer's-nél Az átlagfizetás 750-800 000 forint a Waberer's-nél Fotó megosztása: 13 /17 Külön tanulni kell a csuklós buszokat és a trolikat is Külön tanulni kell a csuklós buszokat és a trolikat is Fotó megosztása: 14 /17 Területenként eltéső a Volánbusz fizetése, az sem mindegy, milyen műszakban és mennyi plusz órát vállal a sofőr Területenként eltéső a Volánbusz fizetése, az sem mindegy, milyen műszakban és mennyi plusz órát vállal a sofőr Fotó megosztása: 15 /17 Plusz juttatások, üzemanyag-takarékossági bóusz és biztonságos kilométerek bónusz is jár a sofőröknek Plusz juttatások, üzemanyag-takarékossági bóusz és biztonságos kilométerek bónusz is jár a sofőröknek Fotó megosztása: 17 /17 PÁV II. és EÜ2 vizsga, valamint GKI kártya is kell a hivatásos sofőröknek PÁV II. és EÜ2 vizsga, valamint GKI kártya is kell a hivatásos sofőröknek Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Kormány mögött ülni az egyik legjobb dolog annak, aki szeret vezetni, és bár akkor a legjobb, ha szórakozásból csinálhatja az ember, pénzt is lehet keresni vele, nem is keveset. Hivatásos sofőrt mindig keresnek, ha kéne, már holnap munkába tudnék állni bármelyik nagy cégnél, ehhez persze nem árt, ha van jogsim nagyobb vasakra is.

Az viszont sok helyen nem is hátrány, ha csak B kategóriás jogosítványom van, úgy is felvesznek, ha nem vezethetek buszt, teherautót, vagy kamiont azonnal. Több helyen már addig is fizetnének, amíg tanulnék és megszerezném a jogosítványokat.

Megkérdeztem a legnagyobb cégeket arról, hogyan lehetnék sofőr például a BKV-nál vagy a Volánbusznál, és nagyjából az is látszik, mennyivel kereshetnék többet, mint a jelenlegi állásommal. Vezethetnék buszt a belvárosban, vagy trolit, de távolsági busz kormánya mögött is ülhetnék, vagy nyergessel járhatnám a régiót.

Megvan ennek a szépsége, de persze mellette óriási felelősséggel jár egy utasokkal teli busz eljuttatása épségben akár egy másik országba, és a szállítmány se sérülhet a kamionon, amíg odaér. Tachográf kezelés és GKI kártya? Az meg mi? Nem baj, ha nem tudod, mindent meg lehet tanulni és van, ahol még fizetnek is érte.

Mindig keresnek sofőrt a BKV-nál

Autóbusz vezetéséhez D kategóriás jogosítvány szükséges, aminek az alapja persze a B, de kell hozzá a teherautókhoz szükséges C is. Nekem egyik sincs, mezítlábas B jogosítványommal 3,5 tonna össztömegig vezethetek, de már ezzel is jelentkezhetek a BKV-hoz és állományba is vesznek még akkor is, ha nem tudok munkába állni a szükséges jogosítványok hiányában.

Kell egy PÁVII (Pályaalkalmassági vizsga), ezzel lehet buszt, taxit és veszélyes árut szállítani, valamint egy EÜ2 orvosi alkalmassági igazolás a felvételihez. Innen viszont a BKV gondozása alá kerülnék, ráadásul pénzt is kapnék: „A jelentkezők már a tanfolyam ideje alatt munkatársak lesznek és a munkabér mellett a tanfolyam moduljaihoz (3+1 db) kapcsolódóan bruttó 150.000 forint/modul (összesen: bruttó 600.000 forint) sikerdíjat is kapnak.”

Ma már nem kell külön C kategóriás vizsgát tenni, ha valaki D-re pályázik, egyből mehet D-re, így a folyamat gyorsabb. Ezt pedig a BKV-nál végzik a jelentkezők számára, így amellett, hogy már megvan az új munkahely, jön a „fizetés”, még meg is tanítanak vezetni és a szükséges jogosítványt megszerezni. Még troli vezető tanfolyammal is szolgálnak, így változatos járműveket is vezethetnék.

Mennyi az annyi? 730 000 forintos bruttó bért hirdet a BKV még az autóbuszok és trolik oldalán is, ami nettóban kb. 490 000 forint. Kezdő fizetésnek ez egyáltalán nem hangzik rosszul. Van toborzási program is tapasztalt sofőrök számára, ajánlás után, ha mindketten (ajánló és ajánlott) fél év után is a BKV-nál dolgoznak, 500-500 ezer forint bruttó bónuszt fizetnek.

GKI kártya Minden hivatásos sofőrnek, aki 3,5 tonnánál nagyobb járművet vezet, legyen az busz, kamion vagy bármilyen áruszállító rendelkeznie kell gépjárművezetői képesítési igazolvánnyal, vagy hétköznapi nevén GKI kártyával. Tanfolyam elvégzésével leeht megszerezni és ötévente meg kell újítani továbbképzéssel. Belföldön és külföldön is érvényes az itthon megszerzett igazolvány.

Arrivával a BKK járatain vezethetsz

Nem csak a BKV-hoz lehet jelentkezni, ha Budapesten akarsz kék buszt vezetni. Az Arriva Bus üzemeltetése alatt áll a BKK több száz autóbusza, amik szintén várják a friss sofőröket. Lehet jelentkezni már B kategóriás jogosítvánnyal is, ez esetben tanulói szerződéssel kerül állományba az munkavállaló.

Képzést is biztosít az Arriva, vagyis meg lehet szerezni a C és D kategóriás jogosítványt is, erre az időre pedig ösztöndíjat fizetnek mérföldkövekhez kötve (pl. KRESZ vizsga határidőre történő teljesítése), ami összesen nettó 250 000 forint. Tekintve hogy a tanulás 3-4 hónapot vesz igénybe, ez éppen csak a minimum, így érdemes már meglévő jogosítványokkal érkezni.

Átlagos fizetés helyett egész okos kalkulátorral lehet kiszámolni a pontos fizetést az Arrivánál. Egy hagyományos délelőtti műszakkal mondjuk két plusz nappal számolva 520 000 forintot lehet készhez kapni a cégtől, ami már nem hangzik rosszul.

Irány a Volánbusz?

Megkérdeztem a Volánbuszt is arról, mennyit kereshetnék náluk, ha átpártolnék a távolsági autóbuszozásra, de konkrét összegekről nem beszél a vállalat sajtómegkeresésre sem. A Volánbusz karrieroldalán található területileg lebontott álláshirdetésekben sem találok több információt, a sajtóosztálytól kapott válasz szerint erősen függ a ledolgozott időtől, területtől is.

Viszont már a Volánbusz sem csak D kategóriával rendelkező munkavállalókat keres, már B kategóriával is jelentkezhetnék, viszont ebben az esetben kicsit más a helyzet, mint a BKV-nál. Kétféle lehetőség van, támogatási szerződéssel megtarthatnám a jelenlegi munkám a tanulás ideje alatt, tanulmányi szerződéssel viszont 7 órás részmunkaidős szerződéssel állományba kerülök a Volánbusznál. A tanulmányi költségeket 100%-ban átvállalja a társaság. Igaz, ehhez 3 éves szerződést kell aláírni náluk, vagyis 3 évig nem lehet felmondani, különben az oktatás költségét vissza kell fizetni.

Bár fizetést nem ad meg a Volánbusz, a bónusz lehetőségek sora elég hosszú. Díjazzák a balesetmentes kilométereket és az üzemanyag-megtakarítást is, de ingyenesen utazhatnék a MÁV és GYSEV vonatokon és a családtagjaim is éves Volánbusz bérletet kapnának.

800 000 nettó a Waberer’s-nél

Kamionsofőrként nem lehet rosszul keresni, ez régen is jól jövedelmező állás volt, de a feltételeket azért tudni kell. Ez nem egy olyan meló, ami után minden nap hazamész a családodhoz és lehet, hogy csak a hónap felében találkozol velük. Viszont az egyik legnagyobb hazai fuvarozó vállalat elég jó ajánlattal keresi a sofőreit.

Úgy nem kerülhetnék a cég alkalmazásába, hogy nincs C+E jogosítványom és a jelentkezéshez PÁVIII minősítés is szükséges. Viszont indítanak képzési programot házon belül, ami alatt a jelentkezők megszerezhetik a szükséges jogosítványokat, és a képzés árának több mint felét a Waberer’s fizeti, ezzel könnyítve a leendő sofőrök kiadásait.

„Első körben egy tájékoztató nappal indul a program, amelyen szó van magáról a cégről, a program menetéről, az autóiskola részéről magáról a képzésről majd ezt követően Kresz teszt, szimulátoros teszt, orvosi vizsgálat és szóbeli interjú vár a jelentkezőkre. A képzés munkaidőn kívül végezhető amely ideje alatt a tanulók nincsenek a Waberer’s alkalmazásában.”

Hogy mennyit lehet keresni a Waberer’s-nél? Az átlagfizetés nettó 750-800 000 forint a sajtóosztály szerint, így ez mindenképp hívogató, de a feltételeket fontos szem előtt tartani.

Hol lehet még vezetni pénzért?

Lehetsz például futár valamelyik vállalatnál, mindegyiknél vannak kisebb és nagyobb autók is, kategória és jogosítványfüggő melyikre tudsz jelentkezni, de a 3,5 tonnáig jó B kategóriással is egész jók a lehetőségek. Sajnos egyik megkérdezett cégtől sem kaptunk konkrét árakat, így ezeket most nem is részletezném.

El tudom képzelni magamat személyi sofőrként, vagy exkluzív sofőrszolgálatnál is, ám sajnos ilyen helyektől sem kaptunk választ. Az biztos, hogy a személyszállításhoz szükséges a PÁV II. vizsga megléte, de a luxusautó, vagy felsőkategóriás autók vezetéséhez nincs szükség külön engedélyre. Az azonban általánosan igaz, hogy vagy 21. betöltött életévet, vagy bizonyos idejű vezetési tapasztalatot kérnek, így kezdő jogosítványos sofőrként az ilyen állás kevésbé lehetséges.