Sosem látott áremelkedés sokkolta tavaly a használt személyautót vásárlók pénztárcáját, és a drágulás idén is tovább folytatódik. Ennek ellenére határozottan növekszik a külföldről behozott kocsik száma, a Datahouse legfrissebb adatai szerint 35 313 darab személyautó érkezett az országba az év első három hónapjában, ami 14 százalékkal több , mint tavaly ugyanekkor.

A növekedéssel párhuzamosan látni némi átrendeződést is a vevők (és az őket kiszolgáló kereskedők, nepperek) között népszerű modellek és márkák sorrendjében.

A 20 legnagyobb darabszámban behozott modell

Negyedéves viszonylatban szokatlanul jelentős mértékben, 32,3 százalékkal emelkedett a Volkswagen Golfok importja, összesen 1228 példány érkezett az országba január eleje és március vége között. Ezzel átrendeződött a dobogó, 1188 darabbal az Opel Astra most a második leginkább kedvelt, miközben 2021 egészében még ez a modell volt a listavezető. Szintén hátrébb került a sorban a Ford, 1121 darabbal harmadikként zárta a negyedévet.

Évek óta ez a három modell a legnépszerűbb a nyugatról használt személyautót rendelők és az onnan az üzlet reményében kocsit beszerző kereskedők között. A német kompakttrió együttes piaci részesedése majdnem pont 10 százalék.

Modell Darab Változás (százalék) 1. Volkswagen Golf 1228 32,3 2. Opel Astra 1188 14,8 3. Ford Focus 1121 10 4. Volkswagen Passat 900 6,1 5. Opel Corsa 759 17,6 6. Opel Meriva 746 23,5 7. Audi A4 733 24,6 8. Kia Ceed 725 14,9 9. Hyundai i30 641 -6,5 10. Ford Fiesta 583 20,9

Húsz százaléknál nagyobb mértékben növekedett a top tízben az Audi A4 (24,6 százalék), az Opel Meriva (23,5) és a Ford Fiesta (20,9) importja. Egyedül a tavaly még szárnyaló Hyundai i30 behozatala esett vissza az élmezőnyben.

Vele azonos mértékben csökkent a 3-as BMW-k betrélerezése, a 2016-ban még abszolút legelső helyezett prémium középkategóriás importja öt éve megállíthatatlanul süllyed, mint a tóba dobott tégla. Az elmúlt években mintha racionálisabb választásokat hoznának a használt autóban gondolkodó vásárlók.

Hogy ebbe a körbe tartozik-e az i3-as BMW, az pro és kontra sok-sok érvet felsorakoztató vita tárgya lehet. Mindenesetre tény, hogy 50,5 százalékos növekedéssel robbant be a top 20-ba, nemrég írtunk róla hosszabb cikket, hogy a benzinpánik mennyire megnövelte az elmúlt hónapokban az érdeklődést irányába, és azt is, milyen durván húz felfelé az ára. A Datahouse több évtizedes statisztikakészítési történetében először fordul elő, hogy egy elektromos autó szerepel az importlista első 20 helyezettje között. (Igen, tudjuk, egy részük hatótávnövelős REX, de jelentős többségben vannak a tisztán villanyosok.)

Modell Darab Változás (százalék) 11. Honda Jazz 545 -2,6 12. Toyota Yaris 480 2,1 13. BMW 3 459 -6,5 14. Honda Civic 443 8,3 15. Audi A3 420 11,7 16. BMW i3 414 50,5 17. Volkswagen Polo 407 9,7 18. Opel Zafira 356 9,8 19. Mercedes E-osztály 344 34,3 20. Škoda Octavia 342 11,1

Érdemes még megemlíteni a Škoda Octaviát, ami tökéletes használt családi autónak tűnne Magyarországra, ám az összességében 14 százalékkal növekedő piacon ennek csökkent a leginkább az importja a tavalyi első negyedévhez képest.

Összességében 14 (vagy 15, ha ide vesszük a Škodát is) német autó alkotja a népszerű húszak táborát, valamint 3 japán és 2 dél-koreai modell. Sehol egy szem francia, sehol egyetlen olasz.

A 20 legnépszerűbb márka

Megingathatatlanul őrzi dobogóját a Volkswagen, az Opel és a Ford hármasa, egyelőre az utóbbi években erősítő Toyota és a Hyundai sem veszélyezteti pozíciójukat. Sőt, az első 10-ben ugyan a használt Kiák behozatala növekedett a legnagyobb mértékben (+ 24,9), a Volkswagen márka újra sláger idén (+ 23,6).

Kiemelkedően erős negyedévet zárt az E-osztályok (+34,3 százalékos!) importjával a Mercedes, az i30 csökkenése ellenére a Hyundai, a mindig népszerű A4-gyel a Audi és az elmúlt években kedveltté vált Merivával az Opel is, ezen márkákból a piac növekedésének átlagánál több érkezett az országba.

Márka Darab Változás (százalék) 1. Volkswagen 4055 23,6 2. Opel 3652 18,1 3. Ford 3107 3,6 4. Toyota 2141 -1,8 5. Hyundai 1929 19,5 6. Audi 1902 17,5 7. BMW 1756 9,4 8. Mercedes 1706 20,2 9. Kia 1621 24,9 10. Honda 1388 4

Kimondottan gyengén sikerült ez a negyedév a Toyoták és a Fordok importjában, valamiért ezekből most sokkal kevesebb jött be az országba, mint tavaly ilyenkor.

A 20-as lista második felének messze legnagyobb meglepetése a Renault márka, amelynek különféle autói évtizedek óta jelentős számban futnak az útjainkon, ám az utóbbi években a Citroënnel együtt kevés jött be belőlük.

Márka Darab Változás 11. Renault 1244 31 12. Mazda 1065 8,5 13. Nissan 993 23,6 14. Fiat 943 19 15. Peugeot 942 18,3 16. Škoda 841 -2,3 17. Citroën 783 12,6 18. Mitsubishi 655 -0,3 19. Suzuki 653 11,8 20. SEAT 642 23,9

Ebben a táblázatban már alig volt változás a sorrendben, pedig a Nissan és a SEAT importja jóval átlag feletti mértékben növekedett, mindkettő bő 23 százalékkal. A japán márka húzómodellje egyértelműen a Leaf (318 darab), míg a spanyolból Leon és Ibiza szinte ugyanolyan mértékben érkezett (209 és 205 darab).

Magyar rendszám került néhány használt különlegességre is

A negyed év alatt érkezett 110 használt Porsche már nem hírérték. Sajnos a KSH valamiért nem rögzíti a márka hazánkban futó példányainak a számát, szinte biztos, hogy lakosságarányosan Európa élmezőnyében vagyunk az egy főre jutó Porschék számában. És nem a 8-10-12 éves Cayenne-ek dominálnak, 911-esből érkezett a legtöbb, szinte minden évjárat 1979 és 2021 között.

Na de a ritkaságok, először a britek. Érkezett egy 2015-ös évjáratú Rolls Royce Phantom, egy 2019-es McLaren GT, három Aston Martin (DB9, DB11, Vantage), és kilenc Bentley (benne egy Mulsanne, két-két Bentayga és Flying Spur, valamint négy Continental GT).

Ezen felül tíz használt Maserati is átlépte a határt, amiből a legtöbb Levante volt (négy db). Öt darab nagyon fiatal Ferrari is érkezett, mind három év alattiak: 488, 812 Superfast, F8 Tributo, GTC4 Lusso, Roma. A legfeltűnőbb mégis, hogy negyed év alatt négy Lambióorghinire is magyar rendszám került: két Huracánra, és két – mindössze pár hónapos – Urusra.

Talán még náluk is nagyobb feltűnést kelt majd egy most betrélerezett Ford, egy 1966-os ős-Mustang.