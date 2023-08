Az utóbbi évtizedben kirobbant SUV láz szinte elhomályosította azt, miről is szól valójában ez a műfaj. Mióta mindenki szabadidő-autónak látszó modelleket gyárt, azóta az igazi szabadidő-autók képességei, mint a Porsche Cayenne, kicsit homályba merültek. Pedig egyáltalán nem képes minden SUV arra, amire egy Cayenne, és hogy pontosan mit is tud, azért Lipcsébe utaztam, a Porsche egyik központjába.

Terepen és versenypályán, meg persze közúton is megjárattuk a Porsche Cayenne alaposan frissített verzióját, ami kívül, belül és a motortérben is rengeteg újdonságot hoz. Ugyanazzal az autóval terepen, pályán és közúton is lehet boldogulni? A Porsche Cayenne S-sel igen, ráadásul eszelősen jól szól az új V8-as motorral. Gyere és nézd meg a videót, abból minden kiderül!

Ha olvasnál a friss Cayenne-ről, itt minden hasznosat megtalálsz róla: