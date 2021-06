Korai kelés és közel 3 órányi utazás után végre befutunk a roppant hivatalosan hangzó “Mohács kikötő és vízi határátkelőhely”-re. Ha nem tévedtünk el, akkor hamarosan már látszódnia kell a Tűzmadár névre keresztelt, tavaly decemberben átadott és 2021 májusában szolgálatba állt hajónak, amit a Magyar Kikötő Zrt. épített a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság számára. A szolgálati hajó elsődleges feladata a vízi veszélyesáru-szállítás ellenőrzése, de akár tűzoltóhajóként is használható.

Elöl Csalló Imre, tűzoltó alezredes, mögötte pedig a májusban szolgálatba állt Tűzmadár

Szerencsére jó helyen járunk, és bár kicsit későbbre vártak, Csalló Imre, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Műszaki Főosztályának vezetője már a hajó mellett vár, talpig társasági egyenruhában, szemrebbenés nélkül dacolva a hőséggel. Kicsit elszégyellem magam egy szál pólóban, rövidnadrágban. De inkább nekilátunk körbejárni a hajót.

Mi ez?

Ha egyszerű választ keresünk a kérdésre, akkor a Tűzmadár egy speciális, többcélú hajó. Nem egyszerű tűzoltóhajó, bár ilyen feladatokra is alkalmas. A fő feladata mégis teljesen más: a mohácsi – schengeni – határon belépő veszélyes árukat szállító hajókat, azok rakományát, adminisztrációját, műszaki állapotát ellenőrzik vele. A tűzoltási, műszaki mentési feladatok elvégzéséhez van rajta nagy teljesítményű, távirányítható sugárcső, ami itt Mohácson épp a Duna vizét locsolja messzire.

A hajó elején és hátulján is található egy-egy daru, ezekkel, illetve a megerősített orr résszel is képes például zátonyra futott, vagy meghibásodás miatt sodródó hajók megállítására, eltolására. Ha kell, vizet is tud szivattyúzni bajba jutott hajóból. Emellett a vízbe jutott különféle vegyi anyagok felderítésére is képes, valamint az olajszennyezés megállítására, felfogására is találhatók rajta eszközök, sőt, még akár egy árvíz elleni védekezésnél is bevethető.

Honnan van?

EU-s forrásból, pontosabban egy speciális iparbiztonsági feladatokat ellátó járművek és műszerek beszerzését támogató pályázat segítségével rendelhette meg a katasztrófavédelem a Tűzmadarat, ami durván 555 millió forintba került. Talán meglepő, de a tervezéstől a kivitelezésig – 14 hónapig tartott a teljes folyamat, ami elképesztően gyors tempó – mindent Magyarországon, magyar cég végzett, egész pontosan a Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Számok, adatok

Maga a 18,4 méter hosszú hajótest acélból készült, lehetett volna alumíniumból is, de mivel a pályázati kiírásban az is szerepelt, hogy jégzajlásban is bevethetőnek kell lennie a Tűzmadárnak, így maradt a nehezebb, de ellenállóbb, erősebb acéllemez. Ebből 25 tonnát építettek a hajóvázba, elöl 8, hátul 5 mm vastag lemezek formájában, a kész hajó vízkiszorítása pedig 45 köbméter. Oldalról harmonikus, izgalmas a forma, az előrefelé dőlő ablakok nemcsak jól néznek ki, hanem praktikusak is, a hajóvezetőnek ezáltal jobb rálátása van a hajóra és a környezetére, valamint kevésbé tükröződik. Sőt, Esőben is szárazak maradnak, nem kell az ablaktörlőt használni. A kissé megemelt orr rész pedig a helykihasználásnak tesz jót.

A hajó orrában lévő vízágyút 68 lóerős, dízelüzemű szivattyú látja el vízzel, az állítható erősségű és alakú vízsugár pedig 50 méterre is elér, és percenként 1,5 köbméter vizet mozgat meg. Felső fedélzetén kitolható hídon lehet átjutni az ellenőrizendő hajóra, amelyek üresen akár másfél méterrel is magasabbak lehetnek a Tűzmadárnál. Így könnyebb és biztonságosabb az átszállás. Elöl 6 méterre kinyúló, és ilyen állapotban is 530 kilogrammal terhelhető daru található, amivel kompról a Dunába gurult autót is meg lehet mozgatni.

A hajón egyidejűleg négyfős személyzet lát el szolgálatot, azonban a fedélzetén egyszerre tizenketten is tartózkodhatnak. Akad daru a hajó másik végén is, ez főleg a Tűzmadáron utazó alumínium testű, 25 lóerős motorral felszerelt munkacsónak mozgatását könnyíti meg. A 3000 liter gázolajat, 500 liter vizet és rengeteg felszerelést, személyzetet szállító hajó merülése nem több mint egy méter, így sekélyebb vizekben is munkaképes. Mozgatásáról két darab, dél-koreai gyártmányú, nyolcliteres, hathengeres dízelmotor gondoskodik, egyenként 315 lóerővel, amit 2300-as fordulatszámon ad le, fogyasztása pedig teljes terhelés mellett 62 liter, óránként. A négyosztatú hajócsavarral hajtott hajó legnagyobb sebessége állóvízen 20 km/óra. A folyami megálláshoz két darab, egyenként 80 kg-os horgonyt helyeztek el a hajón, amit elektromos hajtású csörlők mozgatnak.

Két fedélzeti szintje van a Tűzmadárnak, bár a felsőhöz tartozó kormányállás és az egy légtérben lévő szolgálati helyiség és konyha is szintben kissé el van tolva, az alsóban pedig a pihenőrész található, hálókabinnal, amiben két, ágy található, zuhanyzóval felszerelt fürdővel, WC-vel és a málhafelszerelés egy részét, az üzemeltetéshez, szolgálat ellátásához szükséges eszközöket is itt tárolják.

A belmagasság nagyvonalú, kényelmesen lehet felegyenesedve is járni, hála annak, hogy a hajó elejét magasabbra építették. Hiába a hálókabin, a Tűzmadár nem nyaralóhajó, ezek a helyiségek a hosszabb beavatkozások idején a pihenőidő eltöltéséhez nyújtanak megfelelő komfortot. A 24 órás szolgálat alatt a hajón is ütemterv szerint végzik a feladatokat, ugyanúgy, mint a szárazföldön a tűzoltó-laktanyában.

Mit csinál egy ADN járőrhajó?

Az “ADN” a veszélyes áruk vízi úton történő szállításának szabályrendszere, olyan, mint amit a közúti közlekedésben “ADR”-ként ismerhetünk .Ezen a szakaszon 2012 óta, a Tűzmadár érkezése előtt is folyt már hatósági munka, amihez eddig bérelt hajót kellett igénybe venni. A katasztrófavédelem hatósági szakembereinek egyik feladata a veszélyes árukat szállító hajók ellenőrzése – a Dunán veszélyes árunak főleg a szénhidrogén-származékok számítanak, az olaj, gázolaj, benzin, de a szén, illetve a műtrágya is ide tartozik. Míg az első félévben 45-50 szabálytalanságot derítettek fel, – ez teljes évre felszorozva 90-100 esete jelent – amelyből 4-5 súlyos is volt, addig mára ezeknek a szabálytalanságoknak száma negyedére csökkent, árulja el a hajót vezető Till Gábor tűzoltó alezredes, a Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője. Pedig évente úgy 700-850 hajó fordul itt meg, ennyit is ellenőriznek.

A szabálytalanságok száma mellett az esetek súlyossága is csökkent az évek során, mára főként adminisztrációs hiányosságok miatt jár el a hatóság, vagy éppen a gyakran változó jogszabály ismeretének hiánya okozza a bajt, de veszélyesáru-szivárgással, kiszabadulással szerencsére eddig még nem találkoztak, így látható, mérhető haszna van a folyamatos jelenlétnek, munkának.

De nem volt ez mindig így, régebben simán előfordult, hogy egy egymillió liter – 50 kamionnyi – gázolajat szállító hajónak egyáltalán nem volt ADN jóváhagyási igazolása, ami közúton nagyjából a műszaki nélküli közlekedéssel egyenértékű. A munkának nem a szankcionálás, hanem a biztonság növelése az elsődleges célja, de emellett a bírságnak visszatartó ereje is benne van abban, hogy mára egyre kevesebb a szabálytalanság. Meg persze az is, hogy egy modern, radarral, hőkamerával, mindenféle vegyi felderítésre alkalmas eszközzel felszerelt járóőrhajó dolgozik a Dunán, az ország déli határán.

