A Dongfeng Seres 3 nem egy kifinomult villanyautó, autó, de vajon mit tud a fedélzeti rendszere? Jobb, vagy gyengébb, mint a már ismert, európai, japán, vagy éppen koreai márkák rendszere? Esetleg hozza ugyanazt a szintet? Megnéztük, kipróbáltuk, megnyomkodtuk:

Ha érdekel a műszaki tartalom is, illetve az is, hogy milyen vezetni a Dongfeng villanyautóját, ne menj messze, hamarosan igazi, nagy tesztet is olvashatsz róla. Kitartás!