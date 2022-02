Egyre csak nő a hazai autópark, miközben a járművek átlagéletkora évek óta nő. Nem meglepő, hogy az autómentősökre, autószállítókra is egyre nagyobb szükség van. Akárcsak a piac, ez a szakma is elég széles, és a régi szereplők mellett egyre több az új belépő is. József öt éve kezdett el autószállítóként, autómentőként dolgozni szervize mellett, három éve azonban főállásban csinálja.

Megvannak a maga nehézségei ennek a szakmának, ami leginkább a rendszerezetlenség és hogy szinte bárki bármikor beszállhat, alaposan bekavarva az árakkal, vállalkozásával, ezt tervezik megreformálni itthon. Mielőtt azonban rátérnénk az eddig itthon nem létező újításra, megkérdeztük, milyen az autómentős élet most? Hogyan áll a legrosszabb autók rangsora? Miket kell átélnie egy autómentősnek? Erről beszélgettünk.

Tudod, melyik autóból trélerezik a legtöbbet? Tudod, melyik autóból trélerezik a legtöbbet? 1 /8 autoszallitas-nemetorszag-8 Más az autómentés és az autószállítás, törött autókat nehezebb térlerre tenni Fotó megosztása: 2 /8 autoszallitas-nemetorszag-8f Megvannak a maga nehézségei, egy ilyen szerelvány súlya sosem ugyanakkora Fotó megosztása: 3 /8 autoszallitas-nemetorszag-8ff Magasabb autók esetében nagyobb a légellenállás, más a sőlypont, kockázatosabb a szállítás Fotó megosztása: 4 /8 autoszallitas-nemetorszag-8ffh Sportautókat a legkönnyebb szállítani, alacsony, légellenállásuk is jó, a biztosítés miatt az értéke sem számít Fotó megosztása: 5 /8 autoszallitas-nemetorszag-8ffhj Nem sokan vállalnak be ekkora autót, a tetőbox és a bringa már sokat ront a légellenálláson, ezért van, hogy el sem mennek érte Fotó megosztása: 6 /8 autoszallitas-nemetorszag-8fv Nem mindegy az autó súlya, ilyen szerelvénynél fontos, mennyit vontathat a terepjáró Fotó megosztása: 7 /8 autoszallitas-nemetorszag-8fvd A legtöbb vontatnivaló még mindig BMW, már csak a nagy számok törvénye alapján is Fotó megosztása: 8 /8 autoszallitas-nemetorszag-8fvdg Fontos, hogy az autót minden lehetséges módon rögzíteni kell, a négy kereket is egyesével Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Nagy a versengés a szakmában? Egy természetes verseny van, ennek lennie kell. A nagyobb probléma az, hogy vannak feketézők. Se vállalkozás, se engedély, se biztosítás. Velük van a legnagyobb probléma, mert ők képesek önköltségi ár alatt is elmenni, csak hogy dolgozzanak. Mi ügyfélbarátak vagyunk, próbáljuk az árakat lent tartani. Nem szeretnénk, hogy elszálljanak az árak, de nyilván a megélhetés a cél.

Milyen autóból van a legtöbb, amit el kell szállítani? Toronymagasan vezetnek a BMW-k még mindig. Benne van a nagy számok törvénye is, rengeteg a BMW és az Audi. Majd a franciák és az átlag németautók, Opel, Volkswagen stb. következnek. A sor végén egyértelműen a koreaiak és a japánok, valamint a Mercedesek állnak, ezekből elég keveset kell szállítanunk.

Volt olyan, hogy Horvátországba mentünk egy BMW-ért, és az autópályán már jóval a határon túl magyar rendszámos BMW állt a leállósávban. Megálltam, megkérdeztem, mi a baj, hívott-e már segítséget, ez ilyenkor alap. Összesen kettő ilyen volt az odaúton, mire leértem a harmadikért, őket persze más hozta haza. Ilyen esetben már előre tudható, mi az autó baja, BMW-betegség sajnos, hogy a nagy melegben elolvad az ékszíjtárcsa és megszűnik a motor hűtése.

Hogy működik az árszabás? Az autó típusából kiindulva van, akinek olcsóbban segítesz? Alapvetően kilométeralapú, de az aktuális kilométerár változik, leginkább a súly miatt, és az autó mérete is számít. Lehet az autó kéttonnás, ha alacsony, de ha már magasabb, teherautó vagy kisbusz, más az árszabás. A magasabb autónak nagyobb a légellenállása, a szerelvény is másként viselkedik, másként kopik az autó, jelentősen több az üzemanyag-fogyasztás, és más a kockázat, sokkal borulékonyabb úgy a szerelvény.

Az autó típusa nem változtat az árakon. Egy Ferrarinál például a szállítás kevesebb kockázatot jelent. Alacsony a légellenállása, alacsony a súlya, az értéke miatt pedig nem változtatunk az árakon, hiszen van megfelelő felelősségbiztosításunk, ezt minden autómentősnek, autószállítónak meg kellene kötnie. Olcsóbb autóknál csak az emberség léphet életbe. Egy minimálár alá sajnos nem tudunk menni és etikátlan is lenne a szakmával szemben.

Vannak olyan helyzetek, amikor sokan meglepődnek, hogy egy 30 éves Suzukit miért több százezer forintért hoznánk haza Németországból, de ennek ennyi az ára. Más a helyzet, hogyha a szituációból tudható, hogy az ember bajba került, de nem feltétlenül van pénze arra, hogy az autót hazaszállítsa, nyilván az ember segít, ahol tud.

Ha a közutasok találnak meg előbb egy lerobbant autót, ők milyen autómentőt hívnak, ha hívnak? Területenként mindenhol megvan a rendőrség és a közutasok leszerződött partnere. Ha még nem hívott autómentőt a bajba jutott autós, akkor azt fogják ajánlani neki, ha viszont már hívott, nem fogják rábeszélni egy másikra.

Más eset, ha közúti veszélyeztetés van, nagyon rossz helyen áll az autó vagy a roncs, és sürgősen el kéne szállítani. Attól függetlenül, hogy az ügyfél hívott-e már, kihívják a legközelebbi partnert és biztonságos helyre viszik az autót, akár a legközelebbi parkolóba.

Vannak érdekes, vagy jó sztorijaid, amiket megjegyeztél? Hoztunk haza tavaly egy olyan Suzukit, amivel a kedves ügyfél a német autópályán a belső sávban képest volt megállni, mert hirtelen elment az összes világítás és leállt az autó. Fekete autó, éjszaka a belső sávban kivilágítatlanul áll, de ha ez nem lenne elég, a tulaj nyitott motorháztetőnél kezdte el keresgélni a hibát. Óriási szerencsével a hátulról érkező német autós még időben észrevette, ezért csak a jobb hátulját kapta el a Suzukinak, aminek kiszakadt a futóműve. Fájdalmas összeg volt a tulajnak, de ezt az autót is haza kellett hozni.

Főként a biztosítós történetek érdekesek, amikor a társaság hitegeti az ügyfelet, a segítség valahogy mégsem érkezik. Volt egy friss házaspár külföldi nászúton, egy ilyen történet miatt négy napig ültek a kocsiban, mert nem érkezett meg az ígért autómentő. Egy másik esetben felhívott a családfő, hogy tudok-e menni, de ezt háromszor kérdezte meg. Másnap hajnali 5-re ígértem, hogy odaérek Olaszországba a szállodához, így is történt, de a megbeszélt időpontban sehol senki nem volt. 6 óra körül sikerült elérni, akkor ébredt föl, mert már be se állított ébresztőt, mivel három napja ígérte neki egy autómentős, hogy érkezik, és már nem hitt abban, hogy én valóban ott leszek. De végül ez a sztori is jól alakult.

Mit ne csináljon az autó tulaja, ha az autóját el kell szállítani? Semmiképpen ne akarjon segíteni a felpakolásban. Nem is szabad, mivel ez egy veszélyes üzemnek mondható szakma. Egyetlen esetben segíthet, ha csörlőzni kell az autót, akkor beül és kormányoz. De minden esetben az az alap, hogy az első pillanattól kezdve az utolsóig a szalagkorlát mögött várakozzon az ügyfél.

Mire figyeljen, ha valaki trélert bérelne és maga szállítaná az autóját? Elsősorban ez egy szakma, ahogy már említettük, egy veszélyes üzem. Nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy lehet bérelni autószállítót és bárki vihet autókat kedvére, mert rengeteg dologra kell figyelni. Toronydarut sem bérlünk csak úgy építkezéshez, ez is egy hasonlóan sok összetevős dolog. Ha már mindenképp bérel, mert maga akarja csinálni, akkor a legnagyobb biztonsággal tegye. Minden lehetséges rögzítést ki kell használni. Kézifék behúzva, sebességbe téve, mind a négy keréknél lekötve szabad csak szállítani. Ami csak bevethető rögzítés terén, azt használni kell.

Fontos részlet még, hogy a spanifereknek is van lejárati ideje, amikkel lekötöd az autót. Ezekre is figyelni kell, mert a különböző behatásoktól veszíthet a szakítószilárdságából, és mint bármelyik biztonságtechnikai eszköz, ez is „megromolhat”, lejárhat a szavatossága.

Mi az öt legjellemzőbb hiba, amiért autót kell menteni, elszállítani? Az első helyen a vezérlés karbantartásának, cseréjének elmaradása nyomán, a vezérműszíj/lánc hiba, a motorvezérlés átugrása szerepel. Második legjellemzőbb a generátorhibából adódó lerobbanások, aztán a félretankolás és vadgázolás miatt megsérült autók következnek. Mellettük a szabálytalan átalakítás, műszakivizsga-hiány és egyéb okokból rendszámaiktól megfosztott autók szállítása is jelentős.

Autómentőt hívni lehet, hogy költséges, de sok esetben elkerülhetetlen. Ha az autó önerejéből mozdíthatatlan, azt csak tréleren lehet elszállíttatni. Rengeteg autómentő vállalkozást találunk pár perces online kereséssel, de vajon tényleg az lesz nekünk a legjobb? Nem biztos. Éppen ezért készül egy applikáció a hazai autómentősök és autómentőt keresők számára. A Take Me ígéretes újítást hozhat a piacon, legközelebb ennek részleteiről fogunk beszélgetni!