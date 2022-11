Sokan legyintenek már arra, hogy igazi telünk lenne itt, Magyarországon. Előfordulhat, hogy idén sem látunk majd túl sok havat, ahogy tavaly sem volt jellemző, ezért könnyen érthető az is, hogy a lefutott nyári gumik után sok autós már csak négy évszakos abroncsra vált. A látványos tél, a hógolyózás és a szánkózás hiánya azonban nem jelenti azt, hogy a hideget is megúsznánk. Jönnek a fagypont alatti hajnalok, reggelek, amik könnyen tönkretehetik autónk motorját, annak hűtőrendszerét, és ezzel rengeteg bosszúságot okozhatnak. Még jó, hogy nem nagy befektetés előre gondoskodni a fagyállóságról.

Folyadékokkal teli a motortér

Ha csak a KRESZ-oktatáson – ma már online tananyagban –, de minden sofőr hallott már arról, hogy az autóban hányféle folyadék dolgozik. Ezzel a témával viszont napi szinten csak kevesen foglalkoznak, pedig az egyik legfontosabb, ha karbantartásról beszélünk. A folyadékok rengeteg hibáról árulkodhatnak, ezért érdemes sűrűn ellenőrizgetni őket. Motorolaj, fékfolyadék, kormányszervó-olaj, hűtőfolyadék, mindegyik állaga, színe, mennyisége jelezhet előre problémát, amit még időben lehet orvosolni. Most az utóbbival fogunk foglalkozni, mint az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb tétel az autónk karbantartásában, és épp időszerű.

Hűtővíz, vagy hűtőfolyadék? És mit kell vele csinálni?

Tévedés vízként gondolni a hűtőrendszerben keringtetett hűtőfolyadékra. Ennek ugyanis csak kis százaléka víz, több okból is. Ha tiszta vízzel – csapvízzel – töltenénk fel a motor hűtőrendszerét, többféle módon is tönkreteheti a motort. Korrodálhatja a motorblokk hűtővízcsatornáit, a leváló rozsda eltömítheti azokat, szintén berozsdásodhat a vízpumpa, amitől romlik a keringtetés, vagy teljesen megszűnik és eltömődhet a vízhűtő is. Emellett a vízben található sók és ásványi anyagok is lerakódásokat okozhatnak (vízkő), ezért a legkevésbé sem ajánlott vizet tölteti a hűtőrendszerbe.

Megfelelő hűtőfolyadéknak kell benne lennie. Ez ugyanis többféle anyagot tartalmaz, amik védik a fém alkatrészeket a korróziótól, kenést biztosítanak a vízpumpának és meggátolják, hogy fagypont alatti hőmérsékleten bekásásodjon, megfagyjon a hűtőfolyadék. Ha megfagy, eltömítheti a hűtőfolyadék járatait, túlmelegedhet a motor – igen, fagypont alatti hőmérsékleten is –, megszűnhet az utastér fűtése is. Ez a leghamarabbi jele annak, hogy baj van, mivel a fűtésre a belső égésű motor felmelegedett hűtővizét használja a rendszer. Ha nem jön meleg a szellőzőből, gond van a hűtőrendszerrel.

A megfagyott hűtőfolyadék szétrepesztheti a motorblokkot is, ez viszont a fagydugók miatt azért ritka jelenség. Ezek az alkatrészek éppen azért vannak, hogy ha mégis megfagy a hűtőfolyadék, a táguló jég ezeket löki ki inkább, mint a blokk oldalát.

Ellenőrizni kell, hogy van-e a rendszerben elég hűtőközeg. Sapka leteker, kiegyenlítő tartály oldalán megnézni a minimum és maximum jelzéseket, ha a kettő közötti a szint, akkor jók vagyunk, ha nem, akkor rá kell tölteni. Ha sűrűn fordul elő, hogy csökken a szint, akkor hiba van a rendszerben, a motorban, érdemes szerelőhöz fordulni, még akkor is, ha egyszerűbbnek tűnik mindig rátöltögetni.

Mit töltsünk rá? Ha nagyon muszáj, és csak az van, akkor desztillált vizet, ez mentes a sóktól és ásványi anyagoktól, vagyis nem lesz vízköves a motor, de nem lehet benne csak ez, mert a fagyástól önmagában nem véd. Fagyálló hűtőfolyadék szükséges, ez a szaknyelvben etilén-glikol névre hallgat és desztillált vízzel keverve kerül a hűtőrendszerbe, de nem mindegy, milyen arányban.

Az glikol tisztán csak kevés ideig nyújt védelmet, már -12 fokon képes megfagyni, ezért kell vízzel hígítani. Furcsán hangzik, de így működik, 70:30 százalékos arányban a víz túlsúlyára akár -50 Celsius fokos hőmérsékletig is fagyálló lehet a folyadék, de ennyire itthon azért nincs szükségünk. Jellemzően -15 fok alá nem igazán ment a hőmérséklet az utóbbi években, így ha fele-fele arányban hígítjuk a glikolt desztillált vízzel, nagyon nem lőhetünk mellé, így is -37 fokig fagyálló lesz a folyadék.

Mit tegyél, ha nem tudod, milyen a hűtőfolyadék az autódban?

Irány az első benzinkút, és mielőtt bevásárolnál hűtőfolyadékból, kérd meg a kutast, hogy mérje meg neked az autódban lévő hűtőfolyadék fagyállóságát! Erre minden benzinkúton tartanak egy refraktométer nevű egyszerű szerkezetet, amivel pár perc alatt kideríthető a folyadék fagyállósága, és ha minden rendben, akkor jó ideig csak a szintet kell ellenőrizned. Elmentem én is egy közeli benzinkútra megméretni az éppen nálam lévő autó hűtőfolyadékát. Az Aygo X-ben annyira fagyálló még, hogy nem is mutatta a műszer, vagyis jóval kevesebb mint -50 Celsius fokig fagyálló. A benzinkút kezelője szerint egyre többen kérik meg a mérésre, sokan tudják, hogy erre van lehetőség, és bárkinek szívesen segítenek.

Ha nem tudod, mikor cseréltek utoljára hűtővizet az autódban, a legközelebbi olajcserekor érdemes azt is elvégeztetni a szerelővel. Pár ezer forintos plusz költség, és utána, ha nem fogy valamilyen okból, akkor 5-8 évig nem is kell hozzányúlni, nagyjából ennyi idő a hűtőfolyadékok szavatossága. ez viszont sokmindentől függ, a motor állapotától kezdve az utánatöltögetés rendszerességén át a folyadék minőségéig. Ezért a legegyszerűbb, ha még a hideg időszak előtt ellenőriztetjük a fagyállóságát.

Az otthoni folyadék csere is megoldható, annak, akik szeret kicsit bütykölni. Nincs benne nagy kockázat, de arra figyelni kell, hogy a leengedett folyadék veszélyes hulladéknak minősül, ezért nem lehet csak úgy kiöntetni a szabadba, vagy a lefolyóba, éppen ezért érdemes inkább szerelővel csináltatni.

Fagyálló, de nem mindegy, hogy hűtőfolyadék, vagy ablakmosó

A hűtőfolyadéknak és az ablakmosónak is fontos, hogy fagyálló legyen a téli időszakban. Utóbbinál is vannak olyan alapszabályok, amik miatt nem érdemes sima vízzel feltölteni. A tartályban megfagyhat a víz, de a nem fagyálló nyári ablakmosó is, szétrepesztheti a tartályt, eltömítheti a csöveket és a fúvókákat, az erőlködő ablakmosó szivattyú pedig tönkre mehet. Ha mégis minden működik, a nem fagyálló ablakmosó egyszerűen ráfagy a szélvédőre.

A kimondottan ablakmosó folyadékokban a fő összetevő etil- és izopropil alkohol, ezeken kívül pedig egyéb anyagokat is találunk terméktől függően. Van, amibe a gumilapátok élettartamát növelő glicerin kerül, vannak antisztatikus adalékanyagok, illetve korom-, só-, és zsíroldó hatásúak is. Ezek teszik lehetővé, hogy megfelelően tisztán tarthassuk a szélvédőt mocskos időben is, mellette persze az ablaktörlő lapátok állapota is fontos.