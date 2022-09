Amikor 2001-ben először voltunk a Frankfurti Autó-kiállításon, majd 2002-től rendre eljutottunk a Genfi és a Párizsi Autószalonra, hamar feltűntek távol-keleti emberek, akiket sosem az érdekelt egy autóban, mint nagyjából mindenki mást.

Kizárólag szériaautókkal foglalkoztak, szó szerint az autók alatt feküdtek, deréktól lefelé kilógva a kocsik alól végezték munkájukat: a konkurencia beható tanulmányozását. Az ipari kémkedés ezen formájával hosszú időre blokkolták a kocsikat, és nem csak a világújdonságokat, hanem a már évek óta gyártásban lévő modelleket is feldolgozták. Lengőkarok bekötését, hegesztéseket, kézifékkötelek elvezetését, az ajtókba és a csomagtérfedélbe vezető elektromos kábelek kivitelét és más szakmai fogásokat dokumentáltak szorgos fényképezéssel és jegyzeteléssel.

Konnektorba dugva vagy a 12 voltos akkupólusokon többször is ellenőrizni kell a feszültségmérő eszköz működését. A harmadik piros érintésvédelmi gumikesztyű a 12 voltos akku negatív saruját szigeteli tutira, ha kiugrana a helyéről

Nagyon sokféle autót gyárt a Dongfeng, a szervizprogram automatikusan is fel tudja ismerni a Seres 3-at

Külön vízköre van a villanymotornak, az akkunak és az utastérnek, az inverter is hűtött

60 lóerős, mint a sima 1200-as, az öntvény színén is látható, hogy nem 1300-as. Csak a kasztnija és a belső tere követi az Ezerhármas Ladák jellegzetességeit

Kiváló oktatónk, Ruzsa János a kínai gyári anyag diáit is meg tudta tölteni élettel

Lehet, hogy nem mindegyikük volt kínai, de mi annak hittük őket, mert tudni lehetett, hogy a kínai autóipari szereplők előbb-utóbb a nehezen bevehető európai piacon is meg akarják vetni a lábukat.

Mára ez nem lehetőség, hanem a valóság, a legnagyobb ottani autókonszernek közül a Dongfeng és a SAIC-birodalomba ágyazott MG országos márkakereskedői és márkaszerviz-hálózatot működtet hazánkban is. Az induláshoz nem a futottak még kategóriából verbuváltak partnereket, jól bejáratott márkakereskedések vették fel a portfólióba a Dongfeng és az MG autóit, hajlandóak invesztálni egy új márka felépítésébe.

Bár az új autómárkák piaci bevezetésében nem ez a látványos elem, de a komolyan vehető, hosszabb távra tervező gyártók jelenléte az országos szervizháttér megteremtésén alapul. Ha csak öt autót adnak el, azok is összetörhetnek, elromolhatnak, amire fel kell készíteni a szervizes szakembereket.

Nemrég a Dongfeng-importőr meghívására a márkaszervizes munkatársaknak tartott villanyautós oktatáson jártunk Tiszalökön, hogy lássuk, milyen egy elektromos autó nagyfeszültségű akkumulátora belülről. Az ottani képzési centrumban többek között hegesztőnek, gépi forgácsolónak, kőművesnek, könyvelőnek, de lakatosnak és autószerelőnek is tanulhatnak a fiatalok.

Ebben az impozáns létesítményben a felújított Lada 1200S, a kert végében fellelt, a föld öleléséből targoncával kiszabadított Peugeot 205 raliautó, egy dukkózásra váró Trabant 601 és a visszaszabályozás után is 70 felett száguldó gokartok azokat is megnyerhetik az autózásnak, akik nem autóbuziként érkeznek ide.

Minket nem kellett meggyőzni, örömmel utaztunk a Vezessnél tesztelt VW ID.5 GTX-szel 472 km-t. A bordó villanyautó irritáló belső megoldásairól majd Földes Attila ír részletesen, az elektromos sportmodell hajtáslánca, kényelme, útfekvése és 21,1 kWh/100 km átlagfogyasztása tetszett, amit nagyrészt autópályán, egészséges tempóval (nem 110-zel) kalkulált a fedélzeti számítógép.

Drága konstrukció a nem tömíthető akkufedél

Villanyautója válogatja, de egy akkukiszedés félmilliós vagy annál is drágább tételként indulhat. A konnektorról tölthető akkus hibrideknél is méregdrága művelet lehet, ha az akkumulátort borító fedelet nem lehet újratömítéssel visszatenni, mert levételkor eltörik, elreped és beengedné a nedvességet a telep belsejébe. A Dongfeng Seres 3-é pont csavarozott, így újratömítéssel visszaszerelhető, de például a Volkswagen E-Golf, az elektromos Up és a Škoda Citigo akkufedele nem tömíthető, ki kell cserélni.

Mivel általános a 8 éves/160 ezer kilométeres akkugarancia és a lítiumion akkuknak ritkán van az akkupakk kiszerelését és megbontását igénylő baja, így ezt az érvágást még nem sok magyar szenvedte meg. De a villanyautók korosodnak, lejár a garancia vagy rég érvénytelen egy kötelező karbantartás elmulasztása miatt. Ha használt elektromos autóban gondolkodtok nézzetek utána, hogy milyen konstrukciójú autót vesztek, csak cserélni lehet-e az akkufedelet vagy visszatehető a szervizelés után!