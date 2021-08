Az automata sebességváltók az USA-ban hosszú évtizedek óta sztenderdnek számítanak, az Atlanti-óceán túlpartján a kézi váltós európai autók inkább kuriózumnak számítottak, számítanak, az „autóbuzik”, a „kifinomult emberek” járgányaihoz tartoznak. Nem így Európában, ahol – a luxusautókat nem számítva – egészen a közelmúltig az automatával szerelt típusok voltak a különlegességek, ám az elmúlt évtized itt is fordulatot hozott, egyre elterjedtebb, sőt kívánatosabb lett a kuplungolás és kézi fokozatváltás „nyűgjét” kiiktató megoldás. Úgy tűnik, hazánkban is egyre közelebb vagyunk a vízválasztó pillanathoz, amikor több új autót vesznek automatával, mint kézi váltóval.

Az automata váltót a többség kényelmi okokból választ – egy szűkebb rétegnél egészségügyi okok miatt szükséges és hasznos –, hiszen , ugyanakkor az ilyen szerkezettel szerelt autók a mai napig drágábbak, és később, a tankolásnál – nem véletlen, hogy az öreg kontinens áraihoz képest az üzemanyagok terén mindig nevetségesen olcsó USA-ban terjedt el olyan korán –, a karbantartásnál – gyakoribb olajcsere –, valamint az esetleges javításnál is magasabb költségekkel járnak.

Még a legújabb modelleket is drágábban kínálják a gyártók automatákkal, ahogy annak ellenére, hogy a technológiai fejlődés, az egyre kifinomultabb, komputeres vezérlés, a jobban hangolt, kiosztott fokozatok miatt egyre simább, kényelmesebb velük a vezetés – idegesítő rángatással, tétovázással ma már elvétve találkozunk –, a gyorsulás pedig egyenesen autóversenyzőket idéző, a fogyasztás is továbbra is magasabb.

Automata sebességváltók A hétköznapi beszédben, de még a nem konkrétan erre fókuszáló autós zsargonban is automata sebességváltókról beszélünk, de ilyenkor valójában többféle technológiát veszünk egy kalap alá, ezért érdemes röviden áttekinteni, miről is van szó. Ma már tulajdonképpen csak a használatautó-piacon találkozhatunk a robotizált vagy automatizált kézi váltókkal, melyek alapvetően hagyományos váltók, ám a kulpungolást és a fokozatváltást gép – eletrohidraulikus aktuátor vagy elektromotor – végi helyettünk. A klasszikus automata váltó két fő részből áll: egy hidrodinamikus nyomatékváltóból, és egy mechanikus sebességváltóból. Ebben nem található kuplung, nincs szinkrongyűrű, ezeket a konverter és bolygóművek helyettesítik. A duplakuplungos automaták egy ideig háttérbe szorították ezeket, de mára jelentős fejlődésen mentek keresztül és a legjobb automaták ilyen kialakításúak. DSG – a német Doppelschaltgetriebe, azaz duplakuplungos rövidítése, nevéből fakadóan két kuplunggal oldja meg a fokozatváltásokat. Előnye a rángatásmentes váltás, hiszen a két kuplung – az egyik a páros, a másik a páratlan fokozatokat kezeli – gyakorlatilag előválasztja a következő sebességet, hátránya a magasabb fogyasztás. Az eredetileg a VW által kifejlesztett technológia számos európai gyártó modelljében megtalálható különböző fantázianeveken. CVT – a Continuously Variable Transmission, azaz a folyamatosan változó áttételű váltók ma is számos új autóban megtalálhatók, legjellemzőbbek az ázsiai gyártóknál. Lényegük, hogy két szíjtárcsa között mozgó szíjjal vagy lánccal tulajdonképpen végtelen számú fokozat kapcsolható, előnyük, hogy a motor viszonylag sokat működhet a gazdaságos fordulatszám-tartományokban, mert az állandó fordulatszámon járó motorral az egyre hosszabb áttételek kapcsolásával gyorsul az autó.

Ahogy feljebb már utaltunk rá, Európában – a kisebb autókat preferáló – Magyarországon pedig még inkább sokáig luxusnak számított az automata váltó, ám az elmúlt években egyre inkább teret nyert a piacon.

Olyannyira, hogy a 2020-ban értékesített bő 128 ezer autónak már 30%-a ilyen szerkezettel került forgalomba, majd óriási, közel 50%-os ugrással a 2021-es év első hat hónapjában már a szűk 65 ezer forgalomba helyezett autó 43%-ban volt automata.

Az okok között egyrészt pusztán az elérhetőség és az igény növekedése, másrészt a kínálat változása áll, hiszen a egyre több gyártó kínálja különböző modelljeit csak automatával, a lassan, de biztosan teret nyerő valódi, nem „lágy” hibrideknél szinte kizárólag ez az opció, hogy az automatának tekinthető, igaz, fokozat- helyett mindössze irányváltóval szerelt, a piac egészét tekintve még nem mérvadó elektromos autókról ne is beszéljünk.

Visszafordíthatatlan trend

A Vezess megkereste a magyarországi importőröket-forgalmazókat is, akik válaszaikban kivétel nélkül megerősítették a statisztikákból is látható trendeket. A legóvatosabb megfogalmazás szerint „lassú, de érezhető” (Peugeot) az automata váltós autók iránti kereslet növekedése, a testvérmárka Citroënnél is „megfontolt és stabil” emelkedésről beszéltek, a Suzukinál 2019-ig tartó folyamatos keresletnövekedést, majd 2021-21-re megtorpanást tapasztaltak, de a Kiánál, a SEAT-nál, a Škodánál már egyértelmű, „határozott” növekedést említettek, míg a prémiumgyártó Audi egyenesen azt közölte, hogy ügyfeleik „egyértelműen az automata váltót keresik az elmúlt egy évben”.

Az autóipari és -piaci információszolgáltató JATO adatai alapján az alábbiak voltak a kézi és automata váltóval egyaránt elérhető modellek közül az utóbbival legkeresettebb modellek az év első felében:

Modell (összes eladott darab) Automata váltók aránya a forgalomba helyezésekben Volkswagen Arteon (280) 99% BMW 5-ös (231) 99% Audi A6 (109) 99% Mercedes C-osztály (191) 98% Audi Q3 (112) 98% BMW 4-es (104) 98% Audi A4 (98) 98% Audi A5 (50) 98% Volkswagen Multivan (65) 97% Cupra Formentor (35) 97%

Darabszámra a kézi és automatával is megvehető személyautók közül ezek voltak az automatával legjobban fogyók 2021 első hat hónapjában:

Modell Automata váltóval eladott darab (a teljes forgalomba helyezés aránya) Suzuki Vitara 1235 (27%) Toyota Corolla 1196 (78%) Toyota RAV4 1054 (96%) Škoda Octavia 865 (42%) Hyundai Tucson 799 (64%) Toyota Yaris 776 (62%) Suzuki SX4 S-Cross 729 (23%) Toyota C-HR 691 (85%) Volkswagen Passat 581 (85%) Volkswagen T-Roc 453 (78%)

A táblázatokból is kiolvasható, amit a forgalmazói közlések is megerősítettek: az automata váltó a kisautóknál a legkevésbé keresett – nem meglepő, ez a leginkább ár- és fenntartásiköltség-érzékenyebb szegmens –, míg a magasabb kategóriákban egyre hangsúlyosabb az igény, illetve kevésbé számít az esetleges többletköltség.

„Egyértelmű, hogy minél drágább és magasabb kategóriájú egy autó, annál inkább hajlandóak kifizetni érte az automata felárát. A kisautók (C3) között mindössze 5% az automata váltóval eladott, a magasabb árkategóriába eső C3 Aircrosson ez az arány már közel 20%, az új C4-est az ügyfelek 55% automatával kéri, és még többen, a vásárlók kétharmada rendel a C-SUV kategóriás C5 Aircrossába automata váltót. A C5 X, a Citroën új prémium utazóautója pedig már csak automata váltóval lesz elérhető. Érdekes kivétel a Grand C4 SpaceTourer, ahol az árérzékeny nagycsaládos vásárlók a kategóriát meghazudtoló arányban mondanak le az automata váltóról a felár miatt, így ezen a modellen 20% alatt marad az automata arány” – magyarázta például a Vezessnek a Citroën kommunikációs főnöke, Hajdú Nóra.

A magyar újautó-piac egyik főszereplője, a Suzuki így nyilatkozott nekünk:

„A Vitara és S-Cross esetében nagyobb arányban keresik az automata váltós modelleket, a vásárlók 30-35%-a választja ezen típusok esetében az automata váltós változatot. A kisautóknál Swift és Ignis esetében alacsonyabb, 10 %-os arányról beszélhetünk” – írta nekünk Hársfalvi János, a Magyar Suzuki Zrt. marketingvezetője.

Egyértelmű tehát, hogy egyelőre azért a jobban felszerelt kompaktoktól felfelé fogynak az automata váltós személyautók, de már az alsó-középkategóriában is egyre keresettebbek, míg feljebb már most is az eladások túlnyomó többségét, igen sok esetben már egészét adják.

Ami a márkákat illeti, a Lexus, a Land Rover, a Jaguar, a Subaru, a Ferrari, a Smart, a Bentley, a Maserati és a Lamborghini – darabszámban drasztikusan csökkenő sorrendben, a piac egészét tekintve elenyésző számban – kizárólag automata váltóval értékesített autókat az év első felében, az alábbi táblázatban pedig az automatás kocsikat legnagyobb arányban értékesítők top 10-e látható (100 feletti darabszámnál).

Márka Automata váltóval értékesített autók aránya (darabszám) Porsche 99% (177) BMW 96% (1973) Volvo 95% (1905) Mercedes 95% (2830) Audi 93% (1153) MINI 92% (256) Alfa Romeo 86% (233) Honda 73% (461) Volkswagen 70% (2964) Toyota 67% (4286)

Ami a piac legjelentősebb szereplőit, azaz a legmagasabb darabszámú forgalomba helyezést produkáló márkákat illeti, náluk így alakult a sorrend:

Márka Automata váltóval eladott autók darabszáma Toyota 4286 Mercedes 2830 Volkswagen 2694 Suzuki 2185 Škoda 2105 BMW 1973 Kia 1487 Hyundai 1313 Volvo 1305 Ford 1223

Utoljára nézzük meg, mely gyártók adták el a legtöbb gépkocsit automata váltóval idén június végéig!

A magánvásárlók is ezt keresik

A magyar újautó-piacot régóta a céges vásárlások mozgatják, a 2021 első felében forgalomba helyezett szűk 65 ezer autó 70%-át jogi személyek vitték, ám a forgalmazók elmondása szerint az automata váltók iránti igény univerzális, a magvásárlók is ugyanúgy keresik, mint a kisebb-nagyobb flottákat üzemeltetők.

A megkérdezett importőrök arról beszéltek, hogy a céges vásárlóknál talán határozottabban érzékelhető az igény, de alapvetően mindenki arról számolt be, hogy nincs szignifikáns különbség, a magán/céges felosztás helyett az ár a meghatározó – ez csapódik le a kategóriáknál is.

„Az eddigi tapasztalatok szerint nem az határozza meg az automata váltós vásárlóközönséget, hogy céges vagy magánvásárló, hanem a szegmens, illetve az árkategória” – mondta a Kia PR-vezetője, Rusótzky Viktória.

„Nincs igazi különbség, az automatát egyaránt keresik céges, illetve magánügyfelek. Régen „luxusopcióként sok cégnél tiltotta a car policy, ma már ez nem jellemző, inkább a magasabb beszerzési ár miatt választanak még mindig sokan manuálisat (illetve az azonos keretet inkább más opciókra költik)” – árnyalta a céges vásárlási képet a Peugeot-tól Mocsai Zoltán.

2030-ra dominál az automata

A piac szereplői közül sokan már nem is dobnak piacra kézi váltós új modellt, de akik igen, azok is csak az árérzékeny kisautós szegmensben, esetleg a könnyű haszonjárműveik között. Ugyan a négymilliós, átlagosan közel 15 éves magyarországi autópark túlnyomó része kézi váltós járművekből áll, az újautó-piacon utóbb, de inkább előbb, azaz legkésőbb az évtized végéig végképp az automaták oldalára billen a mérleg.

A megkérdezett forgalmazók nem szerettek volna konkrét évszámot mondani, azonban a többség „néhány éven belülre” jósolta a váltást, többen is kiemelték a hibridek és az elektromos autók térnyerésének jelentőségét.

„Feltételezésekbe nem szeretnék bocsátkozni, a saját házunk táján azonban még várat magára ez a fordulat, főleg egy ennyire árérzékeny piacon, mint a hazai. Szélsőséges esetben akár az is elképzelhető, hogy végül csak az elektromos autók arányának növekedése fogja elhozni a fordulatot, ez viszont mindenképpen megtörténik az évtized második felében” – tippelte az opeles Dános András.

„Ez elsősorban kínálati kérdés. A CO₂-kibocsátás szigorításával egyre inkább elterjedő hibrid autók sokszor már nem is készülnek manuális váltóval, illetve a felsőbb kategóriákban a gyártók jelentősen szűkítették a manuális kínálatot az elmúlt években. Valószínűleg természetes módon hosszú idő lenne az átállás, mivel a kis és közepes kategóriában sokan még mindig nem hajlandók érte felárat fizetni. Elképzelhető, hogy nem az automata terjedése, hanem inkább az elektromos és hibrid autók térhódítása fogja teljesen háttérbe szorítani a manuális váltót, legkésőbb 2030 körül” – vélte a peugeot-s Mocsai Zoltán.