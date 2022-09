Ezúttal is szakértőinknek küldött olvasói leveleinkből válogattunk, a használt autók kérdéskörében érdeklődőknek Szörényi András kollégánk, a jogi jellegű témákban a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító jogásza válaszolt.

Ez lehet az ideális városi kisautó

Olvasónk kérdez

Tisztelt Vezess!

Segítségét kérném az alábbiak alapján. Kis köbcentis, városi autót szeretnék, napi kb. 5-10 km futás városon belül, munkahelyre, illetve egy gyereket iskolába vinni. A keret rá max.1,5 millió Ft, ezen felül természetesen rendelkezésre áll a kellő összeg a vásárlás utáni karbantartásra. Amire én gondoltam: Fiat Panda, Suzuki Splash, Chevrolet Spark stb. Ön mit ajánlana, ha ilyen vásárlás előtt állna, mit választana saját használatra?

Köszönöm megtisztelő válaszát!

Szakértőnk válaszol

Kedves Gábor!

Az az örömteli helyzet, hogy segítség nélkül is megtalálta az ideális megoldást a Suzuki Splash képében. A Panda is nagyon jó lehet, de a Splash megbízhatósága még jobb, és takarékossága a háromhengeres motorral egészen káprázatos. A Spark jóval butábban viselkedő autó a Pandánál és pláne a Splash-nél, ütközésbiztonsága sem mérhető a Suzukiéhoz, ezért még ilyen rövid utakra is elkerülném, ha van lehetősége más autót venni, márpedig van. A Suzukiról itt olvashat részletesebben:

Üdvözlettel,

Szörényi András

Összkerekes hobbiterepjárót 1 millióért?

Olvasónk kérdez

Tisztelt Szakértő!

Hobbicélra szeretnék 1 millió forint körül valamilyen 4×4-es benzines autót. Ritkán használnám. Rav 4 (automata)? Feroza 1.6? Honda HR-V (automata)? Pajero Pinin 1.8? Ezek közül melyiket érdemes megvenni? Esetleg van más ötlete?

Válaszát előre is köszönöm!

Üdv,

Gábor

Üdv,

Gábor

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Csepregi Úr!

Az egymilliós határ ismeretében 900 ezer forintig kerestem használt autókat, a feladat nagyon nehéz, mert ezzel a határral igen szűk a választék.

A típusok között nem említette a Vitarát, pedig a sokkal ritkább Feroza felmerült Önben. Ezek szerint a Vitara nem jön szóba? Ha nem direkt zárta ki, csak megfeledkezett róla, én megnézném közelebbről. Szerintem az egyik legkézenfekvőbb megoldás lehet és mivel viszonylag gyakori, az alkatrészbeszerzése sem olyan, mint a Daihatsu Rocky vagy a Feroza esetében. A Vitara első generációja nagyon jó kompromisszum a fejlett terepjáró-képesség és az elfogadható komfort között. Alvázas felépítésű, terepáttételes váltóval is készült és utastere sem munkagépszerű.

Ha a hobbicél nettó terepjárást jelent, akkor az említett autók helyett Lada Nivát vennék, részben az alacsony alkatrészárak miatt is. Ha viszont elsősorban szilárd burkolatú úton használja majd az autót, akkor a Niva biztonsága és kényelme kevés a mai forgalmi iszonyokhoz. Ebben az esetben lenne jó megoldás a RAV4 és a HR-V vagy a CR-V, mert ezek személyautók négykerék-hajtással, nem valók terepjárásra. A Pajero Pinin sem dzsip, így inkább a fenti modellek alternatívája, de még kisebb szűkebb karosszériával.

Tehát a várható felhasználás módja alapján választanék. Ha például horgászni járnék vele szerte az országban és legfeljebb olyan “terepet” kellene legyűrni, ahol egy sima Ignis is átjut, a kényelmesebb, nagyobb, kulturáltabb Honda CR-V-t választanám a RAV4 helyett. Ha valamelyest szempont a terepjáró-képesség, akkor viszont az említett autók közül a RAV4-es Toyotát.

Üdvözlettel,

Szörényi András

Összetörték az autót, elmenekültek

Olvasónk kérdez

Tisztelt D.A.S.!

Két hete cserbenhagyásos balesetet szenvedtem az M7-es autópályán. A külső sávban haladtam, amikor hátulról egy fekete Mercedes belehajtott az autóm bal hátuljába. Szerencsére nem borultam fel, de kitört a bal hátsó kerék és futómű. Ott maradtam a használhatatlan autómban, miközben a vétkes megállás nélkül, füstölgő autóval elhajtott és cserben hagyott. Menekülés közben 7 km-el később a Sávolyi kihajtónál kigyulladt a kocsija és kiégett.

A gondom az, hogy első tulajdonosa vagyok az eddig sérülésmentes Note-nak, ami ilyen állapottal és paraméterekkel 2 millió Ft körül van a használtautó-piacon. A biztosító ennek a felét sem fogja nekem fizetni. Szeretném a tanácsukat kérni, mit tudok jogosan kérni a biztosítótól a veszteségem csökkentése érdekében!

A cserbenhagyó nem vallott semmit, a rendőrség valószínűleg bíróságra viszi az ügyet.

Van-e a bíróságon nekem jogom a vétkestől anyagi, vagy nem anyagi jellegű (okozott lelki trauma, szabad mozgás korlátozása) kártérítést kérni?

Tisztelettel,

Lajos

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Levélíró!

Sajnáljuk a történteket!

Amennyiben az Ön járművében esett kárt azonosíthatóan a kiégett gépjármű okozta (ezt szakértő tudja megállapítani), Ön teljes kártérítésre jogosult a károkozó biztosítójának vagy annak hiányában a MABISZ terhére.

Célszerű már a büntetőeljárásban is élni a törvényes lehetőségek között a jogaival a kár későbbi megtérítését elősegítendő.

Üdvözlettel,

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

Az eladó szerint a vevő szerelője piszkálta meg a használt Corsát

Olvasónk kérdez

Tisztelt Cím!

Vettem egy Corsa 1,2 típusú autót Ócsán úgy, hogy a Gyömrőn lakó fiam elment, megnézte, kipróbálta és azt mondta, OK. Elmentem, kifizettem, teletankoltam és elhoztam. Kerek 22 km után, Gyömrő határában leállt az autó.

Azonnal megnéztem az olajszintet. Elegendő olaj volt benne, de olyan sűrű, mint a szurok. Megbeszéltem a vejemmel, hogy cserélni kell benne az olajat, a vejem vállalta is, hogy ő lecseréli. Az autót biztonságos helyre – egy szállítmányozó cég elé – toltuk, másnap kijött a szerelő Gyömrőről, aki 15 éve javítja a menyem autóit. Bevontatta a műhelyébe, és amint megbontotta a motort, azonnal odahívta a fiamat, nézze meg: a vezérműlánc elszakadt, a hengereken látható és tapintható kopásnyomok, az olaj masszává összeállva.

Az eladó azt elismeri, hogy ezek nem keletkezhettek 22 km alatt, de azt állítja, a szerelő kicserélte a motort vagy a hibás részeket. Mit tehetek? Lehet bizonyítani az állítás képtelenségét?

Köszönettel!

Szakértőnk válaszol

Kedves Levélíró!

Egyelőre ne bontsák meg a gépjármű motorját. Tájékoztassa írásban (is) az eladót arról, hogy a kocsi működésképtelenné vált, és hogy hová került elszállításra.

Amennyiben kereskedőtől vásárolta az autót, törvényi vélelem szól amellett, hogy eleve rejtett hibával adták el Önnek. Amennyiben magánszemélytől vásárolt, akkor Önnek kell bizonyítania ugyanezt.

Tekintettel a nagyon kevés megtett km-re és az eddig ismert adatokra, valószínűleg a kocsi nem volt az életkorának és futásteljesítményének megfelelő állapotban.

Mindkét esetben kérje írásban az eladót, hogy saját költségén javíttassa meg az autót. Ha kereskedőtől vásárolt, és nem kerül sor javításra, akkor álljon el a vételtől, kérje vissza a vételárat és az átírási költséget.

Üdvözlettel,

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu