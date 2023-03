Opel, Suzuki, Ford és Volkswagen – ez a négy márka vezeti az ORFK legfrissebb hivatalos listáját a 2022-ben ellopott személyautókról, derül ki a Vezess által az ORFK-tól most kikért statisztikákból. Vagyis a sorrend majdnem megegyezik az országosan forgalomban lévő személyautók márkalistájával, a különbség, hogy utóbbin a VW előzi a Fordot.

Ennél nagyobb kavarodás következik az ötödik helytől a körözéses listán, egyes márkákra kimondottan utaznak a bűnözők, míg másokra – úgy tűnik – kevesebb megrendelés érkezett mostanában.

Itt a top 20! Növekedett az eltűnt személyautók száma

Idén is megkapta szerkesztőségünk a rendőrségtől a „lopás miatt elrendelet személygépjármű körözések gyártmány szerinti TOP 20-as listáját”. A rossz hír az, hogy a táblázatban szereplő összes lopás száma 4,9 százalékkal emelkedett 2022-ben az egy évvel korábbi, szintén húszelemes adatsorhoz képest (361 vs. 344).

A tömegek által használt márkák után vizsgálva a listát, egyértelmű, hogy felülreprezentáltak a bűnözőknél a BMW-k és a Mercedesek is ahhoz képest, hogy mennyi fut belőlük országosan. Sajnos továbbra sem hozza nyilvánosságra a rendőrség a modellek szerinti sorrendet, pedig nyilván az lenne hasznos információ a vásárlóknak, hogy A-osztály, vagy S-osztály, vagy éppen kisbusz szerepel a tolvajok megrendelései között leginkább egy mercis példával élve.

1. OPEL 69 2. SUZUKI 47 3. FORD 36 4. VOLKSWAGEN 33 5. BMW 23 6. MERCEDES-BENZ 20 7. RENAULT 19 8. SKODA 15 9. TOYOTA 15 10. FIAT 15 11. AUDI 12 12. PEUGEOT 11 13. DAEWOO 10 14. CITROEN 8 15. MAZDA 6 16. LADA 5 17. NISSAN 5 18. SEAT 5 19. HYUNDAI 4 20. HONDA 3

Arányosítva az országosan forgalomban lévő személyautókat, jól látszanak a lopásoknál az alulreprezentált márkák is. Ebben a táblázatban hátrébb van a Renault és a Toyota is annál, mint amennyi fut ezekből az útjainkon.

A tavalyi top 20-as listát összevetve a két évvel korábbival egyértelműen a legjelentősebb változás a Renault, de főleg a Peugeot visszaesése a sorban. Tavaly láthatóan kevesebb francia személyautó loptak el a bűnözők a korábbinál.

Nagyon viszik a kismotorokat

A Magyarországon legnagyobb darabszámban ellopott gépjármű továbbra is a Simson, tavaly is az egykori NDK-s kismotor vezette az ORFK gépjárműves körözési listáját. Ez a táblázat már a két-, és négykerekűeket együttesen tartalmazza, és a személyautók mellett a buszokat, teherautókat is. „Viszik őket külföldre, ahol aranyárban el lehet adni a Simsonokat. Vagy több lopott motorból összeraknak egyet, és azt viszik ki” – kommentálja a kismotor első helyét Vezda László, az Autóvadász Egyesület alapítója a Vezessnek. Szerinte ezeket a kétkerekűeket könnyű elvinni, és nehéz utólag megtalálni, miközben azt látjuk már a hazai hirdetési oldalakon is, hogy sokat kínálnak 800 ezer és egymillió forint környékén, sőt drágábban is.

A gépjárművek tavalyi 20-as listáját összevetve az egy esztendővel korábbival százalékosan (7) és értelemszerűen darabszámban (605 vs. 566) is sajnos még nagyobb a növekedés, mint a személyautóknál.

1. SIMSON 92 2. OPEL 73 3. SUZUKI 55 4. FORD 53 5. VOLKSWAGEN 42 6. HONDA 31 7. YAMAHA 30 8. MERCEDES-BENZ 26 9. RENAULT 25 10. BMW 25 11. APRILIA 24 12. FIAT 22 13. PIAGGIO 21 14. TOYOTA 18 15. GILERA 16 16. SKODA 15 17. PEUGEOT 15 18. CSEPEL 14 19. CITROEN 13 20. AUDI 12

Hondák, Yamaha, Aprilia, Piaggio, Gilera – sorjáznak a motormárkák ebben a táblázatban, még ősrégi Csepelekből is elvittek bő tucatnyit a bűnözők tavaly. Vezda szerint mióta a covid-járvány idején látványosan megnőtt a robogós futárok száma, többet lopnak ezekből a tolvajok is. „Megnőtt az alkatrészigény is a motoroknál” – teszi hozzá.

A személyautós és motoros listák egészét vizsgálva azt mondja a szakértő, hogy bár összességében emelkedett valamelyest a lopásszám (5-7 százalékkal), szerencsére nem jött be a jóslata. Egy tavalyi cikkünkben nem egyedül tippelte azt, hogy a drámai alkatrészárnövekedés miatt megugorhat a lopott személyautók iránti kereslet a feketepiacon.

Új módszer terjed a szakértő szerint

„Megfigyelhető a tulajdonosok figyelmetlensége miatt a saját indítókulcs használatával történő eltulajdonítás, valamint az autószállító tréleren történő lopás” – válaszolta a rendőrség arra a kérdésünkre, hogy milyen új lopási módszerek terjednek.

Ezt erősíti meg Vezda válasza is ugyanerre. A lopott autók megtalálását segítő oldalára – valamint a hozzá – befutó információk alapján azt mondja, hogy vidéken terjed a besurranásos módszer, ami egyszerű és végtelenül pofátlan a bűnözőktől. A családi házak udvarán sokszor nyitva hagyott ajtókkal, és a kocsiban lévő kulccsal visznek el jellemzően idős személyautókat úgy, hogy egyszerűen belopóznak az ingatlan területére.

Az ORFK – és a szakértő is – megerősítette a Vezessnek, hogy „továbbra is jellemző az idősebb, kis értéket képviselő, esetleg hátrahagyott üzemképtelen (egymillió forint alatti értékű) járműveket szétbontás és alkatrész-értékesítés, vagy hulladéktelepen történő leadás céljából ellopni”.

Immár vidéken lopnak több autót és motort

Hosszú évtizedekig Budapest volt az autólopások központja, olyannyira, hogy a Magyarország egészéről eltűnt járműveknek évről évre több mint a kétharmada fővárosi bűncselekmény volt. A rendőrség statisztikái szerint ennek vége.

A 2022-ben országosan ellopott személyautóknak a 29,7 százaléka tűnt el Budapestről, a gépjárműveknek összességében pedig a 28,4 százaléka. Egyértelmű a fordulat a többévtizedes gyakorlathoz képest.