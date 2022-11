Egyik autót sem cukorból gyártják, bírják a változó időjárást, a hőmérséklet-ingadozásokat, esőt, havat, szelet, de idővel kényesekké válhatnak. Az új autóval járókat – jó esetben – a következő sorok nem fogják érinteni, akik viszont négy évnél idősebbet használnak, azoknak már okozhat problémát a lemerülő akkumulátor.

Ezek a napok kicsinálhatják az autódat 1 /13 Nehéz ügy, ha reggel nem indul az autó, az esetek felében az akkumulátor a ludas (A kép csak illusztráció, másért állt meg az E36) Nehéz ügy, ha reggel nem indul az autó, az esetek felében az akkumulátor a ludas (A kép csak illusztráció, másért állt meg az E36) Fotó megosztása: 2 /13 Az esetek majdnem felében lemerült akkumulátor miatt hívják ki az autómentőket Az esetek majdnem felében lemerült akkumulátor miatt hívják ki az autómentőket Fotó megosztása: 3 /13 Egy régi akkumulátort könnyen tönkretehet a hideg idő, ezért sok télen a lerobbant autó Egy régi akkumulátort könnyen tönkretehet a hideg idő, ezért sok télen a lerobbant autó Fotó megosztása: 5 /13 Sok autóban a motortérben kell keresnünk az akkumulátort, vizsgáltassuk be szerelővel, vagy akkumulátorra szakosodott műhellyel Sok autóban a motortérben kell keresnünk az akkumulátort, vizsgáltassuk be szerelővel, vagy akkumulátorra szakosodott műhellyel Fotó megosztása: 6 /13 Legtöbb esetben, amikor nem indul az autó, megoldás lehet a bikázás, ezt vagy az akkumulátorra kötve, vagy a karosszéria megfelelő pontjain kell elvégezni Legtöbb esetben, amikor nem indul az autó, megoldás lehet a bikázás, ezt vagy az akkumulátorra kötve, vagy a karosszéria megfelelő pontjain kell elvégezni Fotó megosztása: 7 /13 Több autóban is a csomagtérbe építik az akkumulátort a jobb súlyelosztás miatt Több autóban is a csomagtérbe építik az akkumulátort a jobb súlyelosztás miatt Fotó megosztása: 9 /13 Télen csökken az akkumulátorkapacitás, a hidegben lassulnak a benne zajló kémiai folyamatok Télen csökken az akkumulátorkapacitás, a hidegben lassulnak a benne zajló kémiai folyamatok Fotó megosztása: 10 /13 Lítiumalapú akkumulátoroknak elektromos autókban és plug.in hibridekben van igazán értelmük, de a 12 voltost is lecserélhetjük, ha szánunk rá elég pénzt Lítiumalapú akkumulátoroknak elektromos autókban és plug.in hibridekben van igazán értelmük, de a 12 voltost is lecserélhetjük, ha szánunk rá elég pénzt Fotó megosztása: 11 /13 12 voltos akksi felel az elektromos autók segédberendezéseinek működtetéséért is 12 voltos akksi felel az elektromos autók segédberendezéseinek működtetéséért is Fotó megosztása: 13 /13 Elektromos autóval is előfordulhat, hogy nem tudunk elindulni, mert lemerült a 12 voltos akkumulátor Elektromos autóval is előfordulhat, hogy nem tudunk elindulni, mert lemerült a 12 voltos akkumulátor Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A télre való felkészítés néhány fontosabb lépéséről már beszéltünk korábban. Abban a cikkben összeszedtük, miért fontos, hogy megfelelő folyadékokkal töltsük fel a motor hűtőrendszerét és ablakmosóját, mert a fagy könnyen tönkreteheti a teljes motort is, ha nem fagyálló folyadék kering a hűtőkörben. A hideg azonban nem csak a folyadékokra hat az autóban, az akkumulátor ugyanúgy didereghet egy fagyos reggelen, mint amikor te kilépsz a lakásból kómásan.

Nyögve teker, vagy egyáltalán nem indul

A 12 voltos akkumulátor látja el árammal az autó segédberendezéseit. Központi zár, elektromos ablakok, rádió, fényszórók, ülésfűtés, ablaktörlők stb, és az indítómotort is. Egy idős, öt évnél öregebb akkumulátor, pláne hidegben, sokszor már csak annyit tud teljesíteni, hogy kinyitja az autót és fáradtan megtekeri a motort az önindítóval, hogy beinduljon.

Könnyű észrevenni, ha az akkumulátor gyengélkedik. Indításra fáradtan forgatja az indítómotort, az ablakemelők is lassabban mozognak, mint nyáron tették, és bizonyos esetekben még az ablaktörlő is komótosan járhat. Persze a belső égésű motorral hajtott generátor folyamatosan gondoskodik arról, hogy az akkumulátor fel legyen töltve, de egy idő után már az sem lesz képes rá teljesen.

Mitől gyengélkedhet, vagy mehet tönkre az akksi?

A hidegtől mindenképpen. Az autókban dolgozó savas akkumulátorok kémiai reakciókkal működnek, ezeket a reakciókat pedig lelassíthatja az alacsony hőmérséklet. Csökken a telep kapacitása, lelassul a töltése, egy idő után pedig nem marad benne annyi energia sem, hogy megforgassa a motort, mi pedig ott állunk a ház előtt a reggeli hidegben, megdermedt autóval.

Arányaiban emiatt hívnak a legtöbben autómentőt is. A német ADAC kiszállásainak évek óta közel 50%-ában kiderül, hogy a lemerült akkumulátor a hibás. A hazai autómentőket is bikázásra hívják a legtöbbször, így ez a probléma jelentősen érinti a magyar autósokat is. A legtöbb esetben kevés jele van, vagy egyáltalán nincs jele annak, hogy az akkumulátor haldokolna, ezt pedig egy váratlan hidegfront fel is gyorsíthatja. És nem az az első gondolatunk az időjárást nézegetve, vajon hogy érzi magát az akksi, hanem hogy hová tettük el a sálakat.

Mi a megoldás?

A téli felkészítés része kell, hogy legyen az akkumulátor előkészítése, bevizsgálása is, legalább akkor, amikor a téli gumikat is cseréljük – már aki. Az akkumulátorokra szakosodott szervizek és az autószerelők képesek felmérni a telep állapotát. Legtöbb esetben házilag sem okoz gondot a generátor feszültségére rámérni voltmérővel a töltés ellenőrzésére, majd megmérni az akkumulátor feszültségét járó és leállított motorral. Ha nagyon rossz a helyzet, gyorsan esik az akkumulátor feszültsége a motor leállítása után, akkor jöhet az új akksi nagyjából 20 és 40 ezer Ft közötti áron, de nem mindig ilyen drámai és költséges a megoldás.

Hidegben az akku nehezebben tölthető, melegben viszont felveheti a töltést a haldoklónak tűnő akkumulátor is. Kevesen tehetik meg, hogy fűtött garázsban éjszakázzon az autó, de szerencsére az akkumulátor külön is mozdítható. Ki kell szerelni a helyéről, amihez egy hosszú szárra is szükségetek lehet a telepet az akkutálcához rögzítő lemezdarab kicsavarozásához és nem árt a jó kondíció sem, mert az akkumulátor az ólomlemezektől elég nehéz – 15-20 kilós is lehet – és általában szörnyű a fogása. Szükség lesz egy akkumulátortöltőre, ami hálózati áramról – fali csatlakozóról – képes feltölteni az autó akkumulátorát.

Háztáji bikázás

Maga a töltés elég egyszerű feladat, a töltő két kábelét – piros és fekete, plusz és mínusz – csatlakoztatni kell az akkumulátor megfelelő kiállásaira. Legyünk alaposak, fordítva tönkretehetjük a töltőt, ami nem célszerű, ellenőrizzük többször a polaritást! A legtöbb ilyen eszköz már önmagának beállítja a szükséges feszültséget, így az on-off gombon kívül nincs is rajta más kapcsoló, rémesen egyszerű feladat. Segítsünk az akkumulátornak a motor indításában! A saruk megtisztításával, megcsiszolásával, a zöldes oxidréteg eltávolításával javítható a töltés hatékonysága.

Arra is van megoldás, ha sokat áll az autód, Földes Attila szedte össze a megoldásokat ebben a cikkben:

Mi lenne, ha inkább lítiumion-akkumulátort használnánk?

Megvan rá a lehetőség, de nem véletlenül nem túl népszerű. Az autókban használt savas akkumulátorok teljesítménye így is bőven elég ahhoz, hogy a szükséges berendezéseket ellássák árammal. Kellőképpen gondozásmentesek, mivel a régebbiekhez képest a most kaphatóak már zárt rendszerűek, nem kell és nem is lehet desztillált vízzel feltölteni őket, javítva a hatékonyságukat – őszintén szólva, ma már kevés autós foglalkozna ezzel otthon.

Létezik lítiumalapú 12 voltos akkumulátor, ezek azonban általában inkább lítium-vasfoszfát-tartalmúak. Ebben a formában a legbiztonságosabb a lítium felhasználása, a foszfátalapú akkumulátorok kiváló termikus és kémiai stabilitást nyújtanak. A lítium-vasfoszfát-cellák – a Li-ion és a lítium-polimer-cellákkal ellentétben – túltöltés, rövidzárlat és mechanikai behatás esetén sem kapnak lángra önmaguktól.

Ezek a LiFePO4 névre hallgató akkumulátorok sokkal több töltési és merítési ciklust bírnak el, mint a savas akkumulátorok. Teljes kisütés mellett, ami autóban ritka, 2000 körül, félig merített általános felhasználással viszont akár 6000 ciklust is bírnak. A technológia azonban irreálisan drága ahhoz, hogy csak úgy lecseréljük a savas akkumulátort egy autóban. Amíg egy hagyományos 54 Ah-s akkumulátor 25-30 000 forint között megkapható, és a stop-startos autókba való 80-92 amperórásak 70-90 000 forint között mozognak, addig egy hasonló kaliberű LiFePO4 akkumulátor 150 000 forint feletti árakon kapható.

Hagyományos autókban nincs is példa rá, hogy ilyennel szerelnék. A Mercedes-Benznél találunk rá megoldást, már a korábbi S-osztály AMG változatait is lítiumalapú akkumulátorokkal szerelték gyárilag, leginkább a teljes gondozásmentesség érdekében. Ezek az akkumulátorok élettartamukat tekintve nagyjából 10 évig használhatóak egy hagyományos akku 5 évével szemben. Megvannak az előnyeik, és ehhez igazodik az áruk is. Leginkább otthoni áram tárolására, napelemekhez használnak ilyen akkumulátorokat, ebben az esetben fontos a hatékonysága a hagyományos savas akkumulátorokkal szemben.

Elektromos autóban nincs ezzel gond? Dehogynem!

Bármennyire is furcsán hangzik, az elektromos autókban ugyanúgy működik az elektromos rendszer, mint egy hagyományos autóban. Vagyis az összes segédberendezést és kényelmi elektronikát egy 12 voltos akkumulátor működteti. Ez felel a nyitásért és a nagyfeszültségű akku ellenőrzésének lefuttatásával az „indításért”, vagyis az elektromos hajtás felélesztéséért is.

Vagyis hiába dolgozik például egy BMW i3-ban 42,2 kilowattórás lítiumion-akkumulátorcsomag, belefuthatunk ugyanabba a problémába, amibe egy benzines vagy dízelautóval, hogy nem tudjuk kinyitni, vagy az autó nem indul el, nem kapcsol be. Ezeket is lehet másik autóról bikázni, a 12 voltos rendszer ilyen szinten független a nagyfeszültségű elektromos hajtásrendszertől, ezért nem képes magát bebikázni, mikor teljesen kézenfekvő lenne.

Olyan szempontból azonban kedvezőbb a helyzet, hogy a villanyautókban, mint a BMW i3, nem kell akkora teljesítményű akkumulátort használni. Nagy könnyebbség, hogy az indítómotort nem kell ellátni árammal, így egy hasonló teljesítményű benzines autó 55 Ah-s akkumulátora helyett elég a 20 amperórás is. Ez méretben is kisebb, kb. mint egy robogóé, és az ára sem vészes, még a gyári alkatrészt is megkapni 50 000 forint alatt, de a Bosch 18-20 000 forint között is kínál megfelelőt.

Tekintve, hogy az akkumulátor lemerülése a legtöbb lerobbanás forrása, még akkor sem biztos, hogy észrevesszük a jeleket és a hibát, ha azokra fel vagyunk készülve. Bosszantó lehet, ha nem indul az autó, erre a legegyszerűbb úgy felkészülni, hogy ellenőrizzük a generátor töltését, az akku feszültségét, és van nálunk bikakábel.