Alig pár évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy több nyugat-európai országhoz hasonlóan Magyarországon a Tiszán, illetve a Bodrogon is lehessen különösebb képzettség nélkül vezethető lakó-, vagy más néven nyaralóhajókat bérelni. Az előkészületek, kikötőépítés, hajók beszerzése és a jogszabály módosítások után, idén nyáron el is indult a szolgáltatás, két báziskikötővel, húsz hajóval. Ugyan a jelenlegi felújítások miatt 2021-ig nem hajózható az egész szakasz – 2019-ben a kiskörei, 2020-ban pedig a tiszalöki vízlépcsőt újítják fel – de jövőre már az egész, 114 és 121 kilométeres szakasz egyben is hajózható lesz. Sőt, ha sikerül a szlovák féllel megállapodni, akár oda is át lehet majd hajózni. A Bodrog, a Tisza és a Tisza-tó teljesen más stílusú kikapcsolódást nyújt, mint amit a többi, nyaralóhajóval bebarangolható nyugat-európai csatorna. Kipróbáltuk.

Mi a legnagyobbat, az Octót próbáltuk ki, amelyben maximum nyolc felnőtt és két gyerek fér el, négy kabinja, két fürdőszobája van, 1150 liternyi tiszta vizet képes magával vinni, két szennyvíztartálya egyenként 200 literes, van két vécéje, teljesen felszerelt konyhája, állófűtése, légkondija, mindene, ami csak a komfortos lakóhajózáshoz kellhet. A francia gyártó honlapján mozgatható, 360 fokos képeken lehet szétnézni a hajó belsejében. Ezek a hajók nem kifejezetten ide készültek, aki Németországban, Portugáliában, Hollandiában, vagy Franciaországban adná nyaralóhajózásra fejét, ugyanezekkel a típusokkal találkozhat azokon a vizeken is.

Bár a nyaralóhajók a klasszikus kishajó kategóriába tartoznak – ezeken legfeljebb 12 fő utazhat, nem lehetnek 20 méternél hosszabbak – az idén júliusi jogszabályi változás óta ezek mégis vezetői engedély nélkül vezethetők. Ehhez ugyan teljesülnie kell pár feltételnek: ezek a hajók kizárólag bizonyos vízfelületen és csak nappal használhatók, csak vészhelyzetben horgonyozhatnak, nyomkövetővel vannak felszerelve, és állandó diszpécserszolgálat és a két báziskikötőben állomásozó vízimentő-szolgálat siet a bajba jutott kuncsaftok segítségére. Természetesen a vízimentők nemcsak a nyaralóhajósoknak, hanem minden más vízen közlekedőnek, fürdőzőnek a segítségére sietnek, ha szükséges.

Nem kell jogsi, de mégis

Ha valakinek nincs hajós vezetői engedélye, vagy éppen nincs nála, akkor kap egy hajóvezetési gyorstalpalót, és csak azután szállhat vízre. Meg persze, ha van jogosítványa. Mármint autós, vagy akármilyen, amiben van érvényes orvosi alkalmassági, ami ugyanúgy feltétele a hajóbérlésnek, mint a betöltött 21. életév és a legalább 17 éves segítő megléte.

A tanfolyam nem bonyolult, néhány alapvető szabályt kell megtanulni, pár tábla jelentését bemagolni, illetve a kompok, pontonhíd közelében teendőket muszáj még alaposan megjegyezni. Tényleg fájdalommentes az egész, és nem iratnak a végén zh-t sem. A navigációt GPS és ingyenesen letölthető applikáció segíti, illetve a viharjelzésekre figyelmeztető alkalmazást is érdemes használni. Utóbbi nemcsak itt, hanem az összes jelentősebb hazai tavon működik.

Hogy kell vezetni?

A motort először az alsó szinten található kormányállásból lehet elindítani. Ha már itt elfordítottuk a kulcsot és bekapcsoltuk, amiknek csak itt van vezérlőjük, akkor később az egyszerű motorindítás már fentről is megoldható. Rövid izzítást ajánl oktatóm, majd gombnyomásra a hajótest mélyén elindul a motor, ami alig hallhatóan morog, de azért mindenhol érezni, hogy jár, majd automatára állítjuk a három darab fenékvízszivattyú vezérlőjét.

Itt egyelőre befejeztünk mindent, megyünk egy szinttel feljebb, de közben a hajó bal oldalán még ellenőrizzük, működik-e a hűtés, aztán mehetünk fel a tetőre. Innen jóval könnyebb átlátni a hajót a hozzám hasonló kezdőknek. Start előtt még kipróbáljuk a kormánylapátot, elfordul-e akadálytalanul mindkét irányba, aztán az orrsugárkormány és kürt tesztje jön, aztán már csak le kell csatlakozni a parti áramról és eloldani a köteleket.

A vártnál többet kell tolni a gázkaron, mire végre zár a tengelykapcsoló, és lassan megindulunk előre. Azonnal vészesen közel kerül a többi kikötött hajó, de rajtam kívül senki nem izgul, így én is megpróbálok másra gondolni, nem egy halom lezúzott hajóra, és bízom a kormányban, az oktatómban. Amíg ő nem aggódik, valószínűleg nincs baj. Amúgy nem is nagyon szokott, a hajó masszívan körbe van gumizva, és a pufferek is folyton ott lógnak a hajók oldalán, aminek látványától egy igazi hajós rosszul is lesz. De itt nem igazi hajósok nyaralnak, hanem tízből kilencen olyan amatőrök, akiknek semmilyen előképzettségük sincs, mégsem történt eddig katasztrófa, a szezon vesztesége csupán egy eldurrant puffer.

Persze végül elfordul a hajó és elindulhatunk kifelé a kikötőből. A legalapvetőbb hiba hajóvezetésnél, hogy aki most csinál ilyet először, az hajlamos úgy vezetni, mintha autóban ülne. Pedig itt nem kötelező ülni, fel lehet, sőt, néha fel is kell állni és úgy ellenőrizni, mi történik a hajó körül. Jön a fordulékonysági próba, aztán még egy vészfékezést is kipróbálunk – ez itt egy gyors, határozott hátramenetbe kapcsolást jelent – és átvesszük, hogy tolatásnál a kormánylapátot érdemes egyenesben hagyni, különben csak bajt okoz. Haszna ilyenkor úgysincs, de szerencsére ott az elektromos orrsugárkormány. A hajó szinte egy helyben képes megfordulni, feltéve, ha a manőver előtt kellően lelassítottunk.

A nyílt vízen aztán jön a para, kit hogyan kell kikerülni, hogy hagyjak helyet a gyorsabbnak. Jó hír, hogy a bitang méretű nyaralóhajó már önmagában olyan, mintha egy óriási T betűvel az autón bénáznánk a forgalomban: a tavon mindenki tudja, hogy vigyázni kell rá. A horgászokat illik tisztes távolból kerülni, akár a partról, akár csónakból pecáznak, bár a hajó nem vet nagy hullámokat, mégis jobb a békesség és a távolságtartás.

Benézünk csatornákba, szlalomozok uszadékfák között, tényleg nem egy nagy ördöngösség, néhány perc elég ahhoz, hogy arra menjen a hajó, amerre szeretném, és a megfontolt tempó sem igazán zavaró, mert látnivaló akad bőséggel. Eddig csak kajakkal jártam a környéken, így teljesen más ez az élmény, a magasból körbebámészkodva, ellátni a nádas fölött. Átlagosan napi 3-5 órányit szokás haladni egy nyaralóhajóval, ez elég ahhoz, hogy egyik kikötőből a másikig jussunk. Ugyan a legmókásabb dolog mégis az lenne, ha valahol a tó közepén horgonyozva éjszakázhatnánk, de egyelőre erre nincs lehetőség. Jó hír, hogy nem lesz ez mindig így, már vizsgálják, hogyan lehetne fix bójákat telepíteni, amikhez kikötve az éjszakát is nyílt vízen lehetne tölteni.

Végül elindulunk visszafelé, majd jön a legnehezebb rész, a kikötés. Átvesszük, hogy a vízen nincs tapadás, és teljesen más taktikával kell nekifogni a parkolásnak, mint az úton. Először egy derékszögű kanyar után, a parttal párhuzamosan kellene leparkolni, de természetesen eltolom az egészet, méterekre állok be párhuzamosan a mólóval, így már az orrkormánnyal sem lehet rendbe hozni a dolgot. Visszatolatok, és újból ráfordulunk, most már jóval szűkebbre véve a fordulót. Rossz érzés, mert szinte úgy kell kormányozni, mintha direkt neki akarnék menni a mólónak, de végül ez a nyerő módszer. Azért nagyon nem kell aggódni emiatt sem, a kikötőkben számítanak rá, hogy bénázni fogunk. Újabb kitolatás és már csak a 90 fokban tolatva parkolás van hátra, ami aránylag egyszerű művelet, meg is lesz elsőre, a bő tíztonnás hajó finoman döccen a helyére. Már csak a motort kell leállítani, átállni parti áramra és kész. Tényleg nem nagy puki, bátran próbálja ki, akinek kedve van hozzá, jó móka nagyon ekkora hajót vezetni és hely is van bőven a kezdeti bénázáshoz.

Mennyibe kerül a hajóbérlés?

Az idei szezon október végéig tart, addig lehet még hajózni a környéken, a költségek pedig attól függően alakulnak, hogy mekkora hajót és milyen hosszan bérelne valaki. Csúcsszezonban nagyjából 3-4 ezer euróval – 1-1,4 millió forint – kell számolni hetente, ami szezon vége felé 1700-2400 euróra – 610-865 ezer forintra – mérséklődik. Aki pontosabb árakra kíváncsi, annak ezen az oldalon érdemes keresgélnie: nyaralóhajó-árak.