Melyik márka autói érintettek a leginkább a közúti balesetekben? Van esetleg olyan gyártó, amelynek a járművei a magyar utakon forgalomban lévő mennyiségükhöz képest jóval többször, vagy éppen sokkal kevesebbszer törnek össze?

Sajnos minderre nincs milliméterre pontos központi adatbázis, de azért mégiscsak van hová nyúlni érdekes számokért. A Vezess rendelkezésére áll három hazai biztosító listája arról, mi volt náluk a közlekedési balesetben megsérült – vagy éppen rommá tört – autómárkák sorrendje tavaly.

Ennek a három piaci szereplőnek az ügyfélállománya nagyságrendileg egymillió személyautó körül jár, vagyis hatalmas merítés, ezen a szinten már ki lehet olvasni néhány következtetést a számsorokból. Pláne úgy, ha összevetjük a Központi Statisztikai Huvatal (KSH) adatbázisával, amely a jelenleg Magyarországon forgalomban lévő személyautókat a darabszámuk alapján sorolja. Kezdjük ezzel, jelen pillanatban a 2020 végi adatok a legfrissebbek a rendszerükben.

Márka Darab 1. Opel 496 308 2. Suzuki 428 863 3. Volkswagen 383 508 4. Ford 323 037 5. Renault 222 607 6. Toyota 219 618 7. Škoda 214 658 8. Peugeot 146 126 9. BMW 132 621 10. Mercedes 128 490 11. Fiat 125 778 12. Audi 124 214 13. Citroën 101 668 14. Honda 85 745 15. Nissan 79 586

Olvasóink nem lepődnek meg az Opel és a Suzuki első két pozícióján, innentől felfelé viszont már elgondolkodtató látni az elmúlt 30 évben mára összeállt lista szereplőinek a pozícióit. A sorrendet számos tényező formálja az új személyautók éves forgalomba helyezéseitől (tavaly például több Mercedes kelt el, mint Opel) a külföldről használtan behozottak importjáig, itt a BMW szolgáltatta 2021 negatív meglepetését. Természetesen a forgalomból kivont járművek is alakítják ezeket a számokat, legyen az a kereskedéseknek mellékbizniszt generáló reexport, a totálkáros törések vagy éppen lopás, plusz kiesnek a végkimerüléssel örökre leállt régiségek is.

Opelesek vs. fordosok

Egy közlekedési baleset valószínűségét nyilvánvalóan sok minden befolyásolhatja: legelőször is a jármű vezetőjének a tudása és a tapasztalata, valamint a vezetési stílusa, a KRESZ rendelkezéseihez való hozzáállása, az óvatossága avagy felelőtlensége.

Rendkívül fontos lehet a megtett kilométer nagysága, itt jön képbe egy újabb lehetséges ok: magántulajdonú a jármű, vagy céges? Egy személy használja, vagy a közösség üsd, vágd, úgysem a miénk lóti-futi autója? Egyes márkákból évtizedek óta több kerül flottákba, másokból szinte egyáltalán nem vásárolnak a multik. Itt vetik közbe talán egyesek a Suzukit, ám a közhiedelemmel ellentétben – főleg az elmúlt években – igenis vásárolták különféle cégek és állami intézmények a márka termékeit. Ezen felül a használat helye is befolyásolhatja a közlekedési baleset valószínűségét (Budapest forgalma vs. vidék, belváros vs. sztráda), plusz a legidősebb járműveknél sajnos akár a műszaki állapot is.

Az Aegon, az Allianz és a Groupama alábbi statisztikái a múlt évből származnak, természetesen ezek nem reprezentatívak. Mindegyik a saját ügyfélkörre vonatkozik, lehet, hogy az egyiknél ez a márka felülreprezentált, a másiknál óriásmulti ügyfele amaz márkát preferálja, ennek ellenére összességében a közelmúltat mutató hatalmas adatbázis áll mögöttük rengeteg káreseménnyel és tapasztalattal.

Allianz Groupama Aegon 1. Ford Renault Ford 2. Suzuki Ford Opel 3. Volkswagen Opel Volkswagen 4. Opel Suzuki Suzuki 5. Toyota Volkswagen Toyota 6. Škoda Toyota Škoda 7. Renault Dacia Renault 8. Mercedes Mercedes BMW 9. BMW Peugeot Mercedes 10. Peugeot Škoda Audi

Összevetve a forgalomban lévő járművek KSH-s adatbázisával a biztosítók 2021-es statisztikáiban egyértelműen alulreprezentált az Opel. A legnagyobb személyautós biztosítónál, az Allianznál csak negyedik, a Groupamánál harmadik, az Aegonnál második, miközben ebből fut a legtöbb az útjainkon, ezt használjuk a legnagyobb számban a magyar családok és a cégek, még sincs senkinél az első helyen. Szintén kimondható, bár nem ennyire látványos, hogy valamelyest alulreprezentált a Suzuki is a két negyedik helyével.

Velük szemben a Ford mindhárom biztosítónál előrébb van a darabszáma által “indokoltnál”. Két első hely és egy második 2021-ből, miközben ezt a márkát használják a negyedik legnagyobb számban a járművezetők. Tipikus flottamárka lenne a Ford? Minden bizonnyal sok fiatal Ford fut a hazai cégeknél, de az Opel is igen kedvelt cégautó volt az elmúlt 10-20 évben (valamint a Volkswagen és a Toyota dettó), és persze kimondottan kedvelt ősidők óta a családi tulajdonban is a Ford-Opel páros. Esztendőről esztendőre rengeteg használt érkezik be az országba külföldről, általában ez a két brand szerepel a magánszemélyeknek kocsit behozó nepperek noteszében a legtöbbször.

Mindenképpen figyelmet érdemel a német prémiummárkák helyezése, nyilván nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ezek megítélése nem minden autós szemében azonos – ezt most próbáltuk igazán semlegesen megfogalmazni. A biztosítói listákat átnézve nagyon úgy tűnik, hogy a közbeszédben talán legtöbbet kárhoztatott BMW-k (pontosabban azok vezetői) nem mondhatók különösebben felülreprezentáltnak. Talán a Mercedesek valamivel előrébb vannak a listán, de nagyjából ők is a helyükön vannak.

Lassan félmillió forint az átlagos töréskár

Emelkedik a törésszám és ezzel párhuzamosan növekszik az egy autóra kifizetett kárösszeg is. Az egy személyautóra kifizetett átlagos kártérítés mértéke az Allianznál 20 százalékkal emelkedett csak tavaly, az Aegonnál 12,5 százalékkal, a K&H Biztosítónál és a Groupamánál 10-10 százalékkal.

Azt egyedül a K&H árulta el most, hogy ez konkrétan az ő ügyfélkörükben 440 ezer forintos átlagösszeget jelentett tavaly. Vagyis ennyi a személyautós kártérítéseik átlaga 2021-ben.

Hogy nem csak tavaly nőttek a kifizetések, azt egyértelműen igazolják a három évvel ezelőtti számok – akkor még több biztosító közölte a Vezessel a saját statisztikáit. A Generalinál 344 ezer forint volt személyautónként az átlagos kárérték 2019 első fél évében, az Aegonnál 295 ezer forint, a K&H Biztosítónál 360 ezer forint.

Tulajdonképpen akkor is, ma is ugyanazokat az okokat sorolják a drágulás háttereként a biztosítók. Folyamatosan emelkednek az autóalkatrész-árak és az egyéb szerviz-költségek (például a bérek), valamint már 2019-ben is sokat gyengült a forint, az árfolyam tavaly is problémát okozott, történelmi mélységbe süllyedt az euróval szemben. Ezalatt növekszik a járműállomány mérete, a pandémia egy kis időre megtörte ugyan, de jellemzően egyre több a megtett kilométer.

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy tavaly 43 százalékkal emelkedett a használt autók ára Magyarországon, olcsóbb javítási (és autófenntartási) költségekre idén se számítsunk.