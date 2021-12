Ugyan igen vitatható, mondhatni botrányos finist követően, de az Abu-dzabi Nagydíj után meglett 2021 Forma-1-es világbajnoka, Max Verstappen.

A Red Bull versenyzője a sportág történetének 34. egyéni győztese, a 18. egyszeres bajnok.

A hétszeres győztes Lewis Hamiltont legyőző holland pályafutása során eddig 141 futamon indult, 20 nagydíjat nyert és további 40 alkalommal ért el dobogós helyezést. Idén rendesen belehúzott, hiszen futamgyőzelmei felét bajnoki szezonjában szerezte, a pole-ok tekintetében pedig még nagyobbat „gurított”, hiszen abból korábban csak három volt neki, amihez szintén 10-et tett hozzá 2021-ben.

Az elmúlt napokban-hetekben sokat hallott adatok, statisztikák után most következzen tíz tény és érdekesség Verstappenről, amit a sportágat nem rég vagy nem napi szinten követők talán nem tudtak.

1. Kétévesen ült először F1-es autóban

Verstappennek a vérében van a versenyzés, hiszen amellett, hogy édesapja Forma-1-es pilóta volt (1994 és 2003 között hét csapatnál összesen 106 futamon indult), édesanyja, Sophie Kumpen is tehetséges versenyző volt.

A kis Max már kétévesen Forma-1-es autó volánjánál ült, apuci Arrowsában. Azt ugyan nem vezette, de már igen korán nyomta a gázt.

„Max négy és fél éves volt, amikor először gokartba ültettem. Nem idegeskedtem annyira, mert már kétévesen quadozott – igaz, első alkalommal faltól falig –, szóval tudta, milyen a sebesség. Nagyon sok mindent kipróbált, mire gokartba ült” – idézte fel apja, Jos.

2. Majdnem Mercedes-pilóta lett

Most a Mercedes szupersztárját megverve lett világbajnok, pedig akár az angol csapattársa is lehetett volna, ha egy kicsit másképp alakulnak a dolgok, ugyanis tiniként a Mercedes figyelmét is felkeltette, szívesen látták volna az utánpótlásprogramjukban, ám a Red Bull jobb lehetőséget kínált az ígéretes ifjoncnak.

“Emlékszem, először 2013-ban láttam Maxot az FIA díjkiosztó gáláján, ahol gokarttal ment fel a színpadra, aztán gyorsan nevet is szerzett magának. De komoly tárgyalásaink nem voltak, mert világos volt, hogy a Red Bullhoz tart, és amikor lehetett volna, mi nem tudtunk elég érdekes lehetőséget kínálni neki, míg a Red Bull Toro Rosso-ülést adott neki” – mesélte 2016-ban a Mercedes főnöke, Toto Wolff.

3. Mindenből a legfiatalabb (Majdnem.)

A Red Bull biztosra akart menni, így már 2014-ben leigazolták a tehetséget, sőt, a következő évre a Forma-1-be is juttatták, Verstappen 17 éves és 166 napos korában a sportág történetének legfiatalabb versenyzője lett, amikor elindult a 2015-ös szezonnyitón Melbourne-ben.

Ezután még jó néhány F1-es fiatalsági rekordot behúzott: ő lett a legfiatalabb pontszerző (2015-ös Maláj Nagydíj, 7. hely), a legfiatalabb dobogós és egyben legfiatalabb futamgyőztes (2016-os Spanyol Nagydíj),a legfiatalabb többszörös futamgyőztes, de a legnagyobb eredmény nem jött össze, mivel 2020-ban „csak” a 2. lett Hamilton mögött, nem lett a Forma-1 legfiatalabb bajnoka, Sebastian Vettel, Hamilton és Fernando Alonso is fiatalabb korában ért a csúcsra, mint ő.

Ami az első rekordot illeti, az minden bizonnyal hosszú ideig – ha nem örökre – áll majd, ugyanis a bemutatkozása kapcsán a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) változtatott az F1-es versenyzői engedély, az ún. szuperlicenc kiadási feltételein, 2016 óta már csakis a 18. életévét betöltött, közúti vezetői engedéllyel rendelkező pilóta kerülhet a csúskategóriába.

4. Az F1-ben vezetett, mielőtt jogsija lett volna

Igen, jogsija sem volt még Verstappennak, amikor az F1-be került: már fél éve az autóversenyzés csúcskategóriájában vezetett, mire a közúton is a volán mögé ülhetett.

Az elméleti vizsgáit már tavasszal sikeresen teljesítette, a nyári szünetben pedig a gyakorlatot is letudta, majd 2015 szeptemberében, a 18. születésnapján, azaz a holland szabályozás szerinti legkorábbi időpontban neki is futott a végső próbának, amit sikerrel teljesített, megszerezte a vezetői engedélyt.

5. Előbb volt futamgyőzelme, mint pole-ja

Érdekesség, hogy míg első F1-es győzelmét mindössze a 24. futamán megszerezte, az első pole-ra még több mint három évet kellett várnia, az csak a 93. hétvégéjén jött össze.

Verstappen a 2019-es Magyar Nagydíjra szerezte meg első rajtelsőségét, ezzel ő lett az első holland, egyben a Forma-1 történetének 100. pole-szerzője.

6. Új rekordot állított be

Feljebb már említettük, hogy Verstappen idén összesen 18 alkalommal állhatott a dobogóra, ami új rekord a Forma-1-ben.

Korábban Michael Schumacher (2002), Sebastian Vettel (2011) és Lewis Hamilton (2015, 2016, 2018, 2019) megosztva tartotta a csúcsot az egy szezonban szerzett 17-17 dobogós helyezéssel, sőt, Hamilton idén is eljutott eddig, de a holland most mindannyiukat megelőzte eggyel.

7. Az első holland F1-bajnok

Nem meglepetés, hogy Verstappen a Forma-1 történetének első holland világbajnoka, hiszen előtte édesapja, Jos volt a legeredményesebb holland, de ő mindössze két dobogós helyezést hozott össze karrierje alatt.

Az már érdekesebb, hogy a friss világbajnok a nagykorúságáig épp annyira belga is volt, mint holland, hiszen édesanyjától azt az állampolgárságot kapta a belgiumi Hasseltben született, mi több, Bree városában is volt a lakhelye.

„Egész életemben Belgiumban éltem, de inkább hollandnak érzem magam, ugyanis a gokartozás miatt sokkal több időt töltöttem édesapámmal, Belgiumba szinte csak aludni jártam. Mindig hollandok vesznek körül” – nyilatkozta még 2014-ben.

Verstappen nagykorúságával le is mondott a belga állampolgárságáról. 2015 óta amúgy Monacóban él.

Apró adalék, hogy több, a nemzetiségéhez kötődő rekordja sem élne, ha belgaként indult volna az F1-ben, hiszen Jacky Ickx és Thierry Boutsen személyében dobogósa és futamgyőztese is volt már az országnak.

8. Már a negyedik bajnok, akinek az apja is F1-es volt

Az alma nem esik messze a fától, sőt, néha nem is esik, hanem egyenesen felfelé repül: Max Verstappen immár a negyedik Forma-1-es világbajnok, akinek édesapja is a száguldó cirkuszban versenyzett.

Az első ilyen Damon Hill volt (1996), akinek apja, Graham 1962-ben és 1968-ban szerezte meg a maga bajnoki címeit. A következő idényben, 1997-ben Jacques Villeneuve ismételt, szintén a Williams színeiben – az ő édesapja, a ferraris Gilles nem volt bajnok, karrierje idő előtt ért véget 1982-es halálos balesetével.

2016-ban szintén Lewis Hamiltont megverve lett bajnok Nico Rosberg, akinek édesapja, Keke épp Villeneuve halálának évében, 82-ben lett világbajnok.

9. Háromszoros F1-bajnok az „apósa”

Verstappen oldalán tavaly óta egy fekete szépséget látunk, a barátnője nem más, mint a versenyzőnél majdnem 9 évvel idősebb Kelly Piquet, a háromszoros Forma-1-es Nelson Piquet világbajnok egyik gyermeke.

A sztori pikáns, ugyanis Piquet kisasszony 2019 őszéig Danyiil Kvjat párja volt, alig pár hónappal korábban egy kislányt is szült az orosz pilótának, majd váratlanul már a Red Bull-os holland mellett tűnt fel. Ha valaki, Kvjat biztosan nem rajong Verstappenért, hiszen miután 2016-ban az ifjonc az idény kezdete után nem sokkal kitúrta őt a Red Bulltól, bő három évvel később gyermeke anyját is „lenyúlta”.

10. Otthon ülve is világbajnok lehetne

A holland pilóta óriási gamer, szabadidejének jelentős részét videojátékozással, szimulátorozással tölti.

Talán nem meglepő, hogy ha nem az autóversenyzés csúcsán, az aszfaltcsíkon, hanem csak otthon, a számítógép/konzol előtt tekergetné a volánt akkor e-sportolóként is a legjobbak között lehetne. Verstappen az online szimulátorozás világában igen menő Team Redline tagja, ráadásul az istállóban F1-es riválisa, a mclarenes Lando Norris is a csapattársai közé tartozik.

A 2021 F1-es bajnok egyébként nem is csak a vezetésben erős, a focit is jól tolja a képernyő előtt: 2019-ben 21. volt a világranglistán a FIFA-játék Ultimate Team játékmódjában. Azóta is szorgalmasan tolja:

„Elég sok mindent nem tudnak Maxról. Valami 14 órát FIFA-zott csak ezen a hétvégén, amióta itt vagyunk” – árulta el az idei Amerikai Nagydíj hétvégéjén csapatfőnöke, Christian Horner.

A hollandnak most, az igen hosszú és nehéz szezon lezárultával lesz egy kis ideje játszani, a téli szünetben rúghatja a virtuális bőrt, verethet a pixelpályákon, hogy aztán 2022-ben az új generációs autóval Forma-1-es címvédőként vágjon neki az új idénynek – feltéve, hogy a Mercedes esetleges fellebbezése után nem változik az idei végeredmény, és végül nem Hamiltont teszik nyolcszoros bajnokká. Meglátjuk.