A 16-59 közötti korosztály közel fele szeretne autót vásárolni a következő három év során – többek között ez is kiderült abból a felmérésből, mely során augusztusban 1859 főt kérdeztek meg különböző autóvásárlással kapcsolatos témában egy mobilapplikáción keresztül. A válaszadók kor, nem, iskolai végzettség és lakóhely településtípusa, illetve régiója szerint reprezentatívak.

Az Opinio kutatása szerint a vásárlást fontolgatók valamivel több mint fele használt autóban gondolkodik, igaz, az idősebb generációnál már inkább az új autó vásárlása jelenik meg igényként.

Egy hipotetikus autóvásárlás esetében a gépkocsira átlagosan 2,98 millió forintot költenének a válaszadók. A többség (28 százalék) 1-3 millió forint közötti összeget jelölt. Nagyobb összeget a férfiak, illetve a gazdaságilag erősebb demográfiai csoportok hajlandóak költeni: 50-59 évesek, a diplomások, illetve a fővárosiak. A gépkocsipiacon még mindig a készpénzes, helyben fizetés a domináns fizetési mód. Ezzel szemben a megkérdezettek közel 45 százaléka használna fel valamilyen kölcsönkonstrukciót az autóvásárláshoz – ezek közül a lízing és a személyi kölcsön tűnnek a legnépszerűbb opcióknak.

A megkérdezettek mindössze 20 százaléka rendelkezik 5 évnél fiatalabb autóval. Az autók életkora és a tervek között nincs egyenes összefüggés. Az 2-5 éves autóval rendelkezők ugyanakkora arányban terveznek autóvásárlást, mint azok, akik jelentősen öregebb, akár 15 évesnél idősebb autóval rendelkeznek.

Üzemanyag- és technológiai szempontjából elég bizonytalanok a megkérdezettek. Közel ugyanakkora arányban jelölték a hibrid, az elektromos, illetve a benzines autókat. Az elektromos autókkal kapcsolatban nagymértékű nyitottság tapasztalható. A megkérdezettek 3 százaléka már most is rendelkezik elektromos autóval, míg további 44 százalék nyitott lenne egy ilyen gépkocsi beszerzésére. Az elektromos autók a fiatalok és a diplomások körében népszerűbbek az átlagosnál. A megkérdezettek 84 százaléka szerint az alacsonyabb árak segítenék a leginkább ezek terjedését. Fontos még a technológia fejlesztése (nagyobb hatótávolság elérése), illetve az infrastruktúra fejlesztése (több töltőállomás telepítése) is. A dízeljárműveket viszont mindössze 24 százalék jelölte, mint potenciális választási lehetőséget autóvásárlás esetén. A válaszadók fele kimondottan az elektromos autókban látja az autós közlekedés jövőjét.

Az autómegosztó szolgáltatások ismertsége 43 százalék, de a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve a fővárosban élők között magasabb az átlagosnál. Az autómegosztás terjedését egyszerűbbnek látják a válaszadók, mint az elektromos autók terjedését. A magyar fogyasztói preferenciáknak megfelelően itt is az ár van az első helyen, mint a bővülést akadályozó tényező. Nem sokkal az ár mögött jelenik meg a szolgáltatás szűkössége: a hozzáférés könnyítésével, nagyobb kocsiparkkal, és nagyobb lefedett területtel lehet igazán bővíteni a szolgáltatás terjedését. A megkérdezettek többsége nem kizárólag városi használatra tartja alkalmasnak a szolgáltatást.

A legnépszerűbb márkának ezúttal a Volkswagen bizonyult, egy-egy százalékponttal lemaradt mögötte az Opel és a Toyota. Rendkívül népszerű márka a Ford és a Suzuki is, míg a top hetes listában az Audi és a Škoda zárja a sort.

Életkor szerint a fiatalabbak (15-29 évesek) preferencia listája tér el a legjobban az átlagostól. Körükben az olyan népszerű márkák, mint a Volkswagen, Opel, Toyota és Suzuki rosszul teljesítettek. Ebben a korcsoportban Subaru, Fiat és a Lexus, Seat és az Alfa Romeo a legnépszerűbbek.