Csodák és csodabogarak egy helyen. Tátva marad a szád!

Két év kihagyás után újra megrendezték az Autó Motor és Tuning Show-t. A kiállítás idén is óriási szabású, a Hungexpo összes pavilonját és még a külső területeket is autókkal töltötték meg. Van drift és Gymkhana bemutató és verseny, vagyis nem csak állnak az autók, de szólnak is rendesen és füstölik a gumikat, ahogy kell. A kiállítás része pedig elképesztően összetett, talán sosem volt még ennyire színes.

Új autó bemutatókat is tartogat az AMTS, itt látható először Magyarországon élőben a Volkswagen ID.5, valamint két márka is most mutatkozott be élőben először. Az egyik a kínai Skywall a 101 EV Park standján, a másik pedig a kínai kézben lévő brit márka, az MG, melynek premierjén is részt vettünk, valamint már találkozhattunk is az autóikkal személyesen.

Körbejártam a Hungexpót az AMTS nyitónapján és begyűjtöttem a legérdekesebb autókat. Ez persze szubjektív, mert tényleg annyi stílus van jelen, hogy mindenki megtalálja a magáét. Az látszik, hogy a tunerek még mindig mindent képesek porig ültetni, de erős a veterán szekció és szintén komoly az új autós jelenlét. Külön pavilont kaptak az elektromos autók és járművek, beülhetsz egy rakás olyan új autóba, amiket csak a plakátokon látsz. A legtöbb színt viszont akkor veszed észre, ha tüzetesen bejárod a kiállítást. Nagyokat nevettem néhány installáción. Megtaláltam David Hasselhoffot, John Wicket és még Stich is benézet, de ez nagyon nem minden. Nézd végig a galériát!