Mostanában egyre több az elszomorítóan agresszív dolog az utakon, az autósok türelmetlenek és nulla toleranciát mutatnak a többi járművezetővel szemben, ezért most összeszedtünk néhány dolgot, amely még adhat egy kis reményt, hogy nincs minden veszve.

1.- Parkolójegyet veszel egy idegen autósnak

Élőben is találkoztunk már ilyennel, sőt én is többször segítettem ki másokat, de az autós Facebook-csoportok is tele vannak olyan fotókkal, hogy valaki szimplán jóindulatból tett parkolójegyet egy autóra, amin nem volt, vagy már lejárt és a tulaj nem ért vissza. Ezzel a pár száz forinttal megakadályozta, hogy több ezer forintos bírságba szaladjon bele a másik.

2.- Jelzed ha rendőrt láttál

Klasszikus, évtizedek óta bevett szokás, hogy villantással és kézmozdulattal jelezzük a szemből érkező autósoknak, ha az útszakaszon rendőri ellenőrzéssel találkoztunk. Nagyon hasznos dolog és úgy tűnik, nem is akarunk leszokni róla.

3.- Vészvillogó ha torlódáshoz érsz

Főleg autópályán használjuk. Ha hirtelen torlódáshoz érünk, akkor azonnal benyomjuk a vészvillogót és ezután a mögöttünk érkező autósok is riadólánc szerűen leadják a jelet, hogy jó előre lássa mindenki, itt bizony lassítani kell.

Az alábbi, friss felvételen jól látható, ahogy a torlódáshoz érkező járművek jó előre vészvillogóznak:

4.- Megköszönöd, ha előzésnél elengedtek

A vészvillogó felvillantásával jelezheted a megelőzött jármű vezetőjének, ha segítette az előzésed, nem pedig betartott. Sajnos sokszor előfordul, hogy szándékosan elkezd gyorsítani valaki, ha észleli, hogy pont előzni akarják, vagy nem enged be maga elé, ha két autó közé akarsz besorolni.

5.- Kamionos, buszos, mezőgazdasági vontató jelez, ha megelőzheted

Szerencsére a nagyobb járművek sofőrjei is inkább jófejek, mint nem, szóval ha mögöttük araszolsz és nem látsz ki rendesen – hogy érkeznek-e szemből járművek -, ők jobbra indexelve jelzik, hogy mehetsz, tiszta a terep.

6.- Figyelmezteted a másikat, ha nem ég valamelyik lámpája

Ez szinte mindennapos, hogy ha látjuk, hogy egy autós társunk egyik izzója bizony nem működik, akkor figyelmeztetjük. Legtöbbször nagyobb parkolókban, vagy a piros lámpánál várakozva szokott megtörténni.

7.- Látod, hogy bénázik a parkolással, segítesz

Szerencsre ezzel is szituációval is többször találkoztunk már, főleg olyan helyen ahol nagy a gyalogosforgalom is. A járókelők simán segítenek, ha egy szűk helyre próbálsz beállni és nem látod, hogy mennyi hely van mondjuk az autó orra előtt, vagy mögött. Mutatják, hogy meddig mehetsz.

8.- Pénzt adsz a pirosnál egy rászorulónak

Amikor első vagy a piros lámpánál és odajön egy rászoruló pénzt kérni, adj neki és nézz bele a visszapillantóba, hogy hányan követik a példát. Meg fogsz lepődni. Egyébként lehet senki nem adott volna.

9.- Útszéli parkolóból tolat ki valaki, kiengeded

Ez egy hétköznapi szituáció és mindenkinek jól jön, ha egy autós megállítja a sort, hogy kiengedjen, különben lehet hosszú percekig is ott állnál hátramenetben, mire ki tudsz tolatni.

10.- Ha egy ismerősöd új autót vesz, balesetmentes közlekedést kívánsz

Külföldön nem tudom ez mennyire divat, de itthon ha valaki vásárol egy autót és elújságolja az ismerősöknek, akkor az első mondat ami elhangzik, hogy “balesetmentes közlekedést”. És ez így van rendjén.

+1.- Tetszik az autója és átköszönsz

Ezt nem igazán kell magyarázni, mindenki tudja miről van szó.

Te gyakorlod a felsoroltak valamelyikét? Igen, többet is a listáról 78% (182) Igen, néhányat 19% (43) Nem, nincs nekem időm ilyenre 1% (3) Nem, mert velem sem jófej senki 2% (4)

Nyitókép forrása: Pinterest/Memo Ambriz