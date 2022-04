Nemrég indultak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) szaktanfolyamai hibrid és elektromos autók javításáról. Az alternatív hajtású járművek technikáját autószerelési szempontból bemutató képzés elméleti és gyakorlati része a nagyfeszültségű elektromos rendszerű hibrid autók és az akkumulátoros villanyautók javításában segít.

Új világ a full hibrid és a villanyautó

Belelkesedtem a témától és ellátogattam egy gyakorlati órára a Fáy András Technikumba, amit Huszti tanár úr tartott. Huszti Tibor 44 éve van a pályán, másfél évtizedig autószerelő műhelyt is vitt az oktatás mellett. A gyakorlatokon a hibrid példaautó a Toyota Prius III, az elektromos pedig az első generációs Nissan LEAF, de más típusokról is szó esik, többek között az i3-as BMW-ről.

Mi lesz itthon a használt villanyautókkal? Huszti Tibor 44 éve tanít diákokat, 15 évig az oktatással párhuzamosan vitt autószerelő műhelyt is
Csak utóda nyerte el az Év Autója elismerést
Fent a töltéstárolók vagy kondenzátorok látszanak a Priusból
Ilyen felnyitva egy akkucella a Prius NiMH-akkujából
Kondenzátorokra is szükség van a hibridekben, kisütésükig veszélyesek volnának a nagyfeszültségű rendszeren dolgozó autószerelőkre
Koncentrált munka folyt, de a hangulat végig jó, remek sztorikkal ütemezve is
Ez a Prius hajtó villanymotorjának állórésze
Kompakt, hatékony és megbízható a Prius bolygóműves erőátviteli rendszere. Nem CVT: bár fokozatmentes, de nincs benne sebességváltó
Megbontva látszik igazán, mekkora vívmány a Toyota bolygóműves, fokozatmentes hibrid erőátvitele,
Akinek hibrid vagy elektromos autója van és szeretné jobban érteni a működését, érdekli őt technika, a hibalehetőségek, sokat tanulhat ezen a képzésen
Nemcsak diagnosztikáról, mérőeszközökről és elektronikáról tanulnak itt az autószerelők, mechanikát is látnak
Ez a fémnyelv biztosítja P-állásban az erőátvitel reteszelését a Priusokban
Átvettük a különféle töltőcsatlakozókat is, Type 1-estől a CCS-ig
Töltéskor nem a töltőt csatlakoztatjuk a fali konnektorba, hanem a töltésillesztőt, mert a töltő az elektromos autókban van
A műhelyben lakó LEAF 96 akkucellájának feszültségértékeiből kiolvasható, mennyire kis feszültségbeli eltéréseket tolerál csak a töltésvezérlés. A cél az akkucellák hosszabb élettartama
Nem szabad belefújni a kesztyűbe a tömörség ellenőrzéséhez, mert a pára is vezet. Az előírásos tesztmetódus a feltekert szárból az ujjrészbe préselni a levegőt
Előírás a műhelyekben a kampós végű mentőrúd megléte. Ha egyedül dolgozol, nincs, aki megmentsen, ha áramütés ér
Egy kárpitozott fedél takarja a feszültségmentesítő kapcsoló üregét
Fontos gyakorlati tapasztalat a szerelőknek a hibrid Prius és az elektromos LEAF feszültségmentesítése
A feszültségmentesítő kapcsolóknak is megvan a maguk trükkje
Érdemes begyakorolni a nyitás-zárás mozdulatait a kivett feszültségmentesítő eszközzel
Nem kell autószerelőnek lenni a részvételhez, de a továbbképzési lehetőséget rájuk gondolva szervezte a BKIK
Egyre több magánember vált hibrid autóra. Ez egy Honda Insight II
Sok autószerelő érezheti úgy, hogy amíg ő a szakmában van, addig ellesz a hagyományos autók javításával, de aki a LEAF-ek, Priusok, i3-as BMW-k javítását nem tanulja meg, piacvesztésre ítéli önmagát
Sok kettes és hármas Prius jött és jön is használtan, mindegyik nagyfeszültségű elektromos rendszerű
Sok autószerelő érezheti úgy, hogy amíg ő a szakmában van, addig ellesz a hagyományos autók javításával. Lehet, de nem biztos
Van szolgálati szemkimosó is
Kellenek speciális, szigetelt szerszámok
Ha van igazság, Huszti tanár úrnak szobra lesz még életében, annyira hiteles és nagy tudású oktató
Ez a kábel egy BMW i3-ban szolgált. Van benne drága réz rendesen
Íme, egy akkumodul a Nissan LEAF-ből
Nem szabad belefújni a kesztyűbe a tömörség ellenőrzéséhez, mert a pára is vezet. Az előírásos tesztmetódus a feltekert szárból az ujjrészbe préselni a levegőt
Autóimportőrök ajándékaként érkezett a hibrid Prius I, a Nissan LEAF és legutóbb egy konnektoros hibrid 3-as BMW
Rögtön az ajtó mellett ott a mentőbot, amely minden elektromos javítóműhelyben kötelező tartozék
Ilyen egy Prius akkupakkja
Hibás nikkel-fémhidrid akkucella egy hibrid Toyotából. Felpüffedt a hőtől

Emlékeim szerint már írtunk arról a Vezessen, hogy védőálarc nélkül villanyautót szerelve az elektromos ív milyen jól bele tud húzni a folyadékban gazdag, jól vezető szemgolyóba. Nem lepett meg, hogy itt is a munkavédelmi szempontokkal kezdtünk.

Az egyik alapelv, hogy nagyfeszültségű elektromos járművön sose dolgozz egyedül! Azért ne maradj ott péntek délután befejezni még ezt-azt, mert nem lesz, aki mentene, ha a nagyfeszültség bajt okoz. A képzés céljai között kifejezetten deklarált, hogy „a szakemberek (…) kellő betekintést kapjanak a nagyfeszültséggel kiegészült járműhajtások működésébe és ismerjék meg azok veszélyeit.”

Térfogat-kiszorításos szivattyú a mellkasodban

Rögtön az ajtó mellett ott a mentőbot, amely minden elektromos javítóműhelyben kötelező tartozék. A jól szigetelő műanyag bot végére erősített kampóval rántható ki a megrázott kolléga az áramkörből. Mennyivel humánusabb, mint lapáttal hátba verni a culágert, ha rázza őt a betonkeverő. Van szolgálati szemkimosó is a szemek kiöblítéséhez.

Én itt tanultam meg, hogy a szíved valójában egy térfogat-kiszorításos szivattyú: szív-nyom, általában 1-2 hertzes frekvenciával, tehát másodpercenként egyet, kettőt ver.

Ha áramütéskor a szívverésedet megkergeti az 50 hertzes hálózati feszültség és másodpercenként 50-et ver, azaz fibrillál, akkor nem tud vért szállítani, mert a túl rövid összehúzódásokkal se nem szív, se nem pumpál.

Fontos védőfelszerelés a szigetelő kesztyű. Mielőtt felhúzod a gumikesztyűt, ellenőrizni kell, hogy szakadt-e, de nem azzal a módszerrel, ami elsőre eszembe jutna, hogy felfújom! A kesztyűbe belelehelt pára is vezet, ezért a csuklórésznél kell feltekerni és az ujjaiba szoruló levegővel ellenőrizni tömörségét.

Mély tudás, jó sztorik

Huszti Tibor klasszikus Total Commanderrel nyitja a technika megértését segítő videókat, ábrákat, animációkat. Több folyóméternyi kötetbe foglalható tudását élővé teszi az autójavítási gyakorlatból vett példákkal. Ha van igazság, neki szobra lesz még életében, annyira hiteles és nagy tudású tanár, aki nemcsak oktatja, de művelte is az autójavítást. Van tekintélye a szakik előtt, pisszenés nélkül dolgoznak vele olyan autószerelők, akik szintén nem ma kezdték.

Koncentrált munka folyik, de a hangulat végig nagyon jó, jönnek a sztorik is. Például arról a diákról, aki nagy tisztelettel kiküldte a műhelyből a gyakorlati órára benéző igazgató urat, mert a munkavédelmi előírások szerint illetéktelen személy nem tartózkodhat az elektromos műhelyben. A srác kapott is egy ötöst.

Az órán megtanulom, hogy baleset után a légzsákvezérlőtől jön a parancs a nagyfeszültségű akkumulátor lekapcsolására. A folyamat része a töltéstárolók (kondenzátorok vagy kapacitorok) kisütése is.

A kondenzátor funkciója hasonló, mint a légtartályé a festékszóró pisztolyhoz, mert az sem direktben a kompresszorra van kötve. Az akkumulátorban, ami egy kémia áramtároló, a folyamatok nem olyan gyorsak, hogy minden gázadásra rögtön reagálni tudjon. A töltéstároló pufferként szolgál, de egy 300 voltra töltött kondenzátort nem szabad úgy hagyni, mert agyonvághatja a szerelőt. A kapacitorok teljes kisütése 3-4 percig tart, de egy kis ellenállás egy másodpercen belül az előírt 60 voltra csökkenti a feszültségüket.

Nem áramtalanítás a feszültségmentesítés

Fontos gyakorlati tapasztalat a szerelőknek a hibrid Prius és az elektromos LEAF feszültségmentesítése. Azért nem áramtalanítása, mert áram csak akkor folyik, ha fogyasztót iktatunk a rendszerbe, de a feszültség attól még adott. Tehát egy autót feszültségmentesítünk, nem áramtalanítunk. És ha már szakkifejezések: töltéskor nem a töltőt csatlakoztatjuk a fali konnektorba, hanem a töltésillesztőt (képzett villanyautósok használják EVSE néven), mert a töltő az autóban van, a LEAF esetében a motortérben fent.

A javítások megkezdése előtt használandó feszültségmentesítő kapcsoló mechanikája is olyan, hogy véletlen babrálással se feszültségmentesíteni, se feszültség alá helyezni ne lehessen a rendszert. Nem egy ördöglakat, rá lehet érezni, de mindegyiknek megvan a maga trükkje.

Autószerelőknek, autóbuziknak Akit érdekel a hibrid és elektromos autók technikája és szervizelése, itt tájékozódhat a képzés részleteiről vagy jelentkezhet rá. A legközelebbi oktatás május 7-én indul, 8 elméleti óra után 12 órás gyakorlati képzés következik, hétvégi időpontban, naponta 6-6 órás gyakorlati oktatással, 10-12 fős csoportokban. Az autószerelők itt megismerik a hibrid és az elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit, megtanulják többek között a feszültségmentesítés elvégzését. A tanfolyam díja 50 000 Ft+áfa, ami a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pártoló tagjainak nettó 25 000 forint. A hiánypótló képzés megvalósításában a BKIK Kézműipari Tagozat Elektromos ipari Osztályának szakemberei, a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola és a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum oktató, a Magyar Autóklub és a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakemberei vesznek részt.

Része a képzésnek a nagyfeszültségű elektromos rendszerek diagnosztizálása és az akkucellák töltöttségének ellenőrzése. A kivetítőn a műhelyben lakó LEAF 96 akkucellájának feszültségértékeiből kiolvasható, mennyire kis, kb. 30 millivoltos feszültségbeli eltéréseket tolerál csak a töltésvezérlés az akkucellák élettartamának meghosszabbításáért.

Cellafeszültség: kisütési határ 2,5, feltöltési 4,2V

Ebben az első generációs LEAF-ben az akkumulátor SOC (State Of Charge) felső határa 4,2V, az alsó 2,5 volt, tehát ennyi a töltési feszültségkorlát illetve a kisütési feszültségkorlát az akku lemerítésekor. A töltésszabályozás a két határérték között igyekszik tartani a cellák feszültségét, felette és alatta is tiltott terület következnék. Mivel a Nissan LEAF mozgatására kevés a lehetőség, a merítésre a megoldás a fényszórók bekapcsolása, hogy a diákok tölthessék a nagyfeszültségű akkut.

Nemcsak diagnosztikáról, mérőeszközökről és elektronikáról tanulnak itt az autószerelők, mechanikát is látnak. Egy Toyota Prius III hajtóművét szedik szét, majd rakják össze. Megbontva látszik igazán, mekkora vívmány a Toyota bolygóműves, fokozatmentes hibrid erőátvitele, amely nem CVT-váltó! Sebességváltó nincs is benne, mert egy sebességváltóval nagyobbak volnának az erőátvitel veszteségei. Zseniális konstrukció, egyszerű, hatékony és megbízható.

Nettó 50 000 Ft. Vagy 25 000+áfa

Én csak az oktatás egyik szeletét láttam, mert ennél a gyakorlati képzés is hosszabb, ott vannak még az elméleti órák és a Kossuth Lajos Technikumban is fut a képzés. Mégis úgy érzem, hogy nettó 50 vagy 25 ezer forintot, amennyibe a képzés kerül, nehéz jobban elkölteni, ha valaki autójavításból él. De azt is tudni kell, hogy egy háromnapos gyorstalpaló mélységében és időigényében sem azt az ismeretanyagot célozza, ami az alternatív járműhajtás-technikusi végzettséget adó, elméleti és gyakorlati vizsgákat előíró szakképzésen 1200 órában átadható.

Sok autószerelő érezheti úgy, hogy amíg ő a szakmában van, addig ellesz a hagyományos autók javításával, de ezzel folyamatos piacvesztésre és lemaradásra ítéli magát. A 2021-es használtautó-importban az első 20-ban volt a BMW i3 és a Toyota Prius, a zöld rendszámos, tehát elektromos, konnektoros hibrid vagy hatótávnövelős villanyautók száma nemsokára eléri az 50 000 darabot.

Egyre több cég vált teljes hibrid vagy konnektoros hibrid flottára, előbb-utóbb a 12 vagy 48 voltos kisegítő hibridrendszereket is kiszoríthatja a full hibrid, még inkább az elektromos hajtás a környezetvédelmi előírások szigorításával.

Aki itt volt, a szakmai érdeklődésen túl azért is jött el, mert saját bőrén érzi a változást, az autópark átrendeződését. Az egyik jelenlévő kizárólag Ducatókat javít egy futárcégnek, varázsol, hogy lehetőleg másnap már újra mehessen a csomagszállítás.

Most még a beeső teherautók 100 százaléka dízel, de már létezik a furgonból elektromos is, ő pedig nem akarja a családja megélhetését azzal kockáztatni, hogy nem készül fel az alternatív hajtástechnika elterjedésére. Bőven van lehetőség a villanyautók és a nagyfeszültségű hibridek javításában, ami anyagilag is vonzó perspektíva. Kár ebből saját hibából kimaradni.