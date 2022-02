Kezdjük azzal, hogy miért szűnt meg az elmúlt két évtizedben sokak ellopott autóját megtaláló autóvadász egyesületet másfél évvel ezelőtt?

Vezda László: Jogilag tulajdonképpen nem szűnt meg a Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület (NAKE), csak éppen nem működött, viszont az egész lelkét adó bejelentő oldal valóban leállt, és így tulajdonképpen a tevékenységünk is. Az oka egyszerű volt, radikálisan lecsökkent a lopások száma az országban, így az áldozatok bejelentései is elapadtak, támogatást is alig kaptunk. Igazi kánaán köszöntött be, alig volt szükség ránk, többek között azért, mert fantasztikus munkát végzett a rendőrség.

Most miért indítja újra az egyesület működését? Miért készíttet a korábbinál profibb bejelentő oldalt az áldozatok és az utakat járók összekapcsolására?

V. L.: Mert ennek a helyzetnek vége. Ez biztos. Újra fognak autókat lopni, és újra feltörik majd a kocsikat. Sőt, ez már beindult.

Mire alapozza ezt az állítását? Nemrég közölte a Vezess a 2021-es körözéses toplistákat, és ugyan országosan megtört a korábbi, látványos lopásszám-csökkenés trendje, de tavaly – egész évet nézve – továbbra is alacsony szinten van.

V. L.: Először is a Facebook-oldalunk megmaradt, és novembertől egyértelműen és határozottan megnőtt az ellopott autók tulajdonosainak a megkeresése irányunkba. Ezt lopták innen, azt meg onnan, tisztán látszik, hogy változás történt.

Tímár László: Az ügyfeleink körében mi is tapasztaljuk, megnőtt a közelmúltban a lopási kísérletek, vagyis az autófeltörögetések száma. Több mint hetvenötezres az ügyfélkörünk, elég nagy merítés, hogy erre alapozva azt állítsam, újra beindultak a bűnelkövetők. Azok a gépjármű tulajdonosok, akik nem gondoskodnak kellőképpen a gépjárművük biztonságáról, azt nagy, de egyben értelmetlen kockázatnak teszik ki.

Önök szerint milyen konkrét okok állnak a változás háttérben? Az elmúlt 6-8 évben éppen ellenkező tendenciát láttunk.

T.L.: Alapvető és egyben fő probléma a gépjárműiparban tapasztalható alkatrészhiány, ez a jelenség az okozója a lopott autók, és a lopott autókból kiszedett alkatrészek iránti kereslet fellendülésének. A másik ok pedig az, hogy új autókból sincs akkora választék, mint azt évtizedeken át megszoktuk, mivel drasztikusan csökkent az új személyautók gyártása is, szintén az alkatrészhiánynak köszönhetően. Új autókra rendelést több importőr már most úgy vesz fel 2022 februárjában, hogy 2023-as szállítási határidőt határoz meg. Nincs új autó, ebből következően jelentősen megnőtt az igény a használt autókra kortól függetlenül, de abból sincs annyi, mint korábban.

Mit tud tenni ilyenkor az autótulajdonos, akinek elromlott valamilyen elektronika a kocsijában? Vagy csak éppen kilyukadt a kipufogója, és ugyan van pénze, de nincs alkatrész… Mit tud tenni, amikor azt mondják a szervizben neki, hogy bocsánat, de nincs? Egy részük elmegy más helyre, és ezen a más helyen azt mondják neki, jöjjön egy hét múlva, akkor tudunk adni. Miért lesz egy hét múlva? Mert kiszedik más autójából.

Németországban már nyitogatják ki a motortereket, mert a 2-3 ezer eurós motorvezérlő elektronikákat el tudják adni. Biztos sokan hallottak a chiphiányról. A járművek működéséhez elengedhetetlen elektronikákat kiveszik, mert megnőtt az igény ezekre. Itthon is kormányművet, légzsákot, egyebeket szedegetnek ki már a kocsikból.

Múlt heti hír, hogy 120 járműből loptak ki katalizátort, azokat ugyan a nemesfém miatt viszik. Erről mit tudnak?

V.L.: Irdatlan mennyiségű katalizátor-lopás történik az országban, a III. kerület és Üröm között van egy domb, ott szokták letenni a megcsonkított kocsikat. Ezek az autók legalább előkerülnek, de vannak azok az autók, amiket elloptak, és nem kerültek elő. Vélhetően ezek már nem is fognak. Korábban azt hittem, hogy meg fog szűnni a nagymértékű lopás nálunk, mert a rendőrség tényleg jól tette a dolgát, felszámolták az orgazda-hálózatokat. Ma viszont nyilvánvaló számomra, hogy itt keletkezik egy piaci rés, amit be kell tölteni. Mi még mázlisták vagyunk, mert Németországban, Olaszországban és Franciaországban ez a folyamat már bekövetkezett.

Mikortól használható a lopások bejelentésére szolgáló oldal?

T.L.: Szeretnénk, ha március közepén el tudna indulni, dolgoznak már rajta az informatikus kollégáink.

V.L.: Nagyon fontos szerepe volt ennek az oldalnak a lopott autók megtalálásában, ráadásul nem csak a sajtó dolgozott belőle, hanem rengeteg civil figyelte, kamionosok, taxisok stb. Sok autó került elő a működésének köszönhetően.

A Némedi Gábor ezredessel (ORFK) készült korábbi interjúnkban elmondta a rendőrtiszt, hogy akiket ők lecsuktak, egyszer kijönnek. Mit gondolnak, ezek a régiek vágnak bele ismét, vagy új igényt új bandák kezdő bűnözői próbálják új szereplőként kielégíteni?

V.L.: Az a szörnyű, hogy 10-15 évvel ezelőtt még a vezérlő kompjútert ki kellett cserélni, meg rá kellett csatlakozni az OBD-re, hogy valaki el tudjon lopni egy akkor fiatal autót. A mai modern kocsiknál erre már nincs szükség. Egyes típusoknak az ellopásához csak gyári védelem esetén az sem kell, hogy a tolvaj bejusson a motortérbe, elég neki az utastérben ténykednie.

T.L.: Régen is összetett volt erre a kérdésére a válasz, a márkaszervizes informátoroktól a tolvajokon át az orgazdákig sok különféle szereplőből állt a bűnszervezet képzettségben, és abban is, hogy ki miről rendelkezik információval. Ma négykeréken guruló számítógépek az autók, biztonságtechnikával foglalkozó szakemberként azt kell mondjam, sajnos sok elektronika az autósok kényelmét szolgálja, nem pedig a jármű védelmét. Mint a kulcs nélküli indítás, ami nagyban megkönnyíti a tolvajok dolgát is. Ma létezik olyan személyautó, amit távolról, az éteren át is be lehet indítani.

Ha okosan csinálják, úgy néz ki ma egy autó ellopása, hogy egy ember (nevezzük őt Észnek) megkapja az orgazdától a megrendelést konkrét típusra, évjáratra. Felderíti a járművet, majd meghatározott időpontra működőképessé teszi a kocsit, aztán kiszáll belőle. Ekkor jön a másik bűnelkövető (a Bevállalós), aki beül a járó motorú autóba, elviszi onnan a számára kijelölt helyre. Ez a két ember lehet, hogy még csak nem is ismeri egymást, és ha tegyük fel, a Bevállalóst elkapják, hazugság nélkül azt mondhatja a kihallgató tiszt szemébe, hogy ő aztán nem lopott autót, már járt a motor, amikor beleült, ő csak használta azt. A lopásra kiszemelt kocsi beindítója (az Ész), ha le is bukna, egyértelmű, hogy azt mondja, ő nem ment vele sehová. Ami, valljuk be, igaz is. Ez így csak gépjármű önkényes elvitele lesz, egészen más a büntetési tétel, mint a gépjárműlopásé.

De hogy konkrétan válaszoljak a kérdésére, szerintem a régiek átadják a tudásukat az újaknak, esetleg a háttérben maradnak. A veszélyesebb munkát a mai médián szocializálódott (pénz, nők, jó élet könnyen) fiatalabb, de erőteljesen képzett elkövetők csinálják majd, akik így 2-3 éjszaka alatt megkeresik azt a pénzt, amit egy tisztességes átlagember egyhavi munkával sem tud megkeresni.

Mikor és milyen mértékben növekedhet meg a lopások és feltörések száma?

T.L.: : Szerintem nagyon gyors felfutás lesz. Most még tudunk gumit venni, miközben láttunk hazai gumigyár leállást. Most még megrendelhetjük az új autót, ha nem is mondják meg, mikor jön, miközben látjuk a magyar autógyárak ideiglenes leállásait, de szerintem idén már eléggé kiürülnek a polcok. És igény nem lesz kevesebb, csak alkatrész és autó. Ahogy mondjuk, mi már most látjuk a jeleit.

V.L.: Egészen régi járműveket is elkezdték lopogatni, a minap egy Ford Scorpiót vittek el. De ott vannak az ön cikkében a friss ORFK-s statisztikák, miszerint visszakerült a Lada a tolvajok toplistájára a rendőrség szerint. Ezeket az olcsó öregeket a kezdők viszik el.

T.L.: Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az 1995 és 2008 között tapasztalt állapotokat messze felül fogja írni a mostani helyzet, mert annyira rossz a környezet. Németországban jelentősen visszaesik a járműgyártás és alkatrész-gyártás, és ez ki fog hatni ránk. Az lesz az eredménye, hogy tömegével szedik ki majd a gépjárművekből az alkatrészeket azok számára, akiknek erre igényük lesz.

V.L.: Új autó nincs, használtat vesznek helyette, most még az van valamennyire, de ott is csökkenés lesz, ez pedig növelni fogja a külföldről behozott, fizikálisan ellopott, új életet kapott, és nálunk értékesített autók számát is.

Személyi változások a rendőrségnél A rendszerváltás utáni évtizedekben súlyos problémának számított a gépjárműlopás, voltak esztendők, amikor 10 ezer körüli tulajdonost károsítottak meg a bűnözők. 2012-ben is még 7000 körüli körözést adott ki az ORFK, ám két évvel utána, 2014-től megtörtént az olyannyira régen várt fordulat – majd az egyértelmű győzelem – a rendőrök és a bűnözők örök küzdelmében. Jelentős esés után 2015-ben már csak 2414 személyautóra adtak ki körözést, 2019-ben csupán 503 személyautóra, míg 2021-ben 351-re. Ez egy négymillió személyautós országban a szinte hihetetlen kategória, fantasztikus eredmény. A rendkívüli siker sok rendőr érdeme, de kívülről úgy tűnik, mindenekfelett két csoporté. 2014 áprilisában felállt az autótolvajok elleni önálló nyomozócsoport az ORFK-n. Többek között elérték, hogy bűncselekménynek számítson a hazai jogrendszerben, amikor egy gépjármű kompjúterében átírják az alvázszámot (beavatkozás zárt informatikai rendszerbe – L. Cs.). Sikerült több „harkályt” (alvázszámok átütői – L. Cs.) lefülelniük, kulcsmásolókat, számítógépeseket vontak eljárás alá, felszámoltak több illegális nyomdát a BRFK társosztálya segítségével. Ezekben a nyomdákban mások mellett hamis forgalmik és matricák is készültek. Az ORFK-s csoportot Némedi Gábor vezette, a BRFK-n a Felderítő Főosztályt Balotai Attila, jobbkezeként a gépjármű-bűnözés elleni osztályt Hosszú Attila. Információink szerint ma már egyikük sincs ebben a pozícióban, sőt, úgy tudjuk, az ORFK-n meg is szűnt a Némedi-féle csoport. Eközben mintha megtört volna az országos lopásszámokban a korábban tapasztalt látványos csökkenés (Budapesten nem, és országosan is alacsony a bázis). Nem állítjuk, hogy mindez összefügg a személyi változásokkal, éppen hogy szerettük volna megtudni, mit gondol a rendőrség, ezért megkérdeztük az ORFK-t és a BRFK-t, hogy miért nincsenek már pozícióikban a sikertörténet főszereplői? Másrészt, hogy látnak-e összefüggést az ő távollétük, és aközött, hogy országosan nincs meg a korábbi mérséklődési ütem? Megkeresésünkre az ORFK sajtóosztálya figyelmünkbe ajánlotta „Évértékelő 2021” közleményük linkjét, „különös tekintettel a Kékfény – Leltár című műsorában elhangzott, dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes úr nyilatkozatát”. A BRFK pedig elküldte a szervezeti felépítésének a linkjét, valamint felhívták rá a figyelmet, hogy a fővárosban 2021-ben is erőteljesen csökkent a lopásszám, tavaly mindössze 102 személyautót vittek el Budapestről. Ha az arányokat nézzük a budapesti és az országos lopásszámok között, akkor ez is érdekes változás, ami tulajdonképpen pár éve elindult. Korábban az országban ellopott járműveknek akár a 70-80 százalékát a fővárosban lopták el, manapság már kevesebb, mint a harmadát.

Miért támogatja anyagilag a Pajzs az autóvadászok munkáját? Üzletileg önöknek kedvez a bűncselekmények növekedése, hiszen emeli a védelmi rendszereik iránti keresletet.

T.L.: Több mint 30 éve foglalkozom biztonságtechnikával…

V.L.: …ebből másfél évtizede együttműködünk.

T.L.: Mi a bűnmegelőzésben évtizedek óta érdekeltek vagyunk, ahogy a hatóságok is. Tesszük a dolgunkat, segítünk a szemét eltakarításában. Eddig is ezt tettük, ezután is ezt fogjuk tenni. Számunkra ez fontos.

V.L.: Tulajdonképpen egyik napról a másikra jött ez a dolog, hogy újraindítjuk a bejelentéses oldalt. Korábban is támogatta a munkánkat pár szervezet, nekik nagyon köszönjük, és hasznosan költjük el azon autósok egy százalékos adóforintjait is, akik megtisztelnek minket a jövőben.

T.L.: Az autóipar problémái sajnos komoly hatással lesznek a magyar autósokra is. Nem akarok megsérteni senkit, de sajnos voltak, vannak és ezután is lesznek olyan honfitársaink, akik elfogadják azt, ha lopott alkatrész van a kocsijukban az eredeti ár töredékéért. Az sem biztos, hogy pontosan tudják ezt, csak sejtik a hátteret, de jó nekik így.

De mondom még egyszer, eddig az volt, hogy választhatott a magyar autós a drágább új alkatrész és a számla nélküli, ki tudja honnan származó sokkal olcsóbb között. Most az a világ jön, hogy sok alkatrész esetén egyszerűen nem lesz legális megoldás, vagy legalábbis szokatlanul sokat kell várni rá. És autó sem lesz. Újból és használtból is kevesebb. Az így felmerült igényt igyekeznek majd kielégíteni a bűnelkövetők.

Kifaggattunk a börtönben egy leültetett orgazdát és két autótolvajt – a velük készült interjúkat itt és itt olvashatják.