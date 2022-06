Aston Martin DB10, 2014

Máris egy speciális jármű, amely nem csak felvillantotta az Astonok várható jellemzőit, hanem ahogy a márkától megszokott, fontos – törős-zúzós-üldözős – szerepet játszott egy James Bond filmben, a Spectre-ben. A forgatás miatt készült belőle több is, és motort is szereltek az orrába, egy 4,7-es V8-ast. Nem végezte úri módon.

BMW Gina, 2008

Ismét egy kivétel, a koncepcióautók már csak ilyenek… Egyrérszt inkább meghökkentő, mint szép, másrészt annyira extravagáns tulajdonságokkal bírt, hogy a köznapi értelemben autónak nevezett tárgytól eléggé eltérő tulajdonságokkal bírt. Például textil borította a testét, amely gyűrődött, ha felnyíltak az oldalajtók. Vagy szétnyílt a motorháztető közepén, mint egy műtött emberi mellkas. Vajon itt kezdődött a BMW dizájnerek ma olyannyira sokat kritizált őrülete?

Bugatti Galibier, 2009

A Veyron sikerét gondolta még jobban pénzzé tenni a VW-konszern, amikor megcsinálta a 16 hengeres hiperautó négyajtós változatát kopoltyűszerűen kétfelé nyíló motortérrel és mázsányi krómmal. Valamint a szélvédőn is végighúzódó “Bugatti-csíkkal”. Teljesen meglepő volt, hogy végül nem készült belőle szériaautó, pedig biztosan vásárolt volna belőle csillió dollárért pár száz gyűjtő.

Cadillac Escala, 2016

“Újraértelmezi a luxust” – hangzott el a sajtóanyagok legsablonosabb mondata ever az egyébként szemet gyönyörködtető forma kapcsán a Pebble Beach Concours d’Elegance drágaruhás közönsége előtt. A német prémiumtrió által agyonnyomott kategóriában ezekkel a szögletes, karakteres és elegáns vonalakkal a Cadillac kétség kívül figyelemre méltót alkotott.

Ferrari F80, 2014

Itt aztán elgurult a gyógyszer, persze ha onnan indulunk, hogy egy mezei Ferrari is mennyire extravagáns, csak ide lyukadhatunk ki. A hivatalos adatok szerint egy 1200 lóerős hibrid rendszer a motorja, habár sanszosan a legközelebbi teszkóig nem tudnánk vele elgurulni az agyonbombázott pesti aszfaltokon. Ebben még a leendő széria Ferrarik formai jegyeit is hiába keressük (én legalábbis nem látom benne a Romát), rajzoltak egy jót Adriano Raeliék.

Genesis X Speedium Coupé, 2022

Sajnos alig látni Genesiseket nálunk, titikos tipp: a dél-koreai nagykövetet egy szép limuzinnal szállítja reggelente az ország képviseletének helyet adó Andrássy úti villába a sofőrje. Kivételesen itt most két különböző Genesis koncepcióautót mutatunk az elmúlt évekből, szinte ugyanazt a lenyűgöző formát reszelgeti újra a Hyundai prémium márkájának formatervező team-je, ebből az első nevét írtuk felülre.

Lamborghini Terzo Millenio, 2017

Magyarul “harmadik évezred” a neve, és a klasszikus szerep szerint mutatja a Lambo jövőjét ez a különleges arányokkal rendelkező jármű. Vajon mit szólnának az NCAP-nék, hogy a sofőr szinte az első tengelyen ül. Lenyűgöző sportkocsi-álom a Lamborghini első villanyautójának koncepciója, amely valójában rengeteg kézzelfogható technikai újdonságot vonultatott fel. Például akkumulátorok helyett szuperkapacitású kondenzátorokat alkalmaznak, ráadásul a Terzo Millennio borítólemezei maguk is áramtároló egységek. Sőt, az újszerű kasznianyag képes megjavítani az apróbb töréseket: ezekbe különleges vegyi anyagot juttat egy rendszer, így megállítható az anyag további repedése. A kocsihajtását négy darab kerékagy-motor végzi.

Mazda Vision Coupe, 2017

Ezt a varázslatos négykerekűt megnézet testközelből a 2017-es Tokói Autószalonon, nem győztem fotózni a testén szaladgáló fényt. Akkor még nyitott volt a sajtó részére a kérdés: ez lesz az új 6-os? Pedig ha megnézzük az árnyait, a szériába soha nem engdélyezett részleteit (mint a láblevágó orra), ez bizony csak tanulmány: ma már tudjuk, hogy a későbbi 3-as dizájnjának egyes részeit villantotta fel. Élmény volt körbejárni.

Mercedes-Maybach 6 Concept Cabriolet, 2016

Szintén találkoztam vele személyesen, hááát, ha készült valaha jármű, amelytől eláll a lélegzet, ő az. Magázódunk a hölggyel. Gorden Wagoner összemixelte a kecses alakjukért mindig is csodált luxus motorcsónak-dizájnt az autók királynőjének tekintett kabriók formával, és voilá, itt az eredmény! Dizájnerekkel beszélgetve a szép autók legfontosabb tulajdonságának az arányait nevezik. Nos, “Az Autók Tökéletes Arányai című szakkönyv ezzel a kocsival kezdődik.

Peugeot e-Legend, 2018

Tökéletes példája annak, hogy el lehet varázsolni az autókat szerető embert egy olyan dizájnnal is, amely nem szuperautós-nagyzolós. Hanem mintha egy középkategóriás átlagkocsi lenne, persze közben annyira zseniális, hogy máris egy hetvenes évekbeli francia krimi főhősének képzeljük magunkat. Szögletessége, vékony oszlopai, élei harmonikus egészet alkotnak.

Saab 9x, 2001

Annyi klassz guruló tanulmány készült az elmúlt évtizedben, hogy alig tekintünk vissza régebbre, talán azért is, mert a 20-30-40… stb. évvel ezelőtti koncepciók manapság már gyakran furcsának, olykor nevetségesnek tűnnek. A rajongói által olyannyira imádott svéd különc 1991-es koncepcióautóját mégsem akartuk kihagyni ebből az összeállításból, letisztultsága remek példa arra, mennyire zseniális tud lenni az egyszerűség.

Trabant nT, 2009

Soha nem hozott lázba ennyire koncepcióautó, de mást se… Én még akkora tömeget nem láttam újdonság körül, mint a 2009-es Frankfurti Autószalonon a gigászok puccus és méretes standjaitól távol, egy eldugott teremben, ahol bemutatták az elektromos Trabantot. 2009-ben! Amikor Musk is épphogycsak kijött egy Lotus-átépítéssel LA külsőn, egy német vállalkozás (még a start-up szót sem ismertük) hibátlanul tökéletes formába öntötte a Trabi-történelmet. Nézzék csak meg a dizájn apró részleteit! Még a fokozatválasztót is a kormányoszlopra szerelték. TÖKÉLETES volt – sajnos semmi nem lett belőle.

Sosem felejtem el, hogy a világon legelső újságíróként ülhettem bele ott és akkor, persze a puszta véletlennek köszönhetően. Mikor befejeződött a prezentáció, elhangzott a kérdés: be lehet ülni? Csoportosultunk körülötte vagy kétszázan, újságírók a világ minden sarkából, és szerencsémre a baloldali ajtóhoz éppen én álltam a legközelebb. Behuppantam, amikor is mindenkit félrelökve tucatnyi opertőr vett minket küröl: ember ül az új Trabantban! Vágókép lettem a ZDF-től a BBC-ig. Ez a forma egy átlagos villanyos hajtáslánccal ma is nyerő lenne, kár érte. Nagyon kár.