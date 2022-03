Aki követi az autóipart és látja a pénzhiány illetve kishitűség miatt megbukó projekteket, számos érvet tudhat felsorolni, miért nem lehet egy kis autógyártónak önálló padlólemeze egy hátsó- vagy összkerékhajtású modellhez. Vagy miért nem lehet szó a konnektoros hibrid mellett sorhatos motorokról, ráadásul nemcsak benzinesről, hanem soros hathengeres dízelről is.

Ezért is volt akkora öröm élőben látni a Mazda CX-60-at, itt ugyanis nem az volt a csapásirány, hogy úgysem megy, nincs rá pénzünk, túlmutat a lehetőségeinken és így tovább. A Mazda tényleg kifejlesztett egy vadonatúj technikát hátsó vagy összkerékhajtásra, amire crossoverek fognak készülni. Nekik valahogy sikerült megoldani, hogy adott legyen a business case. Talán mert meg akarták oldani és ki akartak fejleszteni egy autót, amely túlmutat a piacot elözönlő kommersz crossovereken és sokak fejében feljebb emeli a márkát.

Külső

Egy fotóstúdióban láttuk az autót, ahol elsőre az jutott eszembe róla, hogy Jaguar is lehetne. A Mazda CX-60-on nagyon is látszik, hogy hátsókerék-hajtású, rövid első túlnyúlása és az optikailag a hátsó kerekekre helyezett tömeg is ezt jelzi oldalnézetből. Jó nagy az első kerekek középpontja és az ajtók között „premium gap”, ami elsőre elárulja, ha egy autó alatt nem a legolcsóbb (és legpraktikusabb) keresztmotoros, elsőkerekes technika szolgál.

Ez a Mazda BMW-nek vagy Jaguarnak is jó lenne Ez a Mazda BMW-nek vagy Jaguarnak is jó lenne 1 /54 img_5834 Fotó megosztása: 2 /54 img_5848 Fotó megosztása: 3 /54 img_5849 Fotó megosztása: 4 /54 img_5851 Nemes és elegáns a fémbetét az ablakok körül Fotó megosztása: 5 /54 img_5857 Fotó megosztása: 6 /54 img_5858 Fotó megosztása: 7 /54 img_5860 Fotó megosztása: 8 /54 img_5861 Fotó megosztása: 9 /54 2022_mazda_mx-60 Egy-egy sorhatos CX-60 már idén decemberben befuthat Magyarországra Fotó megosztása: 10 /54 2022_mazda_mx-60_global_act 3,0 literes a mechanikus feltöltős benzines sorhat, 3,3-as a várhatóan lépcsőzetes duplaturbós feltöltésű dízel. A Mazdának akkor is lehet hathengeres dízele,amikor sok prémiummárkának sem Fotó megosztása: 11 /54 2022_mazda_mx-60_global_ext Fotó megosztása: 12 /54 2022_mazda_mx-60_global_int Szép belül, de ha a CX-60-at odateszitek egy Audi-BMW-Mercedes mellé, akkor pár részletben kijön, hogy kisebb ráfordítással kellett megoldani Fotó megosztása: 13 /54 img_5738 Fotó megosztása: 14 /54 img_5740 Fotó megosztása: 15 /54 img_5743 Látszik, hogy a jóval hosszabb soros hathengeresekre méretezte a gyár teret, nem a 2,5 literes benzinesre, ami a hibridben van Fotó megosztása: 16 /54 img_5744 Fotó megosztása: 17 /54 img_5745 Fotó megosztása: 18 /54 img_5748 Fotó megosztása: 19 /54 img_5750 Fotó megosztása: 20 /54 img_5751 Fotó megosztása: 21 /54 img_5753 Nincs egyenáramú gyorstöltési lehetőség Fotó megosztása: 22 /54 img_5755 Fotó megosztása: 23 /54 img_5756 Fotó megosztása: 24 /54 img_5757 Fotó megosztása: 25 /54 img_5760 Ez itt a Takumi belső, a szó mestert jelent. A világos belső hangulat párja a Homura, a sötét árnyalatokkal dolgozó, sportosabb vonal Fotó megosztása: 26 /54 img_5762 Fotó megosztása: 27 /54 img_5764 Fotó megosztása: 28 /54 img_5766 Fotó megosztása: 29 /54 img_5768 Fotó megosztása: 30 /54 img_5770 Fotó megosztása: 31 /54 img_5772 Fotó megosztása: 32 /54 img_5773 Fotó megosztása: 33 /54 img_5774 Fotó megosztása: 34 /54 img_5777 Fotó megosztása: 35 /54 img_5778 Fotó megosztása: 36 /54 img_5785 Fotó megosztása: 37 /54 img_5789 Fotó megosztása: 38 /54 img_5790 Fotó megosztása: 39 /54 img_5793 Fotó megosztása: 40 /54 img_5796 Fotó megosztása: 41 /54 img_5800 Fotó megosztása: 42 /54 img_5806 Fotó megosztása: 43 /54 img_5808 Fotó megosztása: 44 /54 img_5809 Fotó megosztása: 45 /54 img_5810 Fotó megosztása: 46 /54 img_5811 Fotó megosztása: 47 /54 img_5813 570 literes a csomagtartó, amit 1726 literig bővíthetünk Fotó megosztása: 48 /54 img_5815 Fotó megosztása: 49 /54 img_5817 Fotó megosztása: 50 /54 img_5820 Fotó megosztása: 51 /54 img_5825 Nem tudom, mit tud kezdeni az importőr a 400 forintos euróval. Amikor az árakról beszélgettünk, 17-21 millió Ft volt a megcélzott sáv a konnektoros hibridre, a sorhatok ára akár ez alatt lehet(ett volna más árfolyammal) Fotó megosztása: 52 /54 img_5839 Fotó megosztása: 53 /54 img_5840 Kategóriáján belül a 4745 mm-es hosszúság, az 1890 milliméteres szélesség és az 1680 mm-es magasság éppúgy a megszokott tartományon belül mozog, mint a 287 centis tengelytávolság Fotó megosztása: 54 /54 img_5843 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Kategóriáján belül a 4745 mm-es hosszúság, az 1890 milliméteres szélesség és az 1680 mm-es magasság éppúgy a megszokott tartományon belül mozog, mint a 287 centis tengelytávolság. Összevetésképp a Ford Edge hossza 4808, a BMW X3-é 4708 mm.

Egyedi, szinte szokatlanul keskeny a függőleges tagolású első fényszóró a domináns hűtőmaszk két szélén. A CX-60 jó kiállású autó, magabiztosan áll kerekein, leparkolhatsz vele drágább autók közé is.

Erre az alapra négy karosszériaváltozat készül majd, közülük kettő elsősorban az Egyesült Államoknak szól. Európában az ötszemélyes CX-60 párja a hétüléses CX-80 lesz. Észak-Amerikába a Mazda mindkét modellt nagyobb karosszériával gyártja, ott a CX-70 az öt ülőhelyes és a CX-90 a három üléssoros.

Belső tér

Amikor beültem az autóba és elkezdtem felfedezni, akkor értettem meg, miért fogalmaztak olyan óvatosan a Mazda képviselői a prémiumstratégiáról. A vállalat valóban ebbe az irányba indul, de ha a CX-60-at odateszitek egy Audi-BMW-Mercedes mellé, akkor pár részletben kijön, hogy kisebb ráfordítással kellett megoldani. Ez nem azt jelenti, hogy a Mazda ne tudna jobbat is annál, amit itt láttam, de azt igen, hogy ennyit tudtak rászánni valamire mérnöki órában, költségben.

Ezen a szinten lehetne nemcsak ki-be, de fel-le is állítható a deréktámasz és a napszemüvegtartót kifordító rugó olcsó hangját egy Audiban megoldanák szebbre, legalábbis eddig megoldották volna szebbre, mert az elektromos Q4 E-tron a spórolás szégyenfoltjait kénytelen viselni.

Kézzelfoghatóbb értékek vannak bőven. Hely van elég, kényelmesen ejtőzhetünk hátul is. A csomagtartó 570 literes, amit 1726 literig bővíthetünk. Az autó képes a vezető szemének pozícióját észlelve automatikusan beállítani a javasolt üléshelyzetet, ha akarjuk, de ez a funkció kikapcsolható. Ennek velejárója az elektromos kormányállítás.

A CX-60 a nyugalom szigete, elegáns, diszkrét tér visszafogott színekkel, gagyi színösszeállítások nélkül. A bemutatón mutattak fotón egy erősen körúti színösszeállítást valamely modern Mercedes belső teréről azt illusztrálandó, hogy ők nem a harsányzöld vagy a lila hangulatvilágításban hisznek, aminél persze lehet visszafogottabbat beállítani. Nem tudok rá jobb szót a csúnyán elkoptatott letisztultnál, mert ez tényleg az. Minőségi, igényes, decens.

Technika

Európában az RX-8 búcsúja óta az MX-5 az egyetlen hosszmotoros és hátsókerék-hajtású Mazda. Az új CX-60 örömteli változást hoz ebben. A hátsó- vagy összkerékhajtású, nagyméretű, hosszában álló orrmotoros autók megvalósítására tervezett padlólemez neve Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture. Erről nincs hírünk se pro, se kontra, de akár a Mazda6 utóda is elképzelhető rá.

Az viszont kiderült, hogy a CX-60-ból nem lesz kézi váltós és egyelőre tisztán hátsókerekes modell sem jön, de utóbbi változhat.

Először a konnektoros hibrid lesz kapható, amelynek 1,5-1,6 l/100 km fogyasztása és 33-37 g/km-es szén-dioxid-kibocsátása jól jön a márka flottaátlagának leszorításához.

A 2488 köbcentis benzines közvetlen befecskendezéses, soros négyhengeres. 141 kW, azaz 192 lóerő a benzines csúcsteljesítménye és 260 Nm a maximális forgatónyomatéka. Furata 89,0, lökete 100,0 mm, tehát egy hosszú löketű motor, és semmi köze a Toyota RAV4 keresztben álló négyhengereséhez, csak a Yaris hibrid került át a Mazda kínálatába.

100 kW, tehát 136 lóerő a hajtó villanymotor csúcsteljesítménye és 250 Nm a nyomatékmaximuma. Valószínűleg a nyolcfokozatú automatikus váltó házába integrált villanymotorról van szó, elektromos üzemben is lehet sebességet váltani.

Maga a lítiumion-akkucsomag 175,1 kilogrammot nyom, 50 amperórás, 355 volt a feszültsége és 17,8 kilowattóra a kapacitása. A WLTP-mérés szerinti elektromos hatótáv 60 km. Aki beéri a 235/50 R20 helyett 235/60 R18-as kerekekkel, vegyes forgalomban még 3 km elektromos hatótávnak örülhet. Nagyobb felni nincs, szemben a részben 22”-ig merészkedő prémiummárkákkal a kategóriában.

Ez a 17,8 kWh pont az az akkuméret, amire a hatótávnövelős Mazda MX-30-ban számíthatunk. A várhatóan az év legvégén érkező újdonság feleakkora akkuval jön, mint a tisztán elektromos verzió, így az akkumulátort töltő benzines Wankel-motor és ennek tartozékai nem jelentenek áremelkedést az elektromos MX-30-hoz képest.

De vissza a CX-60-hoz! 241 kilowatt, azaz 327 lóerő a hibrid hajtásrendszer csúcsteljesítménye, nyomatékmaximuma 500 Nm. Állórajttal 5,8 másodperc kell csak 100-ra gyorsulni. Bár ez az erő többre is elég volna, de a határolás 200 km/óránál megszakítja a száguldást.

Rákérdeztem, hogy ez-e az a sebesség, amit elektromos rásegítés nélkül, lemerült akkuval is tartani tud az autó. Joachim Kunz, a Mazda európai kutató-fejlesztőközpontjának vezetője szerint gyorsabb is lehetne önmagában a benzinessel is, de a plug-in hibriddel a környezetvédelem miatt döntöttek így. A leszabályozás velejárója, hogy az autó nem fullad ki 10-15 százalékkal a végsebesége alatt, Kunz úr szerint a gyorsulás erőteljes a határolásig.

Sorhatok év végén, 2023 elején

2022 decemberében futhatnak be Magyarországra a legelső hathengeres modellek, ezek azonban inkább a 2023 első negyedévének újdonságai lesznek. Ezekről a motorokról a Mazda még nem közölt műszaki adatokat, de a beszélgetés közben elejetett félmondatokból és a sokat mondó hallgatásból is kiderül róluk ez-az. Ezért jó, ha beszélgetni lehet egy autótól szakemberekkel, nem pedig egy online előadásban látsz, amennyit látsz.

Mindkét belső égésű hathengerest 48 voltos kisegítő hibridrendszer teszi takarékosabbá, amit a gyár M Hybrid Boostnak hív. A benzines lökettérfogata 3,0 liter, és akárcsak a kétezres Skyactiv-X-motorhoz, ehhez is van mechanikus feltöltő. A kompresszor itt nem azt a teljesítménynövelő funkciót látja el, amit a V8-as Range Rovereken, a levegőtöbblet a magas sűrítésű motor tiszta és takarékos működését segíti.

Feltételezésem szerint a dízel lépcsőzetes feltöltésű lesz. A V6-ost is meg lehet csinálni egy feltöltővel, a soros hathengeres végképp nem igényel feltétlenül két turbófeltöltőt, de a 3,3 literes dízelmotor egyszerűen akkora, hogy hengereit jobb egynél több turbóval tömni levegővel. A gyár szerint a 3,3-as sorhat a 2,2 literes dízel súlyszintjén mozog, így nem rontja az autó vezethetőségét nem

Érdekes konstrukció a bolygóműves, nyolcfokozatú automatikus váltó, amely az elindulást kuplungokkal oldja meg, de nem használ hidrodinamikus nyomatékváltót. A fokozatokat ez is bolygóművekkel és többtárcsás kuplunggal kapcsolja.

Különösebb súlycsökkentési vívmányokról nem számolhatunk be, várhatóan a kardántengely sem lesz szénszálerősítésű műanyag, mint anno az RX-8 sportkupéban, az utolsó Wankel-motoros szériaautóban. Gajdán Miklós kiszúrta, hogy az első rugótornyok öntéssel készülnek, ez a gyártástechnológia könnyűfémötvözetre utal alapanyagként.

Elöl van helye mélyre benyúlni a rugótornyoknak a hosszmotoros konstrukcióval, a kettős keresztlengőkaros első futómű nagyon szép és fejlett konstrukció. A hátsó térbeli többlengőkaros, amit ezen a szinte elvárhatunk. Légrugózás nem lesz.

Alig kerül többe a csúcs CX-5-nél

Kétféle kivitel érkezik, a kvázi alapmodell a Prime-line, amiből sajnos kimarad a hátsó levegőkilépő. A jobban felszerelt az Exclusive-line, amiben már lesz hátsó légrostély az első ülések között és szélvédőre vetített kijelző is.

Innen, az Exclusive-line-tól feljebb lépve válik kétféle a felszereltség. A Takumi mestert jelent, ez egy elegáns, világos belső hangulatot hoz magával, a Homura pedig a sötét árnyalatokkal dolgozó, sportosabb vonal. Nem hivatalosan az előbbivel a Land Roverek és a Volvók ellen megy a Mazda, a Homura az Audi és a BMW ügyfélköréből csábíthat el vevőket. A gyártó sokat tett a zenehallgatás minőségéért, a fejlettebb hifit ismét a Bose szállítja.

Költségek

Igen kedvező árat ígér a Mazda-importőr a konnektoros hibrid CX-60-ra, legalábbis saját kategóriáján belül. Ha öszkerékhajtással és automatikus váltóval vetjük össze őket, a csúcsfelszereltségű CX-5 G194 benzinesnél alig kerül majd többe a sokkal nemesebb technikájú, erősebb és nagyobb méretű autó!

Ennek az az egyik oka, hogy a CX-5 2,5 literes benzines motorjával 182 g/km a kombinált WLTP-fogyasztásból adódó szén-dioxid-kibocsátás, ami komoly büntetőadóval jár. Mivel ez a tétel az autó árát növeli, a CX-5 csúcsmodellje listaáron 14,2 millió forintba kerül.

Sajnos a forint árfolyama minden elképzelhető szintnél siralmasabb, és erősen alulteljesítő fizetőeszközünkkel nehéz lenne érvényes irányárakat közölnünk. Utolsó információink szerint a konnektorról újratölthető akkus hibrid Mazda CX-60 listaára 17 és 21 millió forint között mozoghat, ezek azonban a 400 forintos euró okozta sokk előtt kalkulált listaárak. Ha a szintén zöld rendszámos Suzuki Across 20 millió forintos árára gondolunk, akkor ezeknek az összegeknek ezért a technikáért és kisugárzásért nagyon is lehet örülni. Ahogy az egész autónak is, ha hozza azt, amit technikája ígér.