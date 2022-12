Mindannyiunk lába megremeg, ha egy Lego szettről van szó. Az utóbbi években különösen komoly készletek érkeztek és a Technic részleg is igyekszik a padlóra olvasztani a legkeményebb férfi szíveket is. Elég csak a Bugatti Chironra, vagy a Lamborghini Siánra gondolni, de az idei Ferrari SP3 Daytona sem piskóta. Ezek viszont csak díszek, a 42129-es számú Mercedes-Benz Zetros viszont nem, ez került most a kezeim közé.

Tavalyi modell, voltak változások. Ezekre figyelj! Először is érdemes tisztázni erről a Technik szettről néhány apróságot, amit talán csak a fekete öves építők tudnak, vagy vettek észre, és amikre érdemes felkészülni. 2021 második felében jelent meg, és azóta történt rajta változás, ha úgy tetszik, modellfrissítés. Ezt azonban a gyártó sajnos semmilyen platformon nem kommunikálta, ahogy azt sem, hogy a frissített készlet mikor került a polcokra. Erre a frissítésre azért volt szükség, mert az alap konstrukcióban néhány mechanikai elemnél gyengeséget tapasztaltak az építők. Ki tud csúszni az egyik elem a hátsó tengelyből, amitől az meglazul és recsegni kezdenek a fogaskerekek, vagy szétugrik a hajtás nagyobb terhelésnél. Kinyílnak az ajtók és a motorháztető, ha csak egy picit megbillen a modell, és az embléma is lötyög, valamint egy új HUB, elosztó – ebben vannak az elemek és ez a bluetooth vezérlőegység – került a piacra, ez kerül a frissített szettbe. Változott a készlet darabszáma is, 2110-ről 2129-re, amit érdekes módon, azon a dobozon, amiből én építettem, egyáltalán nem jelöltek, így kibontásig nem tudhattam, melyik érkezett hozzám. A friss modellhez friss összeépítési útmutató is készült. Ez főleg azok számára fontos, akik online szeretik megnyitni, számukra az már nem lesz jó, ha régi készletet vettek le a polcról. Ez okozhat némi bonyodalmat, de ha a papír alapút használjuk, akkor nem lehet gond.

Fergeteges építési élmény, és ez csak a kezdet

Gumikerekes járműben még nem használt ennyi motort a Technik részleg, ráadásul a kibontott zacskók tartalma is nagyrészt fogaskerekekből áll. Ez egy valódi mechanikai élmény lesz! Összesen négy villanymotort tartalmaz a készlet, ebből az egyik egy közepes méretű, amit még nem használtak autós szettben.

Két motorral kezdődik az építés, ezek a hajtó villanymotorok, a Zetros közepére kerülnek, köré épül az egész szerkezet. Hamar bekerül a képbe a kisebb villanymotor is, ez vezérli majd a zárható differenciálműveket, mert azok is működni fognak, egy középen, és egy a hátsó tengelyen. Igazi fogaskerék tenger az 1-es számú zacskók tartalma, hatalmas élmény látni, ahogy összeáll a szerkezet, és végül minden fogaskerék a párjára talál.

Tele pakolták érdekes alkatrészekkel a Zetrost. Pár hasonló építésen már túl vagyok, de most nagyon sok újdonsággal találkoztam. A differenciálművek záró mechanikájában lévő narancssárga elemek ismerősek lehetnek azoknak, akik megépítették a Bugatti Chiront, a kerékagyak viszont ezelőtt csak a 42099-es szettben jelentek meg. Ezeket összeszerelve kapjuk, mert beépített fogaskerekeik vannak, osztóműként viselkednek, lassítják a féltengelyek forgási sebességét, miközben növelik a nyomatékot a kerekek oldalán.

Egy további nagy motor kerül az első tengelyre, ez fogja kormányozni az első kerekeket, és van egy hat elem, vagy akkumulátor befogadására képes HUB is a rendszerben, ami a bluetooth vezérlőegység is egyben. Lengőkarok, rugóstagok kerülnek elő a lehetetlenül hangosan csörgő zacskókból, és áll össze lassan a teherautó formája.

Három estét bíbelődtem el vele, összesen nagyjából hat órát, amiben sokszor inkább csak élvezettel lassan keresgéltem ki az alkatrészeket és illesztettem a helyükre. Olyan varázsa van egy ilyen szett építésének, ami kevés más helyzethez hasonlítható, és a Zetrosból nem csak dísztárgyat rakunk össze, amit építünk, annak a nagy része mechanikai szerepet tölt be, működni fog.

A5-ös oldalnyi matricát kapunk a modellhez, amikor elkezdjük építeni a külső elemeket, szinte nincs olyan, amire ne kéne tenni egyet. Miután ez egy verseny teherautót ábrázol, így érthető a rengeteg szponzor matrica. Ugyanakkor ezeken a feliratok teljesen fiktívek, nagy részük olyan szó dizájnosan kiírva, mint oil, intake vagy track, szóval még csak nem is valódi reklám matricák. Ezeknek van helye egy játékon, de az már építés közben is feltűnt, hogy a Zetros ennél azért több, így a komolyabb kép meghagyása miatt a legtöbbet lehagytam róla.

Mercedes-Benz Zetros Ez a LEGO készlet egy olyan valódi Mercedes-Benz modell alapján készült el, ami extrém off-road körülményekre termett. A Zetros igazi nehézfiú, 2008-ban mutatkozott be és 2019-ben frissült, a világ minden táján használják, de nem véletlen, hogy Magyarországon nem ismerős, sokkal zordabb vidékekre szánták. Úgy tervezték, hogy beférjen a C-130-as Hercules katonai szállítógép gyomrába és még éppen elférjen egy tehervonaton, mivel a különböző országok hadseregei is gyakran használják. Három zárható differenciálműve mellé elöl és hátul merev tengelyt kap, 4×2, 4×4, 6×4 és 6×6 hajtásképlettel is kapható, vagyis háromtengelyes monstrum is készül belőle. Motorja soros hathengeres dízel, 7,2, vagy 12 literes, előbbi 360 lóerőre, utóbbi a frissítés óta pedig 428 lóerőre képes. Hatfokozatú Allison automata váltóval szerelik, és a nagyobbik motor csúcsnyomatéka eléri a 2100 Nm-t is már 1200-as fordulatszámon. Hasmagassága és potens hajtáslánca ezzel igazi off-road terep-teherautóvá teszi a Zetrost, így a nehezen megközelíthető helyekre szállítandó építőanyag, ellátmány, alkatrész eljuttatására használják. Felépítményében nagy a szórás. Platós, ponyvás, zárt teherautó mellett készült már belőle lakóautó felépítményű is, amivel így a világ végén is kempingezhetünk. Off-road versenyautót ugyan még nem látott belőle a világ, de ami késik, nem múlik, döbbenetes teljesítményre lenne képes akár a Dakaron, vagy bármelyik tereprali versenyen.

Tisztességes darab, több mint játék

48 centiméter hosszú és nyom vagy 2 kilót az összeépített Zetros. Emellett nagyon masszív is, az építés közben olyan Technic alkatrészeket kell használni statikai elemként, amik legtöbbször csak burkolati elemek szoktak lenni. Így a váz szinte egyáltalán nem csavarodik, a tőle teljesen külön, rugóstagokon mozgó tengelyek pedig tömbszerűek, erről már elhiszi az ember, hogy nem fog szétesni az első döccenőn.

Tényleg lazák az ajtók és a motorháztető, egy-két apróbb darab pedig könnyen leesik róla, de azok csak díszek, mint a poroltók, vagy a kipufogó, ezektől akár meg is lehet szabadulni, ha komolyabb játékban vetjük be.

Telefonról irányítható

Saját applikációt fejlesztett a játék gyártó, a Control+ az összes telefonról vezérelhető modellt tartalmazza, így a Zetrost is. Bluetooth-szal csatlakozik a telefonhoz, szóval nincs olyan gond, mint a korábbi, illetve az olcsóbb szettek távirányítós megoldásánál, hogy a napfény bezavarja az infra vevőegységet, vagy túl messze állunk a modelltől, ez a vezérlés stabilabb és több benne a móka faktor is.

Az applikációban ugyanis az irányítás egyrészt egyszerű, másrészt gombnyomásra zárható és oldható a két differenciálmű. Kétféle nézet szolgál a vezetésre, miközben a telefonból szól a teherautó hangja – alapjáraton és menet közben is – és lehet dudálni is, élménynek jó, de még jobb lenne, ha a modellből szólna.

Plusz funkciót is rejt az app, beszkennelhető a saját modellünk, ami így 3D modellben jelenik meg a kijelzőn, és átvilágítható, virtuálisan lebonthatóak a hajtás körüli alkatrészek, így körbejárva a modellt, a telefon kameráját használva látható működés közben a hajtás, így a rejtett részeken is láthatjuk, mi történik működés közben.

Indulhat a veretés! Vagy mégsem?

Ez egy trial versenygép, vagyis egy off-road teherautó, és a dobozon is ez a kép fogad. Ezzel szemben viszont a játék Zetros finoman szólva is egy lassú jármű. Teljes sebességgel éppen csak gurul, ami nem túl impresszív, ellenben ez a sebesség terepen tökéletesen elég. És ott is képes tartani, a hajtásrendszer a többszörösen osztott nyomaték miatt szinte akadás mentesen viszi előre a Zetrost.

Igazi off-roader, ha leátlózik és valamelyik kerék kipörög, jöhet a difizár, és mehetünk tovább. Nagyjából 45 fokos emelkedőt képes megmászni a gyártó szerint, de eléri az 50-et is, ha megfelelő a tapadás. Óriási móka figyelni, ahogy működnek a tengelyek, hogy rugózáskor és leátlózáskor is ugyanúgy működik a hajtás. Csúszó tengelyeket használtak, ezek befogadó eleme teljesen új alkatrész, akkor is eléri az összekötő tengely, ha az mozog, így nem csúszik szét terepen.

Bizonyos mértékig bírja a koszt és a vizet, de minden eleme nyitott, így az összes fogaskerék ki van téve a kosznak, nagyon nem érdemes hajszolni, mert az még a sokat bíró Lego elemeket is tönkre teheti. Megmászik könyvkupacot, kábeleket, ruhákat, de egy a kanapén fekvő test sem igazi akadály, ha az áldozatunk tűri.

Hogy megéri-e az árát, az több szempontból is érdekes kérdés. Ha csak az elemeket nézzük, egy HUB 32 000 forint, a motorok darabja 14 000, így csak ezek jelentenek 88 000 forintot a teljes árból, ami jelenleg 126 990 forint. És ezek mellett még van további 2105 alkatrész a készletben, amik között olyan is akad, amik darabja 2500-3000 forint.

Így a masszív legós társadalom szemében ez egy potens készlet lehet. Alapnak is remek, hiszen a működtethető funkciói briliánsak. Órákig tudnám nézni akár álló helyzetben is, ahogy forognak a fogaskerekei, ahogy összezárnak a difik és működnek a rugói. Egyben nagyon jó alap is, rátermettebbek, bíbelődhetnek a fogaskerekekkel, lehet változtatni a kerekek méretén – nagyon nem érdemes, több teszt alapján is ezekkel működik a legjobban – de akár felhasználhatóak az elemei valami érdekesebb építésére is.