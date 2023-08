Biciklizni jó dolog, Budapesten meg már annyi hasznos és haszontalan kerékpárút épült, hogy van is hol tekerni, nem kell a hétvégére várni, ha valakinek bringázni támad kedve. Viszont nem mindenki született Eddy Merckx-nek, hogy kacagva bringázzon naponta húszon-harminc kilométereket a munkahelyére, akár a városi sebességhatárt is túllépve. Na, nekik találták ki az elektromos rásegítésű kerékpárokat, amelyekkel anélkül járhatsz dolgozni – igen, csini ruhában is – hogy csatakosra izzadtan, levegőt kapkodva kelljen beesned egy meetingre.

Valószínűleg már sokan eljátszottak a gondolattal, hogy mennyire klassz lenne egy meglévő, belsőégésű motorral hajtott autóból csak úgy kihajítani a motort, és átépíteni elektromos üzeműre. Csendes, tiszta, jó szagú valamit csinálni belőle, amit egyelőre még tankolni is olcsóbb lenne. Ezt sajnos autóval bajosan lehet kivitelezni, tengernyi szívás és hivatali ügyintézés után sem biztos a siker, viszont biciklivel egyáltalán nem akkora kaland emberi erővel hajtásról átállni elektromosra. És még csak nem is kell rálocsolni a világ összes pénzét az átalakításra.

Hogy működik?

Mivel az interneten az égvilágon mindet meg lehet vásárolni, ha bevállalod, akkor egyenesen Kínából is megrendelheted a neked tetsző készletet, akkumulátort és elbíbelődhetsz magad az átépítéssel. Ha valamivel jobban bízol más munkájában és a garancia is fontos, akkor keress egy hazai céget. Például őket. Itt 2-3 év jótállást is kapsz az átalakításkor beszerelt alkatrészekre, és a megfelelő készlet kiválasztásában is segítséget kapsz.

Mert nagyon nem mindegy, milyen körülmények között használod majd az elektromosított biciklidet, hegyre kell felmenned vele, vagy csak sík úton használod, napi 10-20 kilométert mész majd vele, vagy 100-at, és persze az sem mindegy, hogy 50, vagy 150 kilós testtel ülsz-e majd a nyeregben. Egy okosan, az igényeidnek megfelelően összeválogatott szettel nem csak boldogabb leszel, hanem pénzt is spórolhatsz.

Mennyibe kerül?

A villanybringa kevés kivételtől eltekintve nem olcsó mulatság. Viszont, ha már van biciklid, akkor annak a költségével már rögtön beljebb vagy. Igaz, azt is valamikor meg kellett venni. Az agymotor és akksi csomag ára kiviteltől, teljesítménytől függően 210-400 ezer forint körül van, ha a neten vásárolod meg – plusz költségek persze még felmerülhetnek – míg az itthoni boltban 250 – 380 ezer forintos kiadás a motor, amihez még 110-200 ezer forintos akksit is hozzá kell számolni. Ha nem akarsz vesződni a készlet beépítésével, ezt 25 ezer forintért megcsinálják helyetted.

Milyen bicikli lehet donor?

Nagyjából bármibe be lehet építeni az átalakító készletet, ahol ennek van elegendő hely. Átalakításkor többféle méretű első lánckereket lehet választani – a motor is ehhez kapcsolódik – így ugyan le kell mondani az első váltóról, de a 8, 9 fogaskerekes hátsó kerekek korában ez már nem akkora veszteség, a villanymotor meg amúgy is áthidalja a nehéz helyzeteket.

Mivel a villanymotor akár 80-120 Nm-es nyomatékkal is megtépheti a rendszert, nem árt, ha a lánc és a fogaskerekek jó állapotban vannak. Menet közben az elektronika figyel az épségükre, ha váltasz, automatikusan visszaveszi a nyomatékot. Ugyanez a helyzet a fékezéssel is, ha valamelyik fékkarhoz érsz, megszűnik az elektromos rásegítés.

Fontos a fékrendszer, betétek állapota is, mert a korábban megszokottnál úgyis nagyobb tempóra kapcsolsz, ha nem egymagad hajtod a bringát. És nem árt, ha meg is tudsz majd vele állni. Az elektromos készlet nem túl nehéz, a motorok 3,5-5 kilogram körüliek, amihez még nagyjából ugyanilyen tömegű akkumulátort kell még hozzászámolni.

Miért jó?

A saját építésű, vagy átépített biciklinél az egyik legnagyobb előny, hogy a már megszokott, neked megfelelő biciklibe kerül elektromos hajtás, nem pedig egy előre megálmodott valamibe. Nem mintha azok nem lennének ugyanolyan jók, de így olyan alapot használsz, amilyet csak akarsz.

Akár a Nagyi kontrás, alföldi bringáját is villamosíthatod, hogy komfortosabban kerekezhessen el a boltba. Emellett az otthoni szerelés is egyszerűbb feladat, mint ha gyári villanybringát kellene a kertben reszelned, és valószínűleg olcsóbban össze tudod hozni a saját bicikli felspécizését, mint amennyiből kijön egy gyári kerékpár. Természetesen a teljesítmény és sebességkorlátok is tágabbak, amire neked kell odafigyelni a komponensek összeválogatásakor.

Szabályos?

Határeset, ez a beépített motor teljesítményétől, illetve a kerékpárral elérhető legnagyobb sebességtől függ. Igaz, a két adat azért valamennyire összefüggésben van egymással. Jelenleg Európa nagy részén – és Magyarországon is – addig számít egy elektromos rásegítésű kerékpár kerékpárnak, amíg 25 km/órás tempónál nem képes nagyobb sebességgel haladni.

Motorteljesítményben már lehetnek eltérések a szabályozásban, itthon 300 watt a limit, máshol megengedőbbek az előírások. A lényeg annyi, hogy itthon 300 wattos teljesítményig, és 25 km/órás csúcssebességig marad kerékpár az elektromos hajtású eszköz, amit így jogosítvány nélkül is lehet vezetni, és nem kötelező a bukósisak sem. És ez az egyetlen közlekedési eszköz, amit érthetetlen módon ittas állapotban is lehet vezetni.

Ami ennél erősebb, – 4 kW-os teljesítményig – de még mindig nem gyorsabb 25 km/óránál, az továbbra is vezethető jogosítvány nélkül, de már biztosítás, illetve bukósisak is kell a használatához. Ha viszont nincs benne 25 km/órás limit, akkor a segédmotoros kerékpár kategóriába kerül, a rá vonatkozó előírásokkal együtt. Más kérdés, hogy rendőr legyen a talpán, aki képes megmondani egy elektromos bicikliről, hogy az milyen teljesítményű, és mi a csúcssebessége.