Örülhetnek a hétvégi kerékpárosok, családok, akik bármilyen csábító is Szentendre közelsége, eddig nem nagyon vágytak arra, hogy kerékpárral guruljanak ki oda. Az ok egyszerű, eddig irgalmatlan hitvány minőségű, rossz vonalvezetésű úton kellett Szentendréig elvergődni, már ha valaki nem a korábban már felújított, 11-es út melletti bringaúton, hanem inkább a Duna mellett fekvő, jóval látványosabb fekvésűn kívánt elbiciklizni odáig. De ez már nincs így, a bő 5,5 kilométeres szakaszt 850 millió forintból hozták rendbe nemrég, illetve kiegészítették új darabokkal és változott a vonalvezetése is. Klassz lett.

Szentendrére elég nagy ostobaság autóval menni, hiszen ez egyike azoknak az autós szempontból roppant barátságtalan helyeknek, ahol hétvégén is fizetni kell a parkolásért. Nem is keveset. Emellett jár oda HÉV, és most már rendes kerékpárúton tekerve is megközelíthető. A táv sem vészes, ha valaki átvergődik a Római part murvás, ténfergő gyalogosokkal nehezített szakaszán, akkor nagyjából 10 kilométert – tempótól függően 20-40 percet – kell tekernie, míg eléri a szentendrei korzót és végre elnyalhat egy fagyit, betolhat egy lángost.

Budapesten, illetve a környékén a kerékpár leginkább hétvégén kerül elő, így az újonnan átadott bicikliút is a hétvégi, turisztikai, sport célú kerékpározást teszi biztonságosabbá, élvezetesebbé. Az egyelőre príma minőségű, bő 3 méter széles út főleg aszfalt borítást kapott, csupán a budakalászi Duna sétányon, a kanyargós, vadregényes ártéri szakaszon készült szorosan illeszkedő, kényelmesen kerékpározható térkőből. Tucatnyi forgalomcsillapító sorompó is található az úton, ugyan ezek a biztonságot hivatottak növelni, ám a hétvégi csúcsforgalomban inkább csak útban vannak.

Nagyjából a Pünkösdfürdő utcától indul a felújított szakasz, ahol a gáton széles, jó minőségű aszfalt nyújt elég helyet a futóknak, biciklizőknek, padon ücsörgőknek. Innen észak felé haladva ripsz-ropsz elgurulunk a Barát-patakig, ahol a bátrabbak legurulhatnak a vízpartra, hogy ott kecmeregjenek át a patakon – nem nagy kihívás, általában csak át kell lépni – akik nem akarják elhagyni az utat, azok pedig egy 800 méter körüli kerülővel, hídon kelhetnek át a veszélyes, tajtékos folyamon. Jöhet a budakalászi Duna sétány, illetve a kihaltabb, ártéri erdős rész, ami az egész út legszebb része.

Innen új útszakasz fordul kelet felé, és nekivezeti a biciklis forgalmat a Lupa-tónak. Aztán újabb derékszögű kanyar és megint észak felé tarthat a kerékpáros, végig a tó mellett, aztán egyszer csak elhalad a forgalomszámláló kamerák előtt. Hétvégén van dolga a mindkét oldalt szemmel tartó eszköznek, kattog is benne vadul az elektronika, ahogy elmegy előtte egy raj, ide nem kell bringás statisztákat csődíteni, hogy legyen kit lefényképezni, szinte egymást érik az biciklisek.

E-bringa támogatás Ha még ennél is kényelmesebben kerékpároznál, akkor várd meg az aktuális állami támogatásra kiírt pályázatot, ami októberben érkezhet meg. Ez 1 milliárd forintos keretből támogatja a villanybringa vásárlást, ami kiviteltől függően 90 és 150 ezer forint lehet, és legfeljebb 900 ezer forintos végső árba lehet beszámolni.

Néhány perc múlva megérkezünk a Dera-patak fölé felhúzott új, 36 méter hosszú hídhoz is, majd azon átkelve már a régi, göcsörtös úton folytathatjuk a száguldást egészen Szentendre határáig.

1,4 milliárd forintba került a felújítás, új szakaszok és a Dera patak feletti új híd megépítése, illetve ezen kívül még három pihenővel is kiegészítették az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal részét képező, az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig tartó bringaút Budapest és Szentendre közötti szakaszát. Ha hétvégén nem tudod mit csinálj, ide nyugodtan kitekerhetsz.

De nem az egyetlen, aránylag friss kerékpáros fejlesztés, aminek értelme is van. A XVI. kerületben a Szilas-patak mellett fut még hasonlóan jól bringázható út, illetve nemrég a Tisza-tónál adtak át 6,5 kilométernyi, 3,1 milliárd forintból épült bringautat Poroszló és Tiszafüred között.

Az autóúttól fizikailag elválasztott – nemcsak sárga festékkel az aszfaltra felkent – 2,5 méter széles biztonságos kerékpárút és a hozzá tartozó több híd is a környék turisztikai vonzerejét növelik, hiszen az új útnak köszönhetően a Balatonhoz hasonlóan már az ország második legnagyobb tava is körbekerékpározható, méghozzá kétféle, egy 70 és egy 95 kilométer hosszú úton.