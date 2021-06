A parkolás nem egyszerű feladat, ezért is veszik komolyan a vezetésre felkészítő oktatáson, majd a vizsgán is. Sok autós retteg tőle, mint Superman a kryptonittól, és van, hogy csak azért nem vezetnek, hogy ne kelljen a parkolás poklába masírozni.

Az alábbi szituációban egy Renault Clio sofőrje vív életre-halálra szóló harcot a technikával, a parkolóval, a padkával és saját képességeivel. Elsőre nem tűnik bonyolultnak a feladat, de volt benne egy kis csavar, amit nem látni a felvételen:

“Az Árpád parkolóház mögött történt az eset. A teljes manőver sajnos nem került rögzítésre, de a véghajrá legalább megvan, amin látszik, hogy a fehér Opelt meghúzza a tükrével a Renault. Az úr próbált volna halszálkába beparkolni, csakhogy csatorna-javítás miatt az egyirányú út behajtási oldala le van zárva. Az ellenkező irányból kell az autósoknak bejönni és hegyes szögben parkolni. Valaki úgy oldja meg, hogy tolatva jön be és beparkol orral előre, más orral előre jön be és tolatva parkol be. Az úr orral előre jött be és orral előre is szeretett volna parkolni” – írja a felvétel készítője.