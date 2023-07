A legtöbbünknek ugyan az önvezetés még távoli víziónak tűnik, de ha valaki San Franciscóban jár, akkor este percek alatt találkozhat ilyen járművekkel. Ott ugyanis több cég üzemeltet már ilyen autókat.

Ezek a járművek lézeres, radaros és kamerás eszközöket használnak a tájékozódáshoz, a begyűjtött adatokat pedig tárolják és feldolgozzák, hogy a technológia fejlődjön. A rendőrség rájött, hogy a segítségére lehet a sok-sok órányi felvétel, amelyet az autók rögzítenek, miközben körbe-körbe járnak a városban. Mint a Bloomberg cikke rámutat: az, hogy a hatóságok hogyan használják fel ezeket a felvételeket, máris vitát kavart.

2021 decemberében a rendőrség egy meggyilkolt Uber-sofőrhöz kapcsoló nyomozás során a kültéri kamerák felvételeit vizsgálva (azokon egy gyanús autó útvonalát követve) rájött, hogy a Waymo-flotta tagjai is járhattak ugyanakkor a környéken. Házkutatási engedélyt kértek az önvezető taxikat üzemeltető cég irodájára, hogy felvételeket szerezzenek tőlük, egy bíró pedig ki is adta a végzést, elindult a folyamat.

Csakhogy nem mindenki tartja etikusnak, hogy a rendőrség hozzáférhet az ilyen a felvételekhez. Matthew Guariglia, az Electronic Frontier Foundation elemzője így vázolta fel problémát: “Az Egyesült Államokban jelenleg hiányzik a fogyasztók adatvédelme, így a vállalatok annyi információt gyűjthetnek, amennyit csak lehetséges. A hatóságok pedig ki is használhatják ezt”

“A magánélet rendkívül fontos számunkra, ezért a releváns adatokat csak jogi eljárásokra vagy sürgős körülményekre tekintettel adjuk ki, amikor közvetlen veszélyben lévő személynek tudunk segíteni” – áll a Waymo közleményben, amelyet a Bloomberg a témában intézett kérdésére adtak ki.

“Minden egyes kérést gondosan megvizsgálunk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az megfelel a vonatkozó törvényeknek” – tette hozzá a Waymo. “Ha egy kérés túl széles (túl sok információt kér), megpróbáljuk szűkíteni, sőt bizonyos esetekben megtagadjuk, hogy bármilyen információt átadjunk.”

Mint kifejtették, gyakran elhomályosítják a rendszámtáblákat és az emberek arcát, hogy megvédjék a járókelők magánéletét, akik esetleg megjelennek a kért képeken.

A rendőrség ugyanakkor azokon helyeken, ahol a Waymo és a Cruise is működik, felhívta a nyomozók figyelmét a járművek jelentette információforrásra, a San Franciscó-i rendőrkapitányság oktatóanyaga is figyelmezteti nyomozókat a járművek „nyomozásban való potenciális hasznára”. Sőt, ennél is tovább mentek, minden megoldást vizsgálnak, ami az úgynevezett “dolgok internetének” körébe tartozik, pl. az okosotthonok rendszerei által gyűjtött adatokat is igyekeznek felhasználni.

Idén februárban egy San Franciscó-i esküdtszék bűnösnek találta Clifford Stokes-t a fentebb említett gyilkossági ügyben. Hogy a megszerzett felvételek döntőek voltak vagy sem, nem tudni. Az azonban egyértelmű, hogy egy másik ügyben, egy autó jogtalan elvétele kapcsán a rendőrök a hasonlóan megszerzett felvételek alapján gyorsan lezárhatták az ügyet, mert azok megmutatták, hogy a gyanúsított tinédzser elmondásához képest képest mi is történt a valóságban.