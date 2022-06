Az autópiacot jól ismerő szakértőink közül ezúttal Varga Tibor válaszol egy általános, de fontos olvasói kérdésre, a D.A.S. JogSzerviz pedig több olvasónknak ad választ, súlyos, pénztárcát érintő jogi kérdésekben.

516 ezer forint a feledékenység díja?

Olvasónk kérdez

Tisztelt Szakértő!

Fedezetlenségi díjjal kapcsolatban kérdeznék önöktől. A 2021-es kgfb összegét feledékenységből 60 napon túl, 2021. március 12-én fizettem be. A sikeres fizetést a biztosító levélben vissza is igazolta. A pénzt el is fogadták, én pedig megnyugodtam, hogy minden rendben.

Most (miután kiderült, hogy nincs érvényes biztosításom, mivel kaptam egy határozatot) átnéztem a leveleimet, és kiderült, hogy 2021. március 16-án küldtek egy levelet, hogy elektronikus dokumentumot küldtek a tárhelyemre. Ezt most megnyitva látható, hogy a szerződést felmondták.

Most szeretnék új szerződést kötni, amihez 516 740 forint!!!! fedezetlenségi díjat kellene befizetnem. Ez az összeg 20 évnyi biztosítási díj, egyszerűen irreális. Mindezt úgy, hogy tavaly is elfogadták a 27 500 HUF biztosítási díjat, és idén is természetesen be kell fizetni a teljes évet. Ilyen esetben van helye bármilyen jogorvoslatnak?

Köszönettel,

Sándor

Szakértőnk válaszol

Kedves Levélíró!

A díjfizetésre nyitva álló alap- és póthatáridő elmulasztása esetén a szerződés mindenképpen megszűnik, de nem felmondással, hanem a törvény erejénél fogva. Alapvetően jogos lehet a fedezetlenségi díj, de ezt biztosan a leírtak alapján nem tudjuk megállapítani.

Javasoljuk, hogy ha megoldható, váltson a gépjármű üzembentartót, aki erre a járműre A0-s besorolással szabadon szerződhet.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

Nehéz helyzet autóvásárlás után

Olvasónk kérdez

Tisztelt Ügyvéd úr!

05.28-án voltunk megnézni egy Jimnyt kereskedésben. Akkor rendben találtuk, lefoglalóztuk, de külföldi az autó, így várnunk kellett a KPM-vizsgára. 06.02-án hívtak, hogy másnap mehetünk az autóért. 06.10-ére kaptunk időpontot a saját szerelőnkhöz, hogy átnézze a kocsit: rossz híreket kaptunk: a váltóból folyik az olaj, az első gömbfejnél is, nem is használhatjuk az autót, balesetveszélyes, mert ha ráfolyik a fékre, akkor nem fog fogni.

Ezenkívül, az alja szét van rohadva, csak mivel friss alvázvédő volt rajta, így ezt nem láttuk, most kezdett el lepotyogni róla, és láttuk meg, hogy ez a helyzet.

Nem kaptunk számlát, szerződést, a kereskedő válasza az volt: bizományos eladásnál nincs, a forgalmival bizonyíthatjuk, hogy mikor került a nevünkre. Ha gond lenne, az okmányirodából kikérheti az ügyvéd.

Mit tudunk tenni ez ügyben? A kellékszavatosságra hivatkozva kérhetjük, hogy fizesse meg a javíttatás költségét, vagy adja vissza a kocsi vételárát?

Köszönettel, Ilona

Szakértőnk válaszol

Kedves Levélíró!

Ez egy olyan helyzet, ami jóval nehezebben oldható meg az átlagosnál. A kereskedő arra hivatkozik, hogy nem ő az eladó, ezért ő nem felel az autó műszaki hibájáért. Ha ez helytálló (lenne), akkor az Önök számára alighanem véget is ér a történet, mert már az is kérdéses, hogy melyik ország jogát kell alkalmazni, no és kivel szemben (eladó adatait is ismerni kell).

Ezzel szemben azonban álláspontunk szerint valójában a kereskedő minősül eladónak. Önök sosem találkoztak mással, mint a kereskedővel, neki fizették ki a vételárat, tőle vették át az autót, és ő aligha tudja igazolni, hogy a vételárat továbbutalta, tehát tényleg csak egy megbízott volt az ügyletben. A kellékszavatossági kötelezettségek az eladót terhelik.

Azért nehezebb az átlagosnál tehát az ügy, mert jogvita esetén a bíróságon azt kell sikeresen bizonyítani, hogy ki tekinthető eladónak. A kötelezettől jelen esetben az kérhető, hogy saját költségére végezze el a javításokat vagy cserélje ki az autót, mindezek hiányában vagy elutasítása esetén adja vissza a vételárat.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

Focus vagy Mazda?

Olvasónk kérdez

Tisztelt szakértő,

Autóvásárlás előtt állok és a Ford Focus illetve, a Mazda 3 között gondolkozom, erre hozzávetőlegesen 1,5 millió forintot szánok. A futott kilométerek döntő többségét városban fogom megtenni, nagyjából évi 7-10 ezer kilométeres futásteljesítménnyel számolok.

Kérem, segítsen, hogy melyik típus lenne jobb választás, és a választott autónál mire kell odafigyelni?

Előre is köszönöm a válaszát.

Szakértőnk válaszol

Kedves Dávid!

Amennyiben le tudnám Önnek írni, hogy mire figyeljen egy autó vásárlásakor műszakilag, varázsló lennék. Nem tudok, illetve értelmetlen kiemelni 4-5 dolgot a több százból, amivel aknára futhat. Olyan ez, mintha egy könyv olvasásakor kérdezné, hogy melyik oldalt olvassa el, hogy megértse a történetet.

Ezzel együtt a Mazda 3 esetében a rohadás a legnagyobb ellenség. Tizenéves korban 10-ből 8 menthetetlen. A Focus II kevésbé rohad, de szintén sok az erősen rozsdás példány. Jellemzően a padlólemez hátsó része és a hátsó sárvédőívek kezdenek először rohadni. A Ford benzines motorjai esetében gyakran magas olajfogyasztással szembesülhetünk. Ennek oka a sok városi használat és a szervizek elmulasztása. A probléma megszüntetése csak motorfelújítással orvosolható.

Műszaki szempontból mindkét típus jó választás lehet, amennyiben sikerül találni egy jó állapotú példányt. Javaslom, vásárlás előtt vizsgáltassa át szakemberrel a kiválasztott autót, így nem érheti meglepetés.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu