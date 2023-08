Továbbra is súlyos recesszióban a magyar gazdaság, immár negyedik negyedéve zsugorodik a GDP – derült ki a KSH szerdán közzétett legfrissebb jelentéséből. 2023 januárja és júliusa között 20 százalék felett volt az infláció, drámaian elértéktelenedik a forint. A friss pénzügyi adatok ismeretében megnéztük, hogyan alakultak a külföldről behozott használt (vagyis egyszer kint forgalomba helyezett) személyautók darabszámai az év első hét hónapjában.

Érdekes folyamatok láthatók abban, hogy a gazdaságilag Európa egyik leggyengébben teljesítő országába milyen autók érkeznek a pénzügyileg a válság alatt is sokkal jobban működő nyugati államokból.

Jelentősen csökkent az olcsóbb népautók importja

Összességében 22,3 százalékkal kevesebb használtan az országba érkezett személyautó állt forgalomba 2023 januárjának eleje és júliusának vége között, mint egy évvel korábban – derül ki a Vezess által a Datahouse-tól kikért statisztikákból. Idén ez 61 959 személyautót jelentett a tavalyi 79 775-tel szemben, árkategóriánként jelentős különbségeket látni abban, mi ment, mi nem a gazdasági válságnak ebben a bő fél esztendejében.

A márkalista első három helyén évek óta stabilan álló népautós, vagyis olcsóbb modelleket kínáló márkák számai együttesen nézve jelentősen visszaestek. A top 10-ben hét ilyen brand szerepel három német prémiummárkával, utóbbiak termékeinek átlagosan magasabbak az áraik. A hét népautós márka személyautóinak importja együttesen és átlagosan 28,84 százalékkal esett ebben a hét hónapban, ezzel szemben a három prémiummárka behozatala (együtt számolva ezt is), csak 10,03 százalékkal. Itt vannak a részletes számok.

Márka Darab Változás

(százalék) 1. Volkswagen 7871 -15,85 2. Opel 5615 -30,82 3. Ford 5554 -19,14 4. Audi 4230 -4,69 5. Mercedes 3661 -6,56 6. BMW 3369 -18,86 7. Toyota 3138 -35,71 8. Hyundai 2793 -35,21 9. Kia 2245 -35,86 10. Honda 2123 -29,33

Soha nem láttunk még olyat, hogy az Audi, a Mercedes és a BMW a márkalista 4-ik, 5-ik és 6-ik helyén, egymást követve ennyire elöl álljon.

A leggyengébben az elmúlt egy-két év sztárjai szerepeltek, a Toyota és a két dél-koreai márka. Mintha elpárolgott volna az elmúlt évek trendje, amikor egyre többet és többet hordtak be a Hyundai és a Kia egyes modelljeiből a nepperek. Nagyot esett még az Opel és a Honda, ellenben viszonylag jól tartotta magát a Volkswagen.

Csak egy márka pluszos a top 30-ban Sorra nézve a Datahouse márkalistájának szereplőit, a top 30-ban mindössze egyetlen cég modelljeiből érkezett be több az országba idén, mint tavaly. Nem meglepő módon a Tesla az, sőt a duplázást is felülmúlta az amerikai villanyautóbrand. Összesen 887 darab használtan érkezett Tesla állt forgalomba hét hónap alatt a tavalyi 411-hez képest, ami 115,8 százalékos növekedés.

Ferrariból és McLarenből még több is érkezett a tavalyinál

Minél magasabb árkategóriát nézünk, annál jobbak a számok. Stabilan tartja magát a Porsche statisztikája, idén 248 darab Porsche érkezett nyugatról az országba, tavaly 254 ugyanennyi idő alatt, ami 1,98 százalékkal kevesebb az összességében 22,3 százalékkal zsugorodó piacon.

Az abszolút luxuskategóriában találni olyan márkákat is, amelyeknél ugyan jóval kisebbek a darabszámok, de úgy tűnik, a forint jelentős értékvesztésének a hónapjaiban a legdrágább személyautók szürkeimportja él és virul. Ferrariból 20 darab gurult át tréleren a nyugati határon hét hónap alatt, szemben a tavalyi 16-tal, az Aston Martinoknál 10 versus 5 az arány, Rolls Royce-ból 4-et hoztak 2023-ban eddig a múlt évi 3-mal szemben, McLarenből 3-1 az arány, míg Lotusból 2 az 1-hez.

Modellek listája

A konkrét modellek statisztikáiból kiderül, hogy a 2023-as évben leginkább a talán legolcsóbbnak mondható használt Opeleknek fordítottak a legtöbben hátat, az Astra, a Corsa és a Meriva behozatala is 30 százaléknál nagyobb esést mutat. Hasonlóan elerőtlenedett a Kia és a Hyundai eddigi két húzómodellje is, sőt: a Ceed csaknem 40 százalékot zuhant, az i30 közel 50-et, ezzel ki is pottyant a top 10-ből.

Modellek Darab Változás

(százalék) 1. Volkswagen Golf 2176 -20,15 2. Ford Focus 2045 -16,29 3. Volkswagen Passat 1865 -13,30 4. Opel Astra 1822 -32,69 5. Audi A4 1499 -9,37 6. Opel Corsa 1122 -31,29 7. Opel Meriva 1072 -30,88 8. BMW 3 981 -9,25 9. Kia Ceed 971 -38,35 10. Škoda Octavia 884 +1,49

Egyesek nem igazán értik, hogy miért nem dobogós soha idehaza a Škoda Octavia, pedig – szerintük pláne használtan – mennyire jó ár-érték arányú autó. Nos, 2023 első felének „győztese” éppen a cégautók egyik királya, egyenesen növekedett a szürkeimportja, miközben körülötte összeomlott szinte minden. Bekerült a top 10-be, kíváncsian várjuk, hogyan tovább.