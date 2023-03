2021 januárjában az egyik alföldi kisvárosban történt a banális, alapvetően jó szándék vezérelte közlekedési baleset, melyben minden egyértelműnek tűnt, ám amelyből a makacs, sőt, rosszhiszeműnek is nevezhető biztosító miatt másfél éves, néha egészen vérforraló fordulatokat hozó ügy kerekedett.

Segíteni akart, balesetet okozott

Esetünk (egyik) főszereplője, Ildikó huszonéves, de már évek óta vezető unokaöccsét, Pétert kérte meg, hogy hozza el a szervizből Suzukiját. A fiatalember egy barátjával, Kristóffal együtt ment el az autóért, ám a fehér Ignis már a hazaúton összetört.

Péter a városból kivezető egyik utcán haladva azt látta, hogy előtte a fagyasztott élelmiszereket értékesítő közismert cég egyik Mercedes-Benz teherautója áll. Nem sietett, szépen megállt a másik jármű mögött, azt azonban nem sejthette, hogy a kisteherautó miért is állt meg és hogy mire készül: annak sofőrje ugyanis egy városközi busz kedvéért lassított, és hogy a busz minél könnyebben indulhasson el a megállóból, tolatni is kezdett. A sofőr nem látta a mögötte várakozó Suzukit, és Péter is hiába nyomta a dudát, a Mercedes pillanatok alatt ráfarolt az Ignis orrára.

Pech, de az ügyet a helyszínen civilizáltan rendezték, a teherautó-sofőr elismerte a felelősségét, az ütközést – nagyon helyesen – fotókkal dokumentálták, a baleseti bejelentőt annak rendje és módja szerint kitöltötték.

Kártérítés helyett kifogások

A Suzuki tulajdonosaként Ildikó a történtek után nem sokkal jelezte a mirelites cég felelősségbiztosítójának az esetet, a biztosító pedig néhány nappal később ki is küldte a kárszakértőjét, aki nézelődött, mért, fotózott, végezte a dolgát.

Nagyjából két héttel az eset után jött a hideg zuhany: a biztosító ugyanis arról értesítette Ildikót, hogy a kárszakértőjük jelentése alapján nem úgy történt a baleset, ahogy az érintettek előadták– szerinte a Mercedes hátuljának magassága és a Suzukin keletkezett sérülések magassága nem egyezett, az utóbbi futhatott bele az előbbibe –, ezért nem fizetnek.

Ildikó fellebbezett, hangsúlyozta, hogy maga a tehergépkocsi-vezető is elismerte a felelősségét, erre egy újabb kifogást kapott válaszul: a teherautót alvállalkozóként működtette a hibázó sofőr, nem vele állnak szerződésben, így az általa okozott balesetért sem állhatnak helyt.

„Na, ez tényleg kiverte nálam a biztosítékot, hiszen mégis hogyan vezetné egy cég az autóit, a sofőrök emberek. Borzasztóan rosszul érintett a hozzáállás, az, hogy a biztosító szerint hazudunk. Még három körben fellebbeztem, amíg hittem, hogy szép szóval, levelezéssel rendezhető ez, aztán május környékén fordultam ügyvédhez” – idézte fel a Vezessnek a károsult.

Ugyanazt a kárszakértőt küldték

Ildikó a Vágány Ügyvédi Irodát kereste meg, ahol vállalták is a képviseletét.

„Vágány ügyvéd úr is levelet írt a biztosítónak, ennek hatására másodlagos szemlére újabb kárszakértőt küldtek ki. Vagyis ugyanazt, aki először is végezte a kárfelmérést, úgyhogy amikor megláttam, hogy ő az, egy percig sem volt kétségem, hogy nem fog mást mondani, mint első alkalommal. Nézegette az autót, méregetett, de nem volt valami kommunikatív. Nem sokkal később be is futott a biztosító levele, hogy a szakértőjük véleménye alapján nem történhetett úgy a baleset, ahogy mi állítottuk” – mesélte a hölgy.

A tanúk viszonyát firtatták

Nem volt más választás, bírósági útra kellett terelni az ügyet. Mivel Ildikó volt az autó tulajdonosa, unokaöccsét, annak barátját, valamint a hibázó teherautó-sofőrt is tanúként lehetett „bevetni”, elég egyértelműnek tűnt a dolgok menete.

„Én balra akartam kanyarodni egy kereszteződésben, egy busz pedig pont megfordult ott, azt akartam elengedni, ezért elkezdtem tolatni, tolattam 1 métert, de ez nem volt elég ahhoz, hogy elengedjem a buszt, ezért még nagyobbat tolattam, és nem láttam, hogy vannak mögöttem, ezért nekik tolattam. Ezután kiszálltam, láttam, hogy balesetet okoztam, megkérdeztem, hogy vannak. Az én autóm állt, tolatni 5-10 km/órával tolathattam. Nem észleltem, hogy mögöttem érkezett egy másik jármű, mert az előttem lévő buszra koncentráltam, hogy az ne húzza meg az autót. A másik jármű adott előtte egy jelzést dudával, de addigra már késő volt. A mögöttem lévő jármű az álló helyzetben volt, amikor beletolattam” – mondta el a meghallgatáson a kisteherautó vezetője.

D.A.S.-ügyek a Vezessen Számos érdekes sztoriból álló sorozat fut a Vezessen az autójukkal kapcsolatban bajba jutott tulajdonosok ilyen-olyan ügyeit bemutatva. A smucig biztosítóktól a jogtalan állami bírságokon át a zsivány kereskedők trükkjeiig számos problémával keresik meg a jogi segítséget kérő emberek a D.A.S.-t, amellyel kétféle együttműködést gründol szerkesztőségünk. Egyrészt valós történeteik bemutatásával próbálunk segíteni a jármű-tulajdonosoknak, másrészt ide kattintva kérdezni is lehet a jogászuktól. Ne adják fel, ha bántja valami az igazságérzetüket, keressenek minket!

A Suzukit vezető Péter és az utasa, Kristóf is ezzel egybevágóan idézte fel a balesetet, ám ez sem volt elég, sőt…

„A biztosító a tárgyalási szakaszban sem volt együttműködő, mindent az utolsó pillanatig húztak, a meghallgatáson a jogi képviselőjük, egy ügyvédnő pedig tessék-lássék módon, tanúnként mindössze egy-egy kérdést feltéve jobb híján arról kérdezte az unokaöcsém barátját, hogy mégis milyen jellegű a kapcsolatuk. Még a bírónő is megkérdezte, hogy ennek mi a relevanciája a balesetet illetően” – idézte fel Ildikó.

A biztosító képviselője a tanúk meghallgatása után is fenntartotta, hogy szerintük nem úgy történt az ütközés, ahogy elhangzott, ezért a bíróság igazságügyi szakértői vizsgálatot rendelt el.

Egyértelmű szakértői vélemény

Az igazságügyi szakértő a fotók, az egyéb iratok, valamint az érintett autók vizsgálata és az általa elvégzett számítógépes szimulációk alapján arra jutott, hogy a baleset az elmondottaknak megfelelően történhetett.

Ahogy a szakértő rámutatott, a Suzuki a Mercedes kisteherautó mögött 2-3 méterrel állhatott, a furgon nagyjából 10 km/órás sebességgel tolatott, 1,6 másodperc alatt érte el az Ignist, majd ráfutva kb. 1,5 métert tolta hátra, míg teljesen álló helyzetbe jutottak. A szakvélemény külön kitért arra, hogy a kifogással ellentétben a sérülések magassága nem feltétlenül utalt arra, hogy a Suzuki fékezés közben „bebólintott”, a benne ülők testsúlya is lehetővé tett annyi süllyedést, hogy a teherautó dobozának hátsó éle meggyűrhesse a motorháztetőt.

A baleset a teherautó-sofőr hibájából következhetett be, mert a tolatás megkezdése előtt nem győződött meg arról, áll-e mögötte másik jármű, de a távolság és az eltelt idő fényében más mulasztás, „észlelési vagy cselekvési késedelem” egyik vezető tekintetében sem volt megállapítható.

Az igazságügyi szakértő nettó 490 ezer forintnyi javítási költséget becsült az Ignisre.

Az utolsó fillérért is lehajoltak

Az Ildikóékat erősítő szakértői vélemény után már a biztosító sem utasíthatta el a kár kifizetését, ám még az utolsó pillanatban is kufárkodtak, igyekeztek a legkevesebbet adni.

A Suzuki javíttatása a baleset után jó négy hónappal, nyáron történt meg, miután képbe került a Vágány ügyvédi iroda. Ildikó előbb árajánlatot kért, ez szerepelt a keresetben is, de végül sikerült annál, valamint a később az igazságügyi szakértői jelentésben szereplő összegnél alacsonyabb költséggel megjavíttatni az autót, amire aztán le is csapott a biztosító.

„A bírónő megkérdezte, hogy mennyibe került a javítás, én pedig megmondtam az igazat, a 360 ezer forintot – ennyit is voltak hajlandóak adni. Ezzel tulajdonképpen a per költségét egy részét buktam el, de én nyertem, ami fontos volt számomra, becsületbeli ügynek vettem ezt. Sokáig tartottam tőle, hogy a bíróság csak jogot és nem igazságot szolgáltat majd, de a biztosító annyiszor állított be hazugként, hogy nem hagyhattam annyiban. Az ügy 2022 őszén zárult, tehát másfél évet vitt el, de végül én nyertem, érvényesült az igazság” – összegzett Ildikó.