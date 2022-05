Ahány ház, annyi szokás – tartja a mondás, a különböző famíliák mégis igen hasonló értékeket, szolgáltatásokat várnak el egy családi autótól. Egy új autó megvásárlása fontos beruházás, amin sok múlik, ezért az új családtag kiválasztásakor érdemes sokféle szempontot mérlegelni. Ebben igyekszünk segíteni a Vezess olvasóinak.

Nem elég az, amit az autószalonban láttok

Amikor egy autóval évek telnek el közösen, a jól megcsinált és az elrontott részleteknek is nagy jelentősége lesz. Emiatt fontos a szóba jövő autókat sok szempontból összehasonlítani, még mielőtt egy autószalont felkeresnétek. Jobb előre utánanézni a konfigurátorban és az árlistában, hogy melyik kiviteli szinten mi jár, milyen felszerelések tűnnek vonzónak, hasznosnak a hátulra is rendelhető ülésfűtéstől a vezeték nélkül is működő okostelefon-integrációig.

Nem elég azt megnézni, literre mekkora a csomagtartó
Egy újként sikeres autóra használtan is erős a kereslet, ami mérsékli értékvesztését. A crossovereket és szabadidő-autókat használtan sem lesz gond eladni Hasznos részlet, ha az ajtóbehúzókba is bele lehet tenni ezt-azt
A hátul ülők nem fognak megbarátkozni egy nyithatatlan hátsó ablakú autóval, legyen az akár egy kisbusz
Az a legjobb, ha a többféle palacktartóban rögíthetsz fél vagy 1,5 literes vizet is
Tisztázzátok, hol kell aktiválni a gyermekzárat! Fontos, hogy átrendezhető legyen a csomagtartó és sokféleképp feloszthassuk a teret, rögzíthessük benne a cuccokat
Hasznosak az oldarekeszek, a szatyorakasztó kampók és a variálható padlóelemek
Már az Almerában is volt horog a zacskók rögzítéséhez, csak ott az első lábtérben
Áthelyezhető raktérpadlóval síkba hozható a bővített csomagtér
Minél kisebb a rakodóperem, annál kényelmesebben beemelhető egy babakocsi Nézzétek meg, milyen magasra nyílik a csomagtérfedél! Eléri-e anyuka, elfér-e alatta apuka? A villanymotoros mozgatás nagyon kényelmes és hasznos Balkezeseknek sokszor nincs külön lehúzóperem a csomagtérfedélen
Többnyire egy SUV tágas csomagtartót kínál
Majdnem derékszögig nyíló ajtókkal sokkal kényelmesebb behajolni az övek becsatolásához, ameddig a gyermekek meg nem tanulják bekötni magukat
Öreg hiba, ha a hátsó üléseken nincs zseb, ahová elférnek az újságok, rajzeszközök
Fontosak hosszú utakon a töltőcsatlakozók a kütyük életben tartásához Nézzétek meg, hogy a ti gyermekbiztonsági eszközeitekhez passzol-e a kinézett autó! Például elég hosszú-e az öv és elfér-e egy utas két gyermekülés között, betehető-e egy sorba három gyermekülés?
Többnyire két Isofix gyermekülés-rögzítő pont van a hátsó sorban és egy elöl az utas oldalán
Számít, hogy ne a műszerfalból kelljen hátrakergetni a hűtött levegőt a második sorban izzadóknak. Fókánk egy Nissan Qashqaiban hűsöl Érdemes betenni valamit a gyermekülések vagy fixen a berögzíthető talpuk alá, hogy ne nyomják meg rondán az üléskárpitot
Sok múlik a részleteken, ha évekig használtok egy családi autót. Nézzétek meg a rakodóhelyeket és a pohártartókat is! Mennyi van belőlük, milyen a méretük, mekkora palack fér el bennük? Jó, ha vegyesen vannak USB-A és USB-C töltők, ha a hátsó utasoknak is jut egy-két töltőcsatlakozó vagy ott is van 12 voltos aljzat
Régen a kesztyűtartóba rakodhattunk csupán két első térképtartóval az ajtón. Az autók ebben is sokat fejlődtek
Nagyon sokféle flaskával és pohárral dolgozik a Nissan, hogy megtalálja a legpraktikusabb italtartókat
Bár a hátsó kamera az EU-országokban még nem kötelező, nagyon ajánlott tétel. Nem érhet meglepetésként, ha épp a kocsi mögött átszaladnak a gyerekek vagy a kutya lefeküdt az autó árnyékába Tolatókamerával nem érhet meglepetésként, ha a kocsi mögött épp átszaladnak a gyerekek vagy a kutya lefeküdt az autó árnyékába. Egyre több autó segít körkamerás panorámaképpel a parkolásban, mint a J12-es Nissan Qashqai A WLTP-szabvány szerinti mérésnél a valós átlagfogyasztás többnyire magasabb lesz, de arra jók ezek az értékek, hogy összehasonlíthassátok a különféle autók fogyasztását és szén-dioxid-kibocsájtását
Hasonlítsatok össze többféle autót! Üljétek végig őket a szalonokban és menjetek el velük tesztvezetésre, hogy megtaláljátok a sajét igényeitekhez legjobban illő családi autót!

Nehéz a helyzet az autókereskedelemben

Most igen nehéz időszakot él át az újautó-kereskedelem. Akadnak ugyan készletről, rövid határidővel elvihető autók, de például konnektoros hibridekre vagy olyan autókra, amelyekből májusra elfogyott az éves magyarországi kvóta, 1,5-2 év lehet a várakozási idő. Sajnos a gyártók nem mindig közlik pontosan a szállítási határidőket a magyarországi importőrrel, így a vezérképviselet sem tud mit mondani a márkakereskedőknek, akiknek az ügyfelek felteszik azt a kérdést, hogy mikor kapják meg az autójukat. Ez a helyzet minden féltől türelmet és belátást követel.

Értékes tanácsok

Fontos ugyan, de nem elég a szalonokban beállított bemutató-autókat végigülni és tesztvezetésre elmenni velük. A márkakereskedések munkatársait nem véletlenül hívják értékesítési tanácsadónak. Ha az ügyfélben van erre nyitottság, ők valóban értékes tanácsokat tudnak adni a legmegfelelőbb motor, váltó és felszereltség összeállításához, a jutányos extracsomagok és az észszerű finanszírozási konstrukció megtalálásához. Ők naprakészen tudják, ha egy hajtáslánc, egy extra chiphiány vagy más ok miatt nem elérhető, esetleg a megrendelése hónapokkal kitolná a szállítási határidőt.

Mit nézzek meg?

Sok apró részletet a szalonban álló vagy kölcsönkért autóban is meg tudtok ismerni. Az egyik tényező az első és a hátsó lökhárító alsó élének magassága illetve az egész autó hasmagassága.

Egy valamelyest emelt építésű crossover vagy SUV előnye a mindennapokban, hogy a járdaszigetek és a bevásárlóközpontok padkái legtöbbször nem sértik meg a lökhárító alját. Egy lökhárítófényezés a le-felszereléssel legalább 50 ezer forint, plusz a műanyagjavítás, ha súlyosabb a sérülés. Az emelt építés a kirándulásokon is jól jön, hogy hepehupás úton ne érjen le az autó alja. Egy SUV-modell hátránya a nagyobb légellenállás miatt elsősorban autópályán megnövekvő fogyasztás és a nagyobb kerékmérettel dráguló gumicsere.

Ma legtöbb autóból nehéz kilátni, mert egyre kisebbek az üvegfelületek a karosszéria fémrészeihez képest. Hátrafelé végképp alig látni valamit, ezért is nagyon fontos a tolatókamera megléte. Bár a hátsó kamera az EU-országokban még nem kötelező, nagyon ajánlott tétel.

Nemcsak a be- és a kiállást teszi sokkal könnyebbé és gyorsabbá, nemcsak jelentős kiadásoktól kíméli meg az embert a parkolási sérülések kivédésével. A legértékesebb az benne, hogy legtöbbször megmutatja, ki és mi van mögötted. Nem érhet meglepetésként, ha épp a kocsi mögött átszaladnak a gyerekek vagy a kutya lefeküdt az autó árnyékába.

Sokat fejlődött a kamerakép megjelenítése. Nemcsak élesebb és szebb a képük, de egyre többször körkamerás panorámaképet kaphatunk az autó közvetlen környezetéről az orrban és a külső tükrökben lévő lencsék képével. A különféle nézőpontok váltogatása vagy a felülnézeti kép is segít parkolás közben, ha épp jobb elöl van egy alattomos virágláda, aminek a sarkát nem látni a kormány mögül.

Gyermekvédelmi eszközként fontos a hátsó ajtók nyitását megakadályozó gyerekzár. A kényelmetlenebbik megoldás a hátsó ajtókat kinyitva, kulccsal vagy kis pöcökkel aktiválni a gyerekzárat. A modernebb módszer egy kapcsoló a vezető oldalán, ami a hátsó ablakok mozgatását is blokkolhatja. A zárakhoz kapcsolódó apróság, hogy a legtöbb autóba beállíthatjátok, hogy a távirányítóval egy gombnyomásra ne csak a vezető ajtaján oldja reteszelést a központi zár, hanem az összesen, így a gyerekek gyorsabban beülhetnek. Szintén apróság, de nem jelentéktelen, hogy van-e sminktükör a vezető és az utas előtt is illetve kaptak-e megvilágítást a napellenző mögötti tükrök.

Csomagtartó: a méret, és ami még számít

Érdemes a csomagteret alaposan feltérképezni. Milyen magasra nyílik a csomagtérfedél? Elfér alatta az apuka, van-e hozzá elektromos mozgatás, mint a Nissan Qashqai-ban, hogy könnyebb legyen lezárni és kinyitni?

Ha villanymotorral nyílik a fedél, nyitható-e a lökhárító alatti lábmozdulattal? Tényleg túlélték nélküle a felmenőink, de áldásos extra, ha veled van az edzéscucc, a nyuszi utazóládája meg az összes bevásárlószatyor, amit nem tennél le a földre és nincs már szabad mellső végtagod az ötödik ajtó kinyitásához.

Ha egy törékeny hölgy fogja naponta többször ki-berámolni a babakocsit, nem mindegy, milyen magasra kell emelnie a csomagokat. Nyugodtan mérjétek meg a rakódóperem magasságát a megvásárlásra esélyes autókban.

Nézzétek meg, milyen szatyorakasztók fachok, rögzítőhálók és egyéb okosságok könnyítik meg az életet az autóval a csomagtérben! Gondoskodott a gyártó több magasságban rögzíthető raktérpadlóról, amivel a rakodóperem, a csomagtér és a lehajtott háttámla egy szintbe hozható?

Fontos a hátsó utastér

Nemcsak síelőknek jobb az az autó, amiben a hátsó kartámasz mögött kihajtható egy csapóajtó az ülés háttámlájából a sílécek, horgászbotok szállítására. Még jobb, ha az üléstámla 40:20:40 arányban osztott és a középső sáv egyben előrehajtható, amivel ugyanúgy négyen utazhatnak együtt, de szélesebb deszkák, lapraszerelt bútorok is elvihetők. Nagyon sokszor hiányzik a csomagtérbővítésnek ez a lehetősége, nemcsak ázsiai autókból.

Egy sorral előrébb is van mit felmérni, például az ajtónyílások méretét. Ha a gyermekek már egyedül szállnak be, nem kell őket hordozóban ki-betenni vagy nektek bekötni az ülésbe, akkor megjárja kisebb nyílásszög is is.

Azok a jó családi autók, ahol a hátsó ajtókivágás kellően nagy és ami még fontosabb, az ajtó jó szélesre, majdnem derékszögig nyílik. Így sokkal kényelmesebb behajolni az övek becsatolásához, ameddig a gyermekek meg nem tanulják bekötni magukat.

Utastér, csomagtér: mit lehet variálni?

Békésebbé teszi a mindennapokat, ha a kicsik nem érik el kalimpálás közben az első üléseket. A hátsó lábtér tágassága, az első háttámla és a hátul utazók lába közötti távolság nem csak ezért fontos, hanem a gyorsan megnyúló, kamasszá cseperedő gyerekek helyigénye miatt is. Üljetek be a saját magasságotokra beállított első ülések mögé, derüljön ki, hogy a gyerekek akkor is elférnek-e majd, ha érettségi előtt állnak.

Épp az autó rugalmasabban használható belső tere miatt jó dolog a hosszirányban állítható hátsó üléspad, amivel beférhet a csomagtérbe az a láda vagy a gumiszett, amire különben nem tudnád rácsukni az ajtót. Vagy megnövelhető a hátsó lábtér, ha az a fontosabb.

Legyen hátsó légrostély!

Lényeges kérdés, van-e levegőkilépő a hátsó utasok felé? Nyáron messzire utazva nagyon sokat számít, hogy ne a műszerfalból kelljen a liláskékre fagyasztott elöl ülőktől hátrakergetni a hűtött levegőt a második sorban izzadóknak. Legtöbbször a két első ülés között, ritkábban a középső tetőoszlopokból hátrafelé is néznek légrostélyok.

Derítsétek ki, akár az értékesítőtől, akár a konfigurátorból vagy az ár- és felszereltségi listából, hogy mivel lehet javítani a hátul ülők kényelmén, ami nyugalmasabbá tenné az utat? Elérhető-e napvédő roló, van-e kihajtható oldaltámaszos hátsó fejtámla, ami megtartja az elbóbiskoló családtag fejét, kap-e belső világítást a hátsó utastér is?

Ha már lámpák, milyen a csomagtér-világítás, kivehető-e elemlámpaként a csomagtéri világítótest? A mágnessel rögzíthető, menet közben feltöltődő kis elemlámpa igazán hasznos kerékcserekor.

Bár egy ideig a mai gyermekek is leköthetők mondókákkal, szólánccal, piros autók számolásával, de legyünk őszinték, hosszabb úton kisimítja a szülők idegeit, ha a kütyüzés is opció. Ezért fontos a töltési lehetőségek feltérképezése. Egy mai új autóban a minimumelvárás legalább egy USB-A-töltő és egy 12 voltos csatlakozó elöl.

USB-töltők, fedélzeti konnektor

Még jobb, ha vegyesen vannak USB-A- és USB-C-töltők, ha a hátsó utasoknak is jut egy-két töltőcsatlakozó vagy ott is van 12 voltos aljzat. Fontos extra és egyre több autóban elérhető a 230 voltos konnektor is. Ezek közül a jobbakba földelt csatlakozót is dughatunk, de a vékony villásdugós telefontöltő, tablettöltő a kisebbről is elketyeg.

Jól jön, ha csomagtartóban is akad 12 voltos aljzat egy hűtőtáskának vagy ha oda száműzhetjük a vinnyogó hűtőventilátorú invertert, amely az autó 12 voltos rendszeréből 230 voltos váltóáramot állít elő a fedélzeten, ha rendes konnektor nem rendelhető az autóhoz. Apropó hűtőtáska: tisztázzátok, hogy hűthető-e a kesztyűtartó vagy a középső rakodóhely a könyöklő alatt!

Van hátsó oldallégzsák?

Vegyétek végig a biztonsági felszereltséget is! Minden új autóban kötelező többek között a menetstabilizálás, a blokkolásgátló, a keréknyomás-ellenőrzés és a ráfutásos baleseteket megakadályozó vagy súlyosságukat csökkentő rendszer megléte.

Legalább hat légzsákkal számolhatunk, de a legtöbb autóban ennél több passzív és aktív biztonsági felszerelést kapunk, részben szériában, részben felárért. Sok autógyártó már elöl is elhagyja a biztonsági övek magasságállítását, de az állítási lehetőség is egy szempont, ami befolyásolhatja a döntést.

Sajnos nem sok autóba rendelhető hátsó oldallégzsák, ahol mégis, ott érdemes áldozni rá. Hasznos kiegészítő az adaptív sebességtartó tempomat (ACC), amely a beállított követési távolságot illetve a sebességet magától tartja lassítással és gyorsítással.

Az ACC főleg akkor üdvös, ha képes nem adaptív módban is működni, tehát sima tempomatként is használható, automatikus távolságtartás nélkül, mert sűrű forgalomban, amikor a számítógép által tartott résbe minduntalan befurakodnak, idegesítő az automatika óvatossága.

Menyit fog fogyasztani?

Mielőtt forgalomba kerülhet itthon és az Európai Unió más tagállamaiban, minden autótípus fogyasztását kötelező megmérni a WLTP-szabvány szerint. Ezek az értékek nem a közúti átlagfogyasztást tükrözik, mert az többnyire magasabb lesz, de arra jók, hogy összehasonlíthassátok a különféle autók fogyasztását és szén-dioxid-kibocsájtását.

A valóságban várható fogyasztási értékeket legegyszerűbben a Vezess tesztjeiben találjátok meg. Ha egy autó már piacon van 1-2 éve és elég nagy darabszámban fut, a Spritmonitor.de oldalon is találhattok bejegyzéseket a felhasználók fogyasztási naplói alapján.

Nagy tétel az értékvesztés

Az autók pontos értékvesztését, illetve eladási árát akkor sem lehet pontosan előrejelezni, ha vannak erre szolgáló szoftverek, amelyeket az autókereskedelem használ. Nem mindegy, sürgős-e az eladás, a szabadpiacon értékesítitek a kocsit vagy beszámíttatjátok, mennyire sikerül vigyázni rá az évek során, mennyit vagytok hajlandóak áldozni eladás előtt a megszépítésére, hibái kijavítására. Sok függ attól is, akkor épp menyibbe kerül egy hasonló autó újonnan, van-e rá nagy kedvezmény.

Jobb híján valami közelítő értéket kaphattok arról, mire is számíthattok, ha átnézitek az adott típus használtautó-hirdetéseit. Ami biztos, hogy egy újként sikeres autóra, amilyen a Nissan Qashqai, használtan is erős a kereslet, ami mérsékli értékvesztését. A crossoverek és a szabadidő-autók divatja miatt ezeket használtan sem lesz gond eladni.

Milyen autót vegyek?

Szüleimtől gyermekkoromban mindig megkérdeztem a filmek végén, hogy ebből most mi derült ki. Azt remélem, az új családi autó kiválasztásáról szóló cikkünk követhetőbb volt, mint nekem a krimik cselekménye kiskoromban. A legfontosabb, hogy hasonlítsatok össze többféle autót! Üljétek végig őket a szalonokban, menjetek el velük tesztvezetésre! Ne felejtsétek el biztonsági, kényelmi felszereltségük, praktikus részletmegoldásaik összehasonlításán felül bepróbálni az autókba azokat a gyermekbiztonsági eszközöket, amelyet a mindennapokban használni fogtok. Sok sikert és örömöt kívánunk az új családtag megtalálásához!