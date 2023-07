„Idén még 200 ember fog meghalni Magyarország útjain!” – minden szépítés nélkül, kérdőjel helyett felkiáltójellel a mondat végén írta ezt az Országos Rendőrfőkapitányság (ORFK) nemrég kiadott közleményében.

„Az elmúlt időszakban fiatalok, idősek, gyermekek holtteste mellett kellett a rendőröknek helyszínelniük szinte minden egyes nap. Nem egyszerű feladat ez. Felfoghatatlan és elfogadhatatlan, amikor egy 7 éves gyermek 10 másodperc alatt szülők nélkül marad, vagy egy édesanya veszíti el a férjét és a gyermekét” – írja a rendőrség, világossá téve, hogy nem csak az Árpád hídi kerékpáros tragédiája miatt van baj. Mindennaposak az elkerülhető halálesetek Magyarország útjain.

Évek óta nem haltak meg ilyen sokan

Összesen 211-en vesztették életüket közlekedési balesetben 2023 első hat hónapjában, ami átlagot nézve havonta 35 emberélet, ennél a statisztikánál azonban mindig hosszabb időtávot érdemes nézni összehasonlításképpen. Sajnos nem csak a tavalyihoz képest elszomorítóan magas a 211 tragédia, évek óta nem volt ilyen rossz a helyzet, amint alábbi – tíz esztendő adatait tartalmazó – táblázatunk is mutatja.

Év / 1-6. hónap Közlekedési balesetben meghaltak száma 2023 211 2022 197 2021 189 2020 156 2019 214 2018 259 2017 245 2016 251 2015 264 2014 254

Hamarosan megjelenik a Vezessen egy hosszú és részletes interjú Óberling Józseffel, az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetőjével, aki egymás után sorolja, hogy mi mindent tettek az egyenruhások csak az elmúlt egy évben az utak biztonságáért. Ezek közül az egyik nagy port felvert változás a sebességméréseiknél az eddig alkalmazott toleranciaérték elhagyása május 1-től.

Érdekes megnézni, hogy ez a hatalmas nyilvánosságot kapott, hetekig a csapból is folyó változás milyen hatással volt a halálos balesetek alakulására. Úgy tűnik, semennyire. Miközben 2023 első öt hónapjában 156-an haltak meg az útjainkon, a hatodikban, csak júniusban 55-en.

Még inkább elgondolkodtató megnézni annak a május hónapnak a statisztikáját, amelyben minden autós azt olvasta az újságokban, hallotta a rádiókban, nézte a tévékben és látta az összes közösségi felületen: ne lépd át a sebességhatárokat, mert mostantól könnyebben beleszaladhatsz egy bírságba! Májusban 33-an haltak meg, tehát majdnem pont a havi átlagot hozta ez a hónap, aztán mikor már senki nem foglalkozott a gyorshajtással, jött a drámai június.

Nagyobb merítésű statisztika a személysérüléses baleseteké, itt tavalyhoz képest jobb a helyzet a 6383 esettel, ám két, három évvel ezelőtthöz viszonyítva rosszabb. Az előző évtized számaihoz képest szerencsére látványosnak mondható a javulás, de a legfontosabb az egyenletes csökkenés lenne, ez sajnos egyáltalán nem látható a hazai adatoknál.

Év / 1-6. hónap Személysérüléses balesetek száma 2023 6383 2022 6845 2021 6210 2020 6025 2019 7504 2018 7765 2017 7224 2016 7507 2015 7328 2014 7221

A balesetek okai

A rendőrség legfrissebb statisztikája szerint továbbra is a gyorshajtás a közlekedési balesetek legfőbb kiváltó oka, az év első hat hónapjában 27 százalékban a relatív és az abszolút gyorshajtás közül valamelyik okozott személysérüléssel járó tragédiát.

2023-ban is második az elsőbbségi jog negligálása, csaknem ugyanennyivel, 26 százalékkal, míg a kanyarodási szabályok megszegése a harmadik 15 százalékkal. Érdemes megnézni évtizedes viszonylatban is, hogyan alakult a hazai közlekedési baleseteknél mindig is a legfőbb kiváltó okoknak számító szabálytalanságok százalékos aránya. Az alábbiak is mind első féléves adatok.

Év / 1-6. hónap Gyorshajtás (százalék) Elsőbbégadási

szabályok megszegése (százalék) Kanyarodási

szabályok megszegése (százalék) 2023 27 26 15 2022 28 26 16 2021 32 26 16 2020 36 24 15 2019 32 25 16 2018 32 26 17 2017 30 26 17 2016 30 25 17 2015 30 26 17 2014 28 26 16

2014 és 2018 között három éven át csaknem mozdulatlanok maradtak a statisztikák, majd az időszak végén felfelé indult a gyorshajtások aránya, hogy aztán a koronavírus berobbanásakor a közutak járműforgalmának a csökkenését egyesek száguldozásra használják.

Összességében azt látjuk, hogy a vizsgált tíz esztendőben az első, 2014-es félév számai állnak a legközelebb 2023 első félévi statisztikáihoz. A többinél alacsonyabb az idei 27 százalék a gyorshajtások mellett, csak hát majdnem pont ugyanennyi volt egy évtizede is.

Ami jó hírnek tűnik, legalábbis első ránézésre

Az év első öt hónapjában mindössze 7,4 százalék volt a közlekedési balesetek között az ittas járművezetők által okozottak aránya. Ennyire alacsony – amióta a Vezess figyeli a statisztikákat – még sosem volt. A tavalyi hasonló időszakban 8,5 százalék volt az arány, a mögöttünk álló évtizedben jellemzően 10 százalék körüli.

Ez persze egyúttal azt is jelenti, hogy a többi balesetnél józan sofőrök ültek a volán mögött. „Ha az év első felének számait vesszük alapul, még kétszáz potenciális áldozat közlekedik közöttünk. Ne Ön legyen a következő!” – ezzel zárul a rendőrség cikkünk elején idézet közleménye, a közlekedőkön múlik, hogyan alakul a második félév.

Ha azt gondolod, hogy az Árpád hídon történt halálos baleset változtatott a közúti versenyzők hozzáállása, akkor el kell keserítenünk. Elmentünk a rendőrökkel razziázni: